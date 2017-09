Su descripción indica: "Por necesidad económica pongo a la venta uno de mis riñones, soy hombre de 23 años, alimentación saludable, IMC de 20 kg/m2, no fumo, no tomo bebidas alcohólicas, ni consumo ni he consumido ningún tipo de drogas. Sólo gente interesada puede dejar una consulta o pregunta y nos ponemos en contacto. Sólo gente seria".