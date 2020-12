Pakistán.- Un tribunal ordena liberar al hombre condenado por decapitar al periodista estadounidense Daniel Pearl

05/03/2002 Homenaje a Daniel Pearl POLITICA INTERNACIONAL SION TOUHIG



ISLAMABAD, 24 (DPA/EP)



Un tribunal de Pakistán ha ordenado este jueves la liberación hombre con nacionalidad británica y paquistaní que fue condenado por torturar y decapitar al periodista estadounidense del diario 'The Wall Street Journal' Daniel Pearl.



El tribunal superior de la provincia de Sindh ha dictaminado que Omar Saeed Sheij debe ser liberado, según ha contado a DPA su abogado, Jawaja Naveed. En abril, esa misma corte determinó que la pena de muerte impuesta contra Sheij por un tribunal inferior hace 18 años se basó en pruebas defectuosas y también suspendió las cadenas perpetuas dictadas contra tres cómplices. Los cuatro procesados deberían haber salido de prisión tras el fallo dictado por el tribunal superior el 2 de abril pero no fueron liberados.



En lugar de salir de la cárcel, volvieron a ser arrestados en aplicación de una ley de seguridad pública que permite a las autoridades detener a cualquier persona que sea considerada una amenaza al orden público. "El tribunal suspendido las órdenes de detención", ha contado Naveed.



El abogado ha asegurado que las autoridades no han logrado justificar la detención de Sheij con el argumento de que podría volver a verse involucrado en actividades terroristas si sale de prisión.



Tanto la familia de Pearl como el Gobierno regional de Sindh han recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del tribunal superior de poner en libertad a los cuatro procesados. Pearl, que era el corresponsal en el sureste de Asia del diario estadounidense 'The Wall Street Journal', fue secuestrado, torturado y decapitado en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, en 2002. El reportero era uno de los periodistas que estaban en Pakistán para informar sobre las consecuencias de la caída del régimen talibán en el vecino Afganistán.