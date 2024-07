Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina insta a más investigación sobre mujeres y enfermedades crónicas

Las mujeres negras tienen más probabilidades de morir por enfermedades crónicas que las blancas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre las enfermedades crónicas que afectan a las mujeres es muy deficiente, y los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias deberían hacer más para investigar los problemas que conducen a un peor tratamiento médico para las mujeres, afirma un nuevo informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

Las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente por enfermedades crónicas, incluida la enfermedad de Alzheimer y la depresión, según el estudio solicitado por la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer del NIH y publicado el miércoles.

Pero la falta de investigaciones sobre la salud de la mujer “impide una comprensión integral del impacto que tienen estas y otras enfermedades crónicas en la mujer”, escriben los autores del informe. Se necesitan más investigaciones, en particular en el caso de las mujeres negras, que tienen más probabilidades de morir de una enfermedad crónica que las mujeres blancas, dice el estudio.

El informe de 500 páginas pide esfuerzos concentrados, liderados por los NIH, para mejorar las herramientas de diagnóstico de enfermedades específicas de la mujer, como la endometriosis, y para distinguir entre los síntomas superpuestos de varias enfermedades crónicas. Farida Sohrabji, una de las autoras del informe, dijo que espera que el documento oriente las prioridades de investigación urgentes.

Los NIH son instados a mejorar las herramientas de diagnóstico para enfermedades específicas de la mujer. (Shutterstock)

“Una de las mayores frustraciones es la frecuencia con la que vimos ejemplos en los que no se incorporó a las mujeres a la investigación, en los que se subestimaron sus experiencias y síntomas o no se les prestó suficiente atención”, dijo Sohrabji, directora de salud de la mujer en el programa de neurociencia de la Universidad Texas A&M. “Una de las cosas que surge con bastante frecuencia es que [las mujeres] son conscientes de que a veces no se les da la debida consideración a su salud y se minimiza su experiencia del dolor”.

Al enfatizar la importancia de abordar las disparidades raciales, étnicas y socioeconómicas, Sohrabji dijo que las experiencias de las mujeres blancas y las mujeres de color varían drásticamente, pero no se abordan adecuadamente en la investigación.

El informe destaca el impacto de la biología y los factores sociales en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades crónicas, al tiempo que llama la atención sobre las deficiencias en la investigación relativa a las enfermedades ginecológicas y específicas de la mujer y la influencia de los determinantes sociales de la salud en las enfermedades crónicas.

Expertos subrayan las diferencias en la presentación de síntomas entre hombres y mujeres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos destacan la necesidad de contar con mejores herramientas de diagnóstico adaptadas a las enfermedades crónicas de las mujeres, y señalan que existen claras diferencias en la presentación de los síntomas entre mujeres y hombres, como las enfermedades cardíacas y la diabetes. Los expertos afirman que las enfermedades de las mujeres pueden presentarse de forma única, lo que puede dar lugar a diagnósticos erróneos cuando se utilizan herramientas diseñadas principalmente para pacientes masculinos.

Una carta de investigación publicada en JAMA en 2019 concluyó que los NIH otorgan más dinero para investigación a los hombres que reciben subvenciones por primera vez que a sus pares mujeres. La carta argumentaba que la financiación federal para la investigación está asociada con la calidad de la ciencia y el avance profesional.

“Si hubiera algo que afectara a un gran porcentaje de hombres como [algunas de las enfermedades que afectan] a las mujeres, sabríamos exactamente qué lo causa y entonces tendríamos más tratamientos y diagnósticos”, dijo Karen Tang, ginecóloga y autora que no participó en el informe.