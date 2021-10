Juez mexicano rechaza liberar a exministra de Peña Nieto presa por corrupción

Mariana Moguel Robles hija de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Rosario Robles, llora después de conocer la resolución de un juez en los tribunales del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- Un juez mexicano rechazó este miércoles liberar a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en prisión preventiva desde hace más de dos años por el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que, durante la audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez Ganther Alejandro Villar consideró que "prevalece un elevado riesgo de fuga" por parte de la exfuncionaria.

Por eso no avaló el amparo obtenido por Robles el 7 de octubre por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva y desproporcionada.

Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), habría permitido el desvío de fondos públicos por más de 5.000 millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.

En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha, en el oriente de Ciudad de México, alegando riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio que figuraba en su licencia de conducir.

Sin embargo, la defensa de Robles sostiene que el documento utilizado por el Ministerio Público era falso.

"Mi madre está acusada por un delito no grave, nunca debió haber pisado (la cárcel) Santa Marta Acatitla porque no merece ningún tipo de medida cautelar", dijo este miércoles a las puertas de la audiencia Mariana Moguel Robles, hija de la exfuncionaria.

Robles, único miembro del gabinete de Peña Nieto que ha pisado la cárcel, ha recibido un trato muy distinto al del exdirector de Pemex Emilio Lozoya (2012-2016), quien afronta en libertad sus dos causas de corrupción gracias a su colaboración con la Fiscalía, incluso fue captado hace unos días comiendo en un restaurante de lujo.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado estas diferencias porque Robles no estaba siendo "solidaria" con la Justicia, a diferencia de Lozoya, quien implicó dentro de la trama de Odebrecht a altos cargos de la pasada Administración, incluido al expresidente Peña Nieto.

Rosario Robles se planteó en marzo pasado declararse culpable a cambio de reducir la pena de 21 años que exige la Fiscalía, pero no logró cerrar un acuerdo al respecto.