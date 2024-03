El condado de Miami-Dade necesita 2.500 millones de dólares para frenar la grave crisis inmobiliaria

Miami-Dade anuncia iniciativa para enfrentar la crisis inmobiliaria con una inversión de 2.500 millones de dólares. (REUTERS/Marco Bello)

El condado de Miami-Dade está en busca de 2.500 millones de dólares para hacer frente a una de las peores crisis inmobiliarias de Estados Unidos.

La alcaldesa, Daniella Levine Cava, propondrá a los votantes a finales de este año un nuevo paquete de deuda respaldado por el impuesto sobre bienes inmuebles. La mayor parte del dinero -unos 800 millones de dólares- se destinará a un fondo que financiará proyectos de vivienda asequible, mientras que el resto se utilizará para mejorar las infraestructuras del condado, incluidos parques, alcantarillado y carreteras.

“El coste de urbanización es extremadamente alto porque el suelo es muy limitado”, dijo Cava en una entrevista. Aunque todavía se están ultimando los detalles de la propuesta de bonos, que se presentará a las urnas en noviembre, Cava dijo que los “800 millones de dólares se gastarán muy rápido”. La alcaldesa, que aspira a la reelección a finales de este año-, se enfrenta a una crisis de la vivienda que no deja de empeorar.

Los precios de la vivienda en la zona de Miami se han disparado un 82% en los últimos cinco años, gracias a la constante afluencia de recién llegados adinerados, expulsando a los que no pueden permitírselo. La población del condado de Miami-Dade se ha mantenido relativamente estable desde 2020, mientras que la congestión del tráfico se disparaba y el porcentaje de personas que pagan alquiler se encuentra entre los más altos del país.

Se destinarán 800 millones de dólares a crear un fondo de vivienda asequible en el condado de Miami-Dade. (Getty Images)

Miami no es la única que recurre a los mercados de bonos para aliviar los problemas de vivienda. Ciudades de todo Estados Unidos se han planteado cómo impulsar la vivienda asequible a medida que subían los precios de la vivienda. Telluride, una rica estación de esquí de Colorado, pidió prestados 31,8 millones de dólares para pagar las denominadas viviendas para trabajadores, al igual que otros lugares de vacaciones como Nantucket y otros pueblos de Cape Cod.

A mayor escala, la ciudad de Nueva York vendió el año pasado 700 millones de dólares en bonos sociales para ayudar a pagar viviendas asequibles.

El plan de vivienda de la alcaldesa de Miami-Dade consiste en dar prioridad a proyectos que aumenten la densidad urbana, al tiempo que se utilizan terrenos del condado para la “reurbanización masiva de propiedades”, dijo. “Estamos estudiando propiedades del condado que no se utilizan con la máxima eficiencia y que podrían ser reurbanizadas”, aseguró, citando edificios gubernamentales y proyectos de vivienda pública.

Miami-Dade vendió bonos en julio, la emisión de 172 millones dólares para financiar diversos proyectos de capital, incluyendo 52 millones de dólares para instalaciones recreativas y culturales y 50 millones de dólares para reemplazar las radios de la policía, de acuerdo con documentos de oferta. Los rendimientos de esa oferta oscilaron entre el 2,67% y el 3,89%, según los datos de precios recopilados por Bloomberg.

La alcaldesa Daniella Levine Cava lidera propuesta de mejora de vivienda y infraestructura aprobada por impuestos sobre bienes inmuebles. (REUTERS/Marco Bello)

Si el paquete de deuda de 2.500 millones de dólares es aprobado por los votantes, el dinero también servirá para hacer frente a otras importantes limitaciones que aquejan a Miami. La ciudad es uno de los únicos grandes centros urbanos de Estados Unidos que depende en gran medida de fosas sépticas, sobre esto, la alcaldesa aseguró que se habían identificado unos 11.000 sistemas sépticos como los “más comprometidos” y necesitados de reparación.

El dinero también servirá para infraestructuras viarias, parques y la preservación de tierras en peligro de extinción que actúan como amortiguadores de los Everglades. Pero los 2.500 millones de dólares no se utilizarán en soluciones de transporte masivo, advirtió. “El transporte no es lo que nos proponemos abordar en el bono y la razón de ello es que el público no lo apoyaría”, dijo la alcaldesa.

©2024 Bloomberg