Wall Street cotiza en alza tras el crecimiento mayor al esperado de la economía de Estados Unidos

Trabajadores de Wall Street. EFE/EPA/Justin Lane

Las acciones subieron hacia otro máximo histórico después de que datos que mostraron que la economía aún es resistente a pesar de las tasas aún elevadas de la Reserva Federal reforzaron las perspectivas de ganancias corporativas.

El S&P 500 amplió las ganancias de este año, ubicándose cerca de la marca de 4.900. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron tres puntos básicos hasta el 4,15%. El dólar sufrió pocos cambios. El euro fluctuó mientras el Banco Central Europeo mantenía las tasas y señalaba que los recortes aún estaban lejos.

La economía estadounidense se expandió en el cuarto trimestre más de lo previsto, impulsada por un gasto de consumo resistente que ayudó a coronar el año de crecimiento más fuerte desde 2021. El producto interno bruto aumentó a una tasa anualizada del 3,3%. El principal motor de crecimiento, el gasto personal, aumentó a una tasa del 2,8%. Una medida seguida de cerca de la inflación subyacente aumentó un 2%.

La reacción de Wall Street al PIB:

- Callie Cox en eToro:

“La economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo saludable, impulsada por el gasto de los consumidores. Una recesión aún no está descartada y la Reserva Federal todavía tiene a la economía en aprietos. Pero a medida que pasan los días y los datos mejoran, parece seguro que la Reserva Federal está logrando un aterrizaje suave con un daño mínimo a la economía”.

-Charles Hepworth, director de inversiones de GAM Investments:

“Aquí no hay preocupaciones de recesión y, para mejorar aún más las cosas, no vemos ningún crecimiento explosivo en los precios que se utilizan en el cálculo del PIB. Un crecimiento más fuerte sin inflación es lo que todos quieren (incluidos los bancos centrales)”.

-Jim Baird de Plante Moran Financial Advisors:

“Una vez más, es la fortaleza y la resiliencia del consumidor lo que triunfa en la economía estadounidense. A medida que aumenta la evidencia de que el objetivo de la llamada “desinflación inmaculada” de la Fed de Powell puede estar a la vista, el potencial de recortes de las tasas de interés que acompañen a la economía hacia un aterrizaje suave en lugar de una contracción total parece estar aumentando”.

- Rob Swanke, estratega senior de acciones de Commonwealth Financial Network:

“Esta fue una gran cifra para la economía en el cuarto trimestre. Si bien el PCE básico alcanzó el objetivo del 2%, esto debería proporcionar suficiente munición para que la Reserva Federal mantenga una postura moderada en su próxima reunión, incluso si mantienen las tasas en el nivel esperado”.

Una sesión en Wall Street. EFE/EPA/JUSTIN LANE

- Chris Low, economista jefe de FHN Financial:

“Lo importante es que la Reserva Federal ya ha explicado por qué la flexibilización tiene sentido incluso si el crecimiento económico es fuerte, pero no los recortes de tipos de cualquier manera. La Reserva Federal recortará las tasas este año de manera lenta y cautelosa. La publicación del PIB de hoy, si bien son datos de 2023, refuerza la lógica que lleva a la Reserva Federal a adoptar un enfoque cauteloso”.

- Chris Larkin de E*TRADE de Morgan Stanley:

“El conjunto mixto de cifras de hoy (PIB mayor de lo esperado, pedidos lentos de bienes duraderos y modestas solicitudes de desempleo) probablemente no impulsará a la Reserva Federal a cambiar su tono de ‘más alto por más tiempo’. La Reserva Federal ha señalado que no empezará a recortar las tasas antes de la segunda mitad del año y que no las recortará tanto como muchos inversores esperan. Y, para bien o para mal, tienen un buen historial de cumplimiento de sus planes declarados. La desconexión es que el mercado de valores ha seguido ignorando el mensaje de la Reserva Federal, llevando la mayoría de las noticias económicas a nuevos máximos”.

- Charlie Ripley, estratega de inversiones senior de Allianz Investment Management:

“La lectura general es que la economía todavía es bastante resistente y tal vez proporcione cierta cobertura para que la Reserva Federal se abstenga de aplicar recortes de tasas en el corto plazo. Si bien los datos del PIB miran hacia atrás, podría haber cierta preocupación de que el impulso se traslade al nuevo año. Seguramente los inversores estarán atentos al informe de nóminas de enero para obtener una mejor lectura del mercado laboral estadounidense en las próximas semanas. En general, el tema continúa con datos económicos que sorprenden al alza y muestran la resistencia de la economía estadounidense”.

- David Russell, director global de estrategia de mercado de TradeStation:

“Los consumidores se están recuperando del doloroso shock de la inflación. El informe de hoy parece confirmar la gran mejora en el sentimiento de diciembre a medida que los estadounidenses comienzan a cosechar los beneficios de una política monetaria restrictiva. Jerome Powell puede darse una palmadita en la espalda mientras Ricitos de Oro se hace cargo. Las cosas sólo pueden mejorar a partir de ahora para la economía estadounidense”.

- Sophie Lund-Yates, analista principal de acciones de Hargreaves Lansdown:

“Quienes busquen pistas de que la Reserva Federal está dispuesta a recortar las tasas de interés se sentirán profundamente decepcionados. La economía estadounidense ha demostrado una resiliencia notable frente a tasas de interés más altas y una inflación vertiginosa, y el gasto de los consumidores vuelve a ser un motor del crecimiento del PIB”.

El edificio de la Reserva Federal en Washington, EE.UU., 26 de enero de 2022. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

- Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance:

“Es difícil argumentar que la economía no es fuerte. Creemos que el mercado de valores seguirá subiendo mientras la economía se mantenga fuera de la recesión y los consumidores sigan gastando, y eso incluso sin que la Reserva Federal recorte los tipos. Sin embargo, si la Reserva Federal empieza a recortar los tipos, será un viento de cola adicional para este mercado, que sigue sorprendiendo al alza”.

- Neil Birrell, director de inversiones de Premier Miton Investors:

“La economía estadounidense rara vez sorprende a la baja y así sigue siendo: las cifras del PIB del cuarto trimestre superaron las estimaciones. Sin embargo, hubo buenas noticias en materia de inflación: el índice de precios del PIB cayó muy por debajo de las estimaciones. Estas cifras un tanto ambiguas darán a la Reserva Federal mucho en qué pensar, pero como el sector de consumo se mantiene particularmente fuerte, hay margen para la decepción respecto de los primeros recortes de tipos”.

- Ian Lyngen de BMO Capital Markets:

“En general, fue una ronda sólida de datos que debería mantener las intenciones de la Fed de mantener las reservas al menos hasta el primer trimestre”.

- Paul Ashworth de Capital Economics:

“Este informe del PIB no fue todo arcoíris y destellos. La diferencia con respecto al consenso se debió en parte a que los inventarios terminaron siendo ligeramente positivos para el crecimiento general del PIB cuando, después de la gran contribución positiva en el tercer trimestre, esperábamos una reversión el último trimestre. El resultado es que un recorte de tipos a principios de primavera por parte de la Reserva Federal sigue siendo el resultado más probable”.

- Jamie Cox, socio director de Harris Financial Group:

“Los datos principales son la combinación perfecta de consumo fuerte y caída de la inflación. Esto es exactamente lo que uno quiere ver si dirige la Reserva Federal y quiere bajar las tasas este año”.

- Larry Tentarelli en el Blue Chip Daily Trend Report:

“Consideramos que esto es optimista tanto para la economía como para los mercados bursátiles”, dijo Larry Tentarelli en el Blue Chip Daily Trend Report. “Esperamos que el próximo movimiento de la Fed sobre las tasas de interés sea un recorte de tasas, pero nuestras expectativas para el primer recorte son la ventana de mayo-junio de 2024″.

Con el mercado de valores estadounidense en máximos históricos, la pregunta obvia para muchos inversores en este momento es cuánta potencia de fuego queda en el repunte que comenzó el año pasado. Siempre que el S&P 500 ha pasado de un mercado bajista a nuevas alturas, los rendimientos en los seis y 12 meses siguientes han estado cómodamente por encima del promedio, según mostraron datos de Bloomberg Intelligence que se remontan a 1950.

El análisis de BI sobre el desempeño del mercado después de que el índice de referencia bursátil estadounidense alcanzara un nuevo máximo encontró que el rendimiento medio a seis meses fue de aproximadamente el 9,2%, por encima del rendimiento medio del 6,3% para todos los períodos semestrales que se remontan a más de 70 años. El mismo patrón se observa en el rendimiento a 12 meses a futuro, con rendimientos medios del 15% después de un nuevo máximo histórico, frente a solo el 13% en períodos de tiempo superpuestos de un año.

Aspectos destacados corporativos:

- Las acciones de Tesla Inc. se desplomaron después de que el discurso de Elon Musk para que los inversores miraran más allá del menor crecimiento de las ventas fracasó.

- Microsoft Corp. despedirá a 1.900 personas en sus divisiones de videojuegos, incluida Activision Blizzard, que compró por 69.000 millones de dólares en una adquisición que se cerró a finales del año pasado.

- Boeing Co. enfrenta un importante revés comercial después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos congeló los aumentos de producción planificados para su avión 737 Max, una medida que interrumpe las ambiciones de crecimiento del fabricante de aviones en un momento de creciente demanda e intensificación de la competencia con Airbus SE.

Una tienda de Microsoft en Nueva York, EE.UU. Fotógrafo: Yuki Iwamura/Bloomberg

- American Airlines Group Inc. espera que las ganancias de este año superen las estimaciones de Wall Street, ya que se beneficia de la fortaleza de la demanda de vuelos internacionales y un mejor desempeño operativo.

- Southwest Airlines Co. volvió a recortar sus planes de crecimiento para este trimestre en respuesta al aumento de los costos y a un exceso de vuelos en toda la industria que está haciendo bajar las tarifas.

- Alaska Air Group Inc. espera un crecimiento más lento este año y un impacto financiero de 150 millones de dólares después de que un accidente en el aire provocara la inmovilización de una parte de sus aviones Boeing Co. 737.

- International Business Machines Corp. presentó una perspectiva positiva para los ingresos y el flujo de caja en 2024, una señal optimista para el ritmo del gasto corporativo en tecnología, incluso cuando espera reducir empleos.

- SK Hynix Inc. registró su primera ganancia operativa en más de un año y confirmó sus planes para desarrollar capacidad de memoria de alta gama para satisfacer la demanda de IA, la última señal de esperanza de un repunte largamente retrasado en 2024.

- Comcast Corp. reportó ganancias e ingresos que superaron las estimaciones de los analistas, ya que los clientes de banda ancha gastaron más en servicios más caros.

- Humana Inc. retiró su objetivo de ganancias para 2025 y pronosticó ganancias para 2024 muy inferiores a las estimaciones de Wall Street, ya que los gastos médicos desbocados y las políticas de pagos gubernamentales más estrictas amenazan a las aseguradoras.

- Las ganancias de Blackstone Inc. aumentaron un 4% en el último trimestre de 2023, ya que el presidente Jon Gray ve un punto de inflexión para el capital privado después de uno de los peores años de la industria.

Eventos clave de esta semana:

- IPC de Japón Tokio, viernes

- Ingresos y gastos personales de EE. UU., viernes

- El Banco de Japón publica las actas de su reunión de política monetaria el viernes.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

- El S&P 500 subió un 0,4% a las 9:31 a. m., hora de Nueva York.

- El Nasdaq 100 subió un 0,4%

- El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,3%

- El Stoxx Europe 600 subió un 0,1%

- El índice MSCI World subió un 0,2%.

Monedas

- El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios.

- El euro cayó un 0,2% a 1,0858 dólares.

- La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2715 dólares.

- El yen japonés subió un 0,1% a 147,36 por dólar.

CRIPTOMONEDAS

- Bitcoin subió un 0,6% a 40.008,89 dólares

- El éter cayó un 0,2% a 2.211,25 dólares.

Cautiverio

- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos básicos hasta el 4,15%.

- El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 2,30%.

- El rendimiento del bono británico a 10 años disminuyó dos puntos básicos hasta el 3,99%.

Materias primas

- El crudo West Texas Intermediate subió un 1,7% a 76,36 dólares el barril.

- El oro al contado subió un 0,4% a 2.021,22 dólares la onza.

