"Aquí no llegó nadie, fuimos nosotros quienes empezamos a ayudarnos y nos dio mucho enojo porque ¿dónde estaba el Ejército, La Marina? Nuestras casas se habían caído, no teníamos agua, en la noche no teníamos luz, por eso cuando vino el delegado [una autoridad local] lo corrimos", recuerda Mónica Sánchez Baltazar, quien desde hace una semana vive junto a su familia en casa de un vecino.