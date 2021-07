Callens afirma que la cuarta posición le da "confianza" a Perú de cara el futuro

El defensa peruano Alexander Callens afirmó este viernes que la cuarta plaza obtenida en la Copa América-2021 le dará "confianza" al equipo de cara al futuro.

"La verdad es que estoy muy contento por el rendimiento del equipo (en el torneo). Hemos sacado nuevos jugadores, el profesor ha dado la oportunidad a todos. Estamos un poco mal en las eliminatorias (para Catar 2022) y quedar cuartos en la Copa América nos da confianza. A seguir trabajando", dijo Callens tras la derrota 3-2 con Colombia este viernes en Brasilia en el partido por el tercer puesto.

Los colombianos lograron la victoria con un tanto en el descuento de Luis Díaz.

"¿Si se nos escapó el partido en el último minuto? La verdad que si. Ya no faltaba nada. Una individualidad de él (Luis Díaz), fue un golazo. No hay que quitarle mérito. Esto es así", dijo el defensa del New York City.

Según Callens, el partido tuvo "dos tiempos muy distintos. En el primero dominamos, hicimos nuestro juego. En la segunda parte, Colombia salió a imponerse, como era normal, y lo importante para ellos fue que encontraron el gol rápido y eso les dio más confianza", agregó.

prb/ma