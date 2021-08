Caída del cobre complicaría negociaciones laborales en Chile

(Bloomberg) -- Los precios del cobre caen justo al tiempo que los mineros de la principal nación productora se preparan para luchar por mayores bonificaciones, lo que prepara el escenario para conflictos laborales que aumentan el riesgo de interrupciones en el suministro.

Trabajadores de varias minas en Chile están siendo animados por las crecientes ganancias de la compañía y un paquete de bonificaciones extraordinarias acordado la semana pasada en la gigantesca operación Escondida. Sin embargo, el mercado de las bonificaciones también está vinculado al precio del cobre, que el jueves cayó por debajo de los US$9.000 la tonelada métrica y ahora está un 15% por debajo del récord de mayo.

Los factores opuestos crean un entorno difícil para las negociaciones laborales en un país que representa más de una cuarta parte de la producción mundial y tiene un historial de paros. Entre las minas que podrían verse afectadas están El Teniente, El Salvador y Hales de Codelco, así como Cerro Colorado de BHP Group y Sierra Gorda de KGHM Polska Miedz SA.

Las preocupaciones sobre el crecimiento de la economía mundial en medio del resurgimiento de la pandemia y la reducción del estímulo pueden indicar el fin, o al menos una pausa en las ganancias récord para los productores de cobre. Esos factores pueden ser de poco interés para los trabajadores que buscan sacar provecho del repunte del metal de principios de este año y ser recompensados ​​por los sacrificios realizados para mantener las minas en funcionamiento durante la pandemia.

Mientras tanto, el sindicato que representa a los trabajadores en huelga en la mina Caserones le dijo a la gerencia el miércoles: “Le pedimos que no se demore demasiado, ya que el ‘mercado’ para las bonificaciones por firmar está en aumento”.

Los futuros del cobre cayeron un 1,6% a US$8.894 el jueves.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres cayó un 1,8% el jueves para ubicarse en US$8.896 la tonelada.

Nota Original:Copper Rout Collides With Bonus Bonanza to Snarl Labor Talks (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.