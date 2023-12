AstraZeneca comprará una empresa de desarrollo de fármacos contra el cáncer por USD 1.200 millones

El gigante farmacéutico busca combatir enfermedades oncológicas y autoinmunes con la nueva adquisición. (Marcus Brandt/dpa)

AstraZeneca Plc. acordó adquirir la empresa china Gracell Biotechnologies Inc., dedicada al desarrollo de terapias celulares, por 1.200 millones de dólares, con lo que el gigante farmacéutico británico refuerza su apuesta por la innovación médica en la segunda economía mundial.

Según el acuerdo, Astrazeneca absorberá Gracell, con sede en Shanghai, por 2 dólares por acción, lo que supone un pago inicial en efectivo de USD 1.000 millones. Una compra adicional de acciones supeditada a la consecución de determinados hitos regulatorios elevaría el valor de la operación a USD 1.200 millones, según informaron las empresas en un comunicado el martes.

La adquisición enriquecerá la cartera de Astra con la denominada terapia CAR-T, que modifica las células inmunitarias del propio paciente para combatir el cáncer. Un candidato en el que Gracell ha estado trabajando, denominado GC012F, podría ser un tratamiento potencial para cánceres de la sangre como el mieloma múltiple y enfermedades autoinmunes como el lupus, según el comunicado.

AstraZeneca expande su colaboración en China, tras su previo acuerdo con Eccogene para desarrollos en medicamentos adelgazantes. REUTERS/Phil Noble)

El acuerdo se produjo después de que Astra llegara a un acuerdo en noviembre con la biotecnológica china Eccogene Inc. para desarrollar conjuntamente una píldora adelgazante, una de las clases de medicamentos más en boga, en su intento de competir con Novo Nordisk A/S y Eli Lilly & Co., dos empresas que han liderado la fiebre del oro del sector de los medicamentos contra la obesidad.

Aunque China es el segundo mayor mercado de Astra después de Estados Unidos, su Consejero Delegado, Pascal Soriot, ya ha declarado que la empresa está dispuesta a aprovechar la innovación médica del país, que ha llevado a muchos gigantes farmacéuticos de países desarrollados a trabajar con fabricantes locales para desarrollar conjuntamente fármacos prometedores con potencial de éxito.

Si Gracell cumple los requisitos reglamentarios, el precio de la oferta de Astra, equivalente a 11,50 dólares por acción depositaria americana, representa una prima del 86% sobre el precio de cierre de Gracell el 22 de diciembre. Las acciones de Gracell han subido casi un 170% este año.

©2023 Bloomberg L.P.