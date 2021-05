Miles de dominicanos marchan por la despenalización del aborto en tres casos

Miles de personas marchan durante una manifestación multitudinaria para demandar la despenalización del aborto en tres casos hoy, en el centro de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 23 may (EFE).- Miles de dominicanos marcharon este domingo en una manifestación multitudinaria por el centro de Santo Domingo para demandar la despenalización del aborto en tres casos, en momentos que el Legislativo debate la cuestión.

Los manifestantes vestidos de verde, en su mayoría mujeres, pasaron en su recorrido por delante del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, donde las feministas llevan más de dos meses instaladas en un campamento para defender las llamadas tres causales.

Las feministas piden que el Código Penal elimine las condenas de cárcel para las mujeres en el caso de que el embarazo entrañe riesgo para la vida de la madre, si el feto no tiene opción de vivir fuera del útero o en el caso de violación o incesto.

"Una ley que obligue a morir o vulnere los derechos humanos de las niñas y adolescente no es revolucionaria, es inaceptable", dijo un manifiesto leído por las convocantes al final de la marcha.

El pasado 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el borrador del nuevo Código Penal, que permitiría el aborto en un único caso, el riesgo de vida para la madre, pero solo en la circunstancia de que antes se hayan agotado "todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible".

Las feministas afirman que esta redacción supone una "manipulación" y entienden que no permite a la mujer decidir por sí misma.

Antes de entrar en vigor, el Código Penal tiene que ser aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados, después pasará al Senado y por último debe ser sancionado por el presidente Luis Abinader, que ha dado a entender que no vetará la ley.

En la primera votación en la Cámara de los Diputados, los legisladores, en su mayoría usando pañuelos de color celeste en apoyo a las tesis de la Iglesia Católica, rechazaron de forma contundente un informe que proponía eliminar las penas de cárcel en las tres circunstancias que defienden las feministas.

Una comisión de diputados también ha comenzado a debatir un proyecto de ley específico sobre las tres causales, mientras que Abinader ha anunciado que pretende someter la cuestión a referéndum, algo que rechazan las feministas por tratarse de una cuestión de derechos humanos.

En el manifiesto, las feministas afirmaron que la aprobación de las causales "es una exigencia mínima entre tantas deudas que el Gobierno dominicano tiene con las mujeres".

Los abortos clandestinos son una de las causas que sitúan a República Dominicana entre los países con una tasa más alta de muertes maternas de América Latina, con 127 fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos.