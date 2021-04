Opositores cubanos en huelga de hambre sufren "deterioro físico visible"

Fotografía cedida este jueves por el Partido del Pueblo (PDP) donde aparecen varios cubanos acostados sobre colchones y sábanas durante una huelga de hambre, en la sede de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en Santiago de Cuba (Cuba). EFE/ Partido del Pueblo

Miami, 1 abr (EFE).- El medio centenar de huelguistas de hambre en Cuba para reclamar el "derecho a ayudar a los más necesitados" sufren un "deterioro físico visible", más acusado entre los que llevan 13 días en ayuno como el líder opositor José Daniel Ferrer, informó este jueves el Partido del Pueblo (PDP) desde Miami.

Roberto San Martín, portavoz de esta entidad "trasnacional" de la que es presidente Ferrer, indicó en una rueda de prensa virtual que el también líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) sufre de "visión borrosa" e instó a los cubanos y a la comunidad internacional a solidarizarse con los huelguistas.

El PDP, que ya tiene estatus legal en Estados Unidos, cuenta con 3.000 afiliados, el 40 % de los cuales está en Cuba, según dijo Ana Olema, consejera política del partido, en la misma rueda de prensa.

San Martín y Olema instaron a los afiliados en Cuba a inscribirse para organizar comedores populares en sus casas u otros locales para, con materiales provistos por el partido, ayudar a los cubanos que están pasando necesidades.

Eso es lo que se hacía en la sede de UNPACU en Altamira, en la provincia de Santiago de Cuba, que hoy está bajo un estrecho cerco policial.

"A la dictadura no le gusta que los cubanos se ayuden entre sí, dijo Olema, quien opinó que no tiene el "monopolio de la fraternidad" y pidió a los cubanos poner "toda su energía" en apoyar a los huelguistas de hambre.

La opositora al régimen cubano indicó que no es que el PDP apoye que alguien pierda de la vida en una protesta como ésta, pero no puede interferir si alguien decide que "su cuerpo sea el último recurso" para luchar por sus derechos.

"Si algo les pasa a los huelguistas hay un solo y único culpable: la dictadura de Cuba", subrayó.

Olema indicó a EFE que en estos momentos hay 51 personas en huelga de hambre, 44 en Cuba y siete "en el extranjero", según los datos de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), que preside la opositora Rosa María Payá.

El PDP quiere también nombrar "embajadores" entre los cubanos que están fuera de Cuba para que lo representen ante las autoridades de esos países y den a conocer la causa, por lo que instó a los interesados a conectarse con el partido.

Entre las próximos objetivos del partido está impartir talleres profesionales para jóvenes en Cuba.

Por otra parte, el jurista mexicano Rene Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, expresó su solidaridad con Ferrer y todos los que le acompañan en esta huelga de hambre.

"Esperamos que pronto se resuelvan sus problemas, que pronto puedan salir adelante y que puedan tener la resistencia y la fortaleza para acometer esta misión en la huelga de hambre", dijo Bolio en un comunicado fechado este jueves en Miami.

Ferrer le ofreció a Bolio "un reporte detallado de los abusos de la dictadura Castro comunista que lo han llevado a esta protesta tan riesgosa para su salud y la de otros activistas", según el comunicado.