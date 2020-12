Salesforce compra Slack por 27.700 millones de dólares

Nueva York, 1 dic (EFE).- El gigante de software en la nube para la gestión de relaciones con clientes Salesforce anunció este martes la compra de la plataforma de comunicación para equipos de trabajo Slack por 27.700 millones de dólares en efectivo y acciones.

Esta es la mayor adquisición en los 21 años de historia de Salesforce, que se posiciona cada vez más claramente como competidor de Microsoft en software en la nube para empresas y la más importante en el sector desde la compra de Red Hat por parte de IBM en 2018.

El acuerdo está pendiente de la aprobación de los reguladores de la competencia y de los accionistas de Slack.

"Este es un emparejamiento hecho en el cielo. Juntos, Salesforce y Slack darán forma al futuro del software para empresas y transformarán el modo en que el mundo trabaja digitalmente y desde cualquier parte del mundo", indicó en un comunicado Marc Benioff, consejero delegado y fundador de un gigante que supera los 20.000 millones anuales en ingresos.

El consejero delegado de Slack, Stewart Butterfield, consideró que la compra por parte de Salesforce es una "de las combinaciones estratégicas más importantes de la historia del software".

Las adquisición está a la altura de la compra de LinkedIn por parte de Microsoft en 2016, por 27.000 millones de dólares, o la compra de Refinitiv por parte de London Stock Exchange el pasado año por un precio similar.

Las acciones de Slack se han apreciado cerca de un 50 % desde que se anunció que ambas empresas negociaban la adquisición, después de una salida a bolsa el año pasado que no ha aportado muchas alegrías a los inversores.

Salesforce es el mayor actor en el sector de software de gestión de clientes (CRM) y uno de los pioneros en popularizar el software en la nube.

La compañía se ha enfocado en adquirir servicios de software corporativo, como el servicio de visualización y análisis de datos Tableau y la empresa de software en la nube Vlocity.

Al mismo tiempo, intentó comprar en 2016 LinkedIn, que acabó adquiriendo Microsoft, y ha tanteado la compra de Twitter.

Durante la pandemia, pese a ser una herramienta de teletrabajo muy popular, Slack no ha experimentado el crecimiento de otros como la plataforma de teleconferencias Zoom.

No obstante, el mercado de software para empresas y de trabajo colaborativo en la nube es uno de los sectores con más recorrido debido a los cambios en los modos de trabajo que ha acelerado la pandemia.