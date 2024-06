Los jóvenes votantes afroamericanos son clave en las elecciones de 2024: a muchos no les gustan sus opciones

Crecen las señales de desinterés electoral entre jóvenes afroamericanos para 2024. (REUTERS/Kevin Lamarque/Carlos Barria)

Cuando decenas de miles de personas se reunieron el fin de semana en el Roots Picnic, un popular festival de música de dos días creado y organizado por el grupo de hip-hop The Roots, la política no fue desde luego el centro de atención. Pero tampoco estuvo ausente.

Voluntarios de la organización no partidista When We All Vote de Michelle Obama inscribieron a algunos asistentes al festival para que votaran y les recalcaron la importancia de acudir a las urnas en estas elecciones.

Algunos seguidores del rapero Sexyy Red lucían gorras en las que se leía “Make America Sexyy Again”. Algunos hombres llevaban kaffiyehs, un pañuelo tradicional árabe que se ha convertido en símbolo de apoyo a los palestinos.

El festival, celebrado en Filadelfia y encabezado por artistas famosos como Lil Wayne y Jill Scott, atrajo a un público mayoritariamente más joven y afroamericano, grupos que fueron piezas clave de la coalición ganadora del presidente Biden en 2020, pero cuyo apoyo se ha suavizado de cara a las elecciones de este año.

A menos de seis kilómetros de distancia y solo unos días antes, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris lanzaron “Votantes afroamericanos por Biden-Harris” en este estado disputado, como parte del esfuerzo de la campaña por dinamizar y movilizar al electorado más leal del partido.

Biden enmarcó la perspectiva de que el expresidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca como algo que pone en riesgo “todo el progreso, toda la libertad, todas las oportunidades.” Los votantes afroamericanos son un electorado clave en varios estados indecisos, pero son particularmente críticos en Pensilvania.

La participación electoral de votantes afroamericanos disminuye en comparación con 2020. (REUTERS/Cheney Orr)

Biden obtuvo el apoyo del 92% de los votantes afroamericanos de Pensilvania en 2020, según mostraron las encuestas a pie de urna, y el estado es considerado por muchos como una victoria obligada en su intento de reelección.

Pero el deseo de los estadounidenses de raza negra de votar en las elecciones de este año ha disminuido drásticamente en comparación con hace cuatro años, según una encuesta reciente de Washington Post-Ipsos.

Esa caída en el interés fue más aguda entre los afroamericanos más jóvenes en comparación con otros grupos de edad, con el 41% de los que tienen entre 18 y 39 años diciendo que están “absolutamente seguros de votar” - por debajo del 61% en junio de 2020.

Ese malestar quedó patente en casi 30 entrevistas con jóvenes afroamericanos asistentes al festival, y la mayoría expresó su profunda frustración con Biden, Trump y la repetición del enfrentamiento entre los dos hombres blancos de más edad.

Algunos dijeron que piensan votar a regañadientes a Biden debido a su aversión por Trump y a su preocupación por que sea una amenaza para el futuro del país. Otros dijeron que siguen indecisos, que están coqueteando con votar a Trump o a un tercer partido, o que planean no votar en absoluto.

Esto es lo que dicen sentir sobre las elecciones de 2024:

Lu Rattigan, 28 años. Trabaja en producción cinematográfica en Filadelfia. No piensa votar. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Ya hemos experimentado a ambos. Los dos son unos mentirosos. Necesitamos a alguien que realmente mantenga su palabra. Ahora sólo están ellos dos, así que no tenemos suerte como país”. - Lu Rattigan, 28 años. Trabaja en producción cinematográfica en Filadelfia. No piensa votar.

Milan White, 26 años. No piensa votar. En la foto con su hermana, Mercedes White. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Siento que votaría porque no quiero a Donald Trump, pero tampoco quiero a Biden ahí. Ambos son sucios. Es como elegir tu suciedad”. - Milan White, derecha, 26 años. Trabaja como examinador de reclamaciones en el condado de Delaware, Pensilvania. No piensa votar. En la foto con su hermana, Mercedes White.

William Carter, 21 años. Trabaja como electricista en Rochester, Nueva York. No piensa votar. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Es muy difícil votar porque ninguno de los dos candidatos es bueno. Biden es demasiado viejo. Trump es demasiado racista... y una vez que tiene una opinión firme sobre algo es difícil hacerle cambiar de opinión. Es difícil votar cuando está entre esos dos”. - William Carter, 21 años. Trabaja como electricista en Rochester, Nueva York. No piensa votar.

Brianna Jerome, 25 años. Trabaja en tecnología médica en Allentown, Pensilvania. Indecisa pero abierta a votar a Trump. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“No es mi favorito: Trump. Pero al mismo tiempo aprecio su honestidad. ... Y creo que con lo que ha hecho Biden, no sé, ¿quizás tengamos que votar por Trump y probar? Ha ofrecido algunas cosas que ... tienen potencial. Elegimos al tipo simpático y mira lo que pasó”. - Brianna Jerome, 25 años. Trabaja en tecnología médica en Allentown, Pensilvania. Indecisa pero abierta a votar a Trump.

Ty Thompson, 22 años. Es probable que vote por Biden. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“No podemos esperar demasiado de un presidente porque algunas cosas no dependen de él. ... No hay ninguna razón para que me guste Donald Trump. No hace nada por nosotros”. - Ty Thompson, 22 años. Trabaja como autónomo en gestión de marcas en Brooklyn, Nueva York. Es probable que vote por Biden.

Shanaya Dungey, 41 años. Trabaja como líder ejecutiva sin ánimo de lucro en Minneapolis. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Llevan años mintiendo a nuestra comunidad... Definitivamente siempre voy a utilizar mi derecho a votar, porque demasiada gente murió por ese derecho. Pero no sé a quién voy a votar. No va a ser a Donald Trump, nunca”. - Shanaya Dungey, 41 años. Trabaja como líder ejecutiva sin ánimo de lucro en Minneapolis. Indecisa, pero nunca a Trump.

Shavar Rush, 38 años. Indeciso pero abierto a votar a Trump. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Si soy sincero, me inclinaba por Trump, pero al oír ciertas cosas, ahora me siento reservado. No tengo muchas ganas de que lleguen las elecciones... No creo que nadie se haya ganado mi voto”. - Shavar Rush, 38 años. Trabaja como gestor de cuentas en Filadelfia. Indeciso pero abierto a votar a Trump.

Aaronica Burrell, 25 años. Estudiante universitaria en Filadelfia. Es probable que vote por Biden. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Definitivamente sé a quién voy a votar. A cualquiera menos a Trump. Simplemente no puedo. A cualquier otro. Me gusta mi libertad”. - Aaronica Burrell, 25 años. Estudiante universitaria en Filadelfia. Es probable que vote por Biden.

Iyana Galloway, 37 años. Nunca votaría por Trump. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Estoy mirando la opción del tercer partido. Mi hijo me ha hablado de Robert Kennedy Jr. Le gusta mucho” - Iyana Galloway, 37 años. Trabaja en recursos humanos en Minneapolis. Se plantea votar a un tercer partido, pero nunca a Trump.

Barry Roberson Jr. no piensa votar, pero apoyaría a Trump. En la foto con Brian Nichols. (Hannah Yoon/The Washington Post)

“Estoy considerando la opción de un tercer partido. Mi hijo me estaba hablando de Robert Kennedy Jr. Le gusta mucho. Realmente se puede ver su salud y, basándose en su salud, no estoy seguro de que termine otro mandato de cuatro años”. - Barry Roberson Jr., derecha, 35 años. Trabaja como administrador escolar en el condado de Delaware, Pensilvania. No piensa votar, pero apoyaría a Trump. En la foto con Brian Nichols.

