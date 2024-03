Qué pasó con el vuelo MH370: el misterio envuelve una tragedia que nadie ha podido explicar

Una niña está parada junto a un mensaje de condolencias durante el Día de Conmemoración para el evento del vuelo MH370 en Kuala Lumpur, Malasia. (AP Foto/Vincent Thian, Archivo)

El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció con 239 personas a bordo el 8 de marzo de 2014. Una década después, sigue siendo uno de los misterios de la aviación más perdurables.

La desaparición del avión desató una extensa operación de búsqueda que duró años y que involucró a 30 países, sin mencionar un análisis en profundidad de la serie australiana “60 Minutes” y una serie documental de Netflix.

La semana pasada, en un acto conmemorativo para recordar el décimo aniversario de la desaparición del avión, el Ministro de Transporte de Malasia, Anthony Loke, dijo que el gobierno está abierto a una nueva operación de búsqueda si hay pruebas creíbles. Una empresa estadounidense presentó recientemente una propuesta al gobierno, lo que generó esperanzas entre las familias de los desaparecidos.

Aquí hay una cronología de eventos clave.

2014: el vuelo MH370 desaparece

En las primeras horas del 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines de Kuala Lumpur a Beijing desapareció repentinamente del radar. A bordo del avión, un Boeing 777, viajaban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Los pasajeros representaban a 14 países, pero la mayoría eran chinos. No se volvió a saber de ninguno.

La última comunicación del avión fue 38 minutos después del despegue, cuando se encontraba sobre el Mar de China Meridional. El radar militar captó que se desviaba dramáticamente de su trayectoria prevista y se dirigía hacia el oeste, antes de que se perdiera la señal. Se cree que cayó al Océano Índico dentro del área de búsqueda y rescate de Australia.

Se inició una búsqueda y las autoridades de Malasia, Australia y China acordaron peinar más de 23.000 millas cuadradas de océano en busca de pruebas.

La sombra de un uno de los aviones de los equipos de búsqueda del vuelo MH370 (Reuters)

2015: Malasia declara accidente el MH370

En enero de 2015, las autoridades malasias declararon la desaparición del vuelo 370 como un accidente y los pasajeros y la tripulación a bordo se dieron por muertos, allanando el camino para que la aerolínea pagara indemnizaciones a las familias.

El área de búsqueda submarina se duplicó a 46.300 millas cuadradas en abril de 2015 por Malasia, Australia y China.

Una pista apareció en julio de 2015, a unas 4.500 millas de distancia del área de búsqueda. Un trozo de escombros sorprendentemente similar a una parte de ala móvil encontrada en los Boeing 777 apareció varada en la pequeña isla francesa de Reunión, en el Océano Índico. Los expertos franceses que examinaron la pieza, conocida como flaperón, concluyeron que pertenecía al desafortunado avión.

2016: hallan más restos probablemente del MH370

Se recuperaron más piezas de escombros de varios países: parte de un ala de la nación insular de Mauricio en el Océano Índico, justo al este de Reunión, segmentos de una puerta y el motor de playas de Mauricio y Sudáfrica, una sección del flap exterior de un ala frente a la costa de Tanzania y trozos de un ala en Mozambique.

En mayo, el jefe de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia, Martin Dolan, reconoció la “posibilidad cada vez menor” de encontrar el avión desaparecido.

Blaine Gibson muestra partes del avión del vuelo MH370

2017: finaliza la búsqueda por Malasia, Australia y China

Una búsqueda submarina en una sección del Océano Índico entre mayo de 2014 y enero de 2017 terminó sin éxito. Australia lideró la operación con el apoyo de Malasia y China, y funcionarios de las tres naciones dijeron que la decisión de suspender el esfuerzo “no se ha tomado a la ligera ni sin tristeza”.

“A pesar de todos los esfuerzos utilizando la mejor ciencia disponible, tecnología de punta, así como modelamiento y asesoramiento de profesionales altamente calificados que son los mejores en su campo, lamentablemente la búsqueda no ha podido localizar la aeronave”, dijeron en un declaración.

La Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte dijo en su informe que el motivo de la misteriosa desaparición del avión no se puede determinar sin localizar el avión.

2018: búsqueda por<b> </b>Ocean Infinity y renuncia del jefe de aviación de Malasia

En enero, la empresa Ocean Infinity, con sede en Texas, inició una nueva búsqueda de los restos del avión, recorriendo 43.000 millas cuadradas de océano basándose en el análisis de la deriva de los escombros. Firmó un contrato con el gobierno de Malasia por hasta 70 millones de dólares sobre la base de que “si no se encuentra, no se cobra”, pero finalizó sin resultados después de más de tres meses de desplegar vehículos no tripulados equipados con sonar submarino.

En julio, las autoridades de Malasia publicaron un informe de investigación de seguridad que concluyera que el avión fue desviado manualmente de su trayectoria de vuelo y descartaba una falla mecánica o informática como motivo de la desaparición del avión.

El informe de 495 páginas señaló fallas del control del tráfico aéreo de Malasia y provocó la renuncia del jefe de aviación civil.

2024: impulsan una nueva operación de búsqueda

Familiares de los pasajeros y la tripulación a bordo del desaparecido vuelo MH370 de Malaysia Airlines y el ministro de Transporte de Malasia, Loke Siew Fook (en el centro), se reúnen para una foto de grupo durante una evento conmemorativo del décimo aniversario de su desaparición en el Empire Subang en Subang Jaya, en Malasia. EFE/EPA/MOHAMAD NAZRI

Los familiares de quienes desaparecieron en el vuelo exigen respuestas y presionan para que continúe la búsqueda. Hablando en un acto conmemorativo con las familias esta semana, el Ministro de Transporte de Malasia, Loke, dijo que el gobierno estaba dispuesto a invitar a Ocean Infinity a discutir otra búsqueda “sin encontrar ni pagar” utilizando nueva tecnología si se determinaban pruebas creíbles. “Haré todo lo posible para obtener la aprobación del gabinete para firmar un nuevo contrato con Ocean Infinity para que la búsqueda se reanude lo antes posible”, afirmó.

El director ejecutivo de la empresa, Oliver Plunkett, confirmó en un correo electrónico que había presentado una nueva propuesta y que “esperamos volver pronto a la búsqueda”. Desde su último intento, añadió, la empresa ha mejorado sus capacidades de búsqueda oceánica con robótica y otras tecnologías.

Un experto dijo que se justificaba una nueva búsqueda.

“Por un lado, es posible que el misterio, per se, no se resuelva por completo. Porque no sé cuánta evidencia hay para decir lo que realmente le sucedió al avión”, dijo Charitha Pattiaratchi, profesora de oceanografía costera en la Universidad de Australia Occidental que ha realizado análisis de deriva para predecir la ubicación de los restos. “Pero encontrar los restos finalmente traerá un cierre para las personas que perdieron a sus seres queridos”.

