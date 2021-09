Perú.- Aumentan a 21 los muertos por un choque entre dos embarcaciones en el río Huallaga de Perú

01-09-2021 La Marina de Guerra en la búsqueda de desaparecidos en el accidente de las embarcaciones. Los fallecidos en el choque entre dos embarcaciones en el río Huallaga el pasado domingo, en el departamento peruano de Loreto, ubicado en el noroeste del país, han aumentado a 21. POLITICA TWITTER @NAVAL_PERU



Los fallecidos en el choque entre dos embarcaciones en el río Huallaga el pasado domingo, en el departamento peruano de Loreto, ubicado en el noroeste del país, han aumentado a 21.



La Marina de Guerra de Perú, que lleva a cabo las operaciones de búsqueda y rescate, ha informado este martes de la recuperación de los cuerpos de otras ocho personas que hasta el momento se habían dado como desaparecidas en el accidente.



En concreto, el suceso tuvo lugar a las 05.30 horas (hora local) del domingo, cuando chocó un bote contra una embarcación fluvial en las aguas del río Huallaga, ocasionando el naufragio del bote, tras lo que los equipos rescataron a 60 personas y confirmaron once decesos.



Hasta el momento, se ha detenido a tres personas, según ha avanzado el ministro de Defensa del país andino, Walter Ayala, quien ha aseverado que los responsables "tienen que pagar, incluso con la cárcel".



Los arrestados son el conductor del bote, en el que circulaban pastores de una congregación, así como el de la embarcación de Petroperú y el del remolque de la misma compañía estatal petrolera, ha precisado.



Ayala también ha indicado que aunque se desconocen las causas del accidente, el conductor del bote trasladaba a 80 personas cuando su capacidad era de 30.



"Los responsables tienen que pagar, porque una persona cuando maneja un vehículo peligroso o que puede causar daño, debe contar con un seguro y no lo tenía la embarcación pequeña, como tampoco salvavidas, y debe llevar personas de acuerdo al aforo permitido y no se cumplió", ha sentenciado.