Sin embargo, Chapultepec sí es uno de los albergues de animales donde ha tenido mayor éxito la reproducción natural y crianza en cautiverio de los osos panda, con al menos ocho nacimientos de esta especie en vías de extinción en 40 años desde la llegada de la primera pareja de la especie. Pero después de tres generaciones de pandas, podría haber llegado a su fin la estirpe pues Xuan Xuan no pudo ser preñada por Ling Ling, un oso de un zoológico japonés que lo visitó en 2001, 2002 y 2005, y ya no está en edad reproductiva, a menos que el gobierno chino le done nuevos osos jóvenes.