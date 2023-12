La industria automotriz eléctrica se prepara para una desaceleración en la demanda global en 2024

Las proyecciones de Wall Street sobre Tesla muestran una tendencia negativa ante la posible reducción de incentivos fiscales. (David Paul Morris/Bloomberg)

Las perspectivas de Wall Street sobre Tesla Inc. se están oscureciendo rápidamente, con al menos dos analistas volviéndose más cautelosos sobre el fabricante de vehículos eléctricos en el mismo número de días.

Según los analistas, es posible que algunos de los vehículos eléctricos fabricados por la compañía propiedad de Elon Musk dejen de recibir subvenciones públicas en Estados Unidos y en algunos países europeos en 2024, lo que presionaría aún más los ingresos de la empresa en un momento en que la demanda de este tipo de coches ya está programada para ralentizarse.

“La pérdida de estos incentivos puede aumentar el riesgo de recortes de precios adicionales si Tesla sigue impulsando el crecimiento el próximo año”, escribió Matt Portillo, analista de Tudor, Pickering, Holt & Co, en una nota el martes. Portillo también espera que las entregas de Tesla en los tres últimos meses de 2023 incumplan las expectativas medias de los analistas.

Analistas marcan una disminución en las expectativas de entrega de vehículos Tesla para el último trimestre de 2023. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Los últimos comentarios desalentadores de los analistas se suman a una tendencia más amplia de empeoramiento de la opinión de Wall Street sobre los resultados de Tesla. Las previsiones medias de los analistas sobre los beneficios de la compañía en el cuarto trimestre han bajado más de un 55% desde hace 12 meses, mientras que las expectativas de beneficios para 2024 se han hundido un 43% en el mismo periodo, según datos recopilados por Bloomberg.

En cuanto a las ventas, los analistas esperan de media que el fabricante de automóviles dirigido por Elon Musk entregue más de 481.000 vehículos eléctricos en el trimestre que finaliza el 31 de diciembre, según datos de Bloomberg. Portillo, que tiene una recomendación de venta sobre el valor, espera que esa cifra se sitúe en torno a las 470.000 unidades. El analista de RBC Capital Markets Tom Narayan -que tiene el equivalente a una calificación de compra sobre Tesla- espera entregas de alrededor de 476.000 coches.

El lunes, Narayan rebajó sus estimaciones de entregas de Tesla para 2024 y 2025, para reflejar un “crecimiento más modesto” de las ventas del Model 3 y el Model y señalando vientos en contra que incluyen el aumento de la competencia y la pérdida de incentivos federales. Según Narayan, algunas variantes del Model 3 de Tesla para el mercado de masas perderán la totalidad de la desgravación fiscal federal el año que viene.

Los analistas reducen estimaciones de crecimiento de Tesla ante un mercado más competitivo y la finalización de beneficios fiscales. (REUTERS/Mike Blake)

La compañía puede enfrentarse a problemas similares en Francia y Alemania, dijo Portillo de Tudor. Estos problemas con las subvenciones se sumarán a una ralentización de la demanda de vehículos eléctricos en todo el sector, que ya se espera ampliamente, después de que Tesla mostrara por primera vez la bandera roja durante sus resultados del tercer trimestre en octubre.

A estas advertencias siguió una avalancha de previsiones similares sobre los vehículos eléctricos por parte de empresas automovilísticas como General Motors Co. y Ford Motor Co., la empresa de alquiler de coches Hertz Global Holdings Inc. y varios proveedores de vehículos eléctricos.

Gran parte de la debilidad generalizada de los vehículos eléctricos (VE) se debe a que posiblemente se haya agotado el grupo de entusiastas pioneros que compran ansiosamente nuevas tecnologías, mientras que los compradores convencionales desconfían de los elevados precios y del todavía incipiente ecosistema de los VE.

La industria automotriz eléctrica se prepara para una desaceleración en la demanda global. (Shoko Takayasu/Bloomberg)

“El precio medio de los nuevos vehículos eléctricos ha caído un 21% desde 2022, pero los consumidores siguen siendo tímidos a la hora de dar el salto, y la mayoría citan la fiabilidad de la batería, la falta de estaciones de carga públicas disponibles y el tiempo necesario para cargar completamente como obstáculos mentales y físicos clave que son incapaces de superar”, escribió Jeffrey Osborne, analista de Cowen, en una nota a clientes el martes.

Como resultado, las estimaciones de beneficios e ingresos de Tesla -que sólo vende vehículos eléctricos- han ido cayendo. Portillo y Narayan no son los únicos analistas preocupados por el próximo año.

El viernes, el analista de Deutsche Bank Emmanuel Rosner dijo que el “mayor riesgo” para Tesla era que tanto el crecimiento como los beneficios para 2024 pudieran incumplir las expectativas en medio de una menor tasa de adopción de vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 1,9% el martes, con lo que su avance en lo que va de año alcanza el 108%. Pero el rendimiento de las acciones este trimestre ha sido pésimo, lo que refleja el deterioro de las perspectivas de adopción de vehículos eléctricos en 2024. Tesla ha subido alrededor de un 2% desde finales de septiembre, en comparación con la rentabilidad total del 11,5% del índice S&P 500 más amplio.

©2023 Bloomberg