Pero también admite que "ya no queda en manos de los ex gobernadores, quienes lo fuimos ya no podemos volver a serlo y los que ya no tenemos actividad publica no está en nuestras manos poder hacer propuestas por respeto a quienes están en el ejercicio. Es una costumbre no escrita de que quienes lo fuimos nos mantenemos alejados para que no haya un ápice de sospecha que queremos estar en la actividad pública", comentó en charla con Infobae.