"Aceptar la muerte, renunciar a la vida, no hay padre, no hay madre, no hay noche ni día, no hay remuneración, no hay frio ni calor, no hay miedo, no hay comida, únicamante hay servicio a los demás… entonces eres un topo", dice uno de ellos en el documental Bajo los Escombros. Así se sienten y la gciudadanía se los reconoce.