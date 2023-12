Los simios pueden recordar a viejos amigos y familiares décadas después, según un estudio

Los sujetos del estudio diferenciaron entre imágenes de conocidos y desconocidos, apuntando a un fuerte sentido de reconocimiento social en primates no humanos. (Kate Grounds/Edinburgh Zoo)

Louise perdió el contacto con su hermana Loretta. La vida se interpuso en su camino. Tras una mudanza de California a Ohio, y luego otra hasta Japón, hacía 26 años que no veía a su hermana. Pero hace poco, cuando Louise encontró una foto de Loretta, sus ojos se detuvieron en sus rasgos: sus ojos oscuros. Su pelo fino. Sus grandes orejas.

Louise es un bonobo, un primate que es uno de los parientes vivos más cercanos de la humanidad. En un estudio publicado el lunes, los investigadores afirman que los bonobos y chimpancés que ven fotos de viejos amigos, familiares y compañeros de grupo parecen recordarlos.

Los resultados, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences, suponen algunos de los recuerdos más duraderos jamás registrados en el reino animal. El descubrimiento sugiere que las complejas redes sociales de la humanidad tienen profundas raíces evolutivas, y que la memoria a largo plazo es probablemente un rasgo que poseía el antepasado común de humanos, chimpancés y bonobos hace varios millones de años.

El estudio “viajó en el tiempo 7 millones de años atrás a la mente de nuestro antepasado común que tuvimos juntos, de una forma que nunca antes habíamos hecho”, afirmó Brian Hare, científico cognitivo de la Universidad de Duke que no participó en el estudio.

Dentro de la mente de un simio

Para echar un vistazo a la mente de los simios, los investigadores invitaron a 26 chimpancés y bonobos de zoológicos de Escocia y Bélgica y de un santuario de simios de Japón a ensillarse a un monitor. Utilizando una pajita con zumo de fruta para mantenerles la cabeza quieta y una cámara de infrarrojos para seguir el movimiento de sus ojos, el equipo mostró a los animales un par de imágenes de lado a lado durante tres segundos. No se sujetó a los simios durante el experimento.

“Es una forma elegante y sencilla de animarles a mantener la cabeza quieta”, explica Laura Lewis, investigadora postdoctoral de la Universidad de California en Berkeley y autora principal del estudio.

Una de las imágenes era de un simio con el que habían convivido anteriormente. La otra era de un completo desconocido.

En promedio, los bonobos y chimpancés que vieron ambas imágenes miraron a sus antiguos compañeros de grupo durante un cuarto de segundo más que a los extraños. En una de las pruebas, Edith dedicó algo más de tiempo a mirar las imágenes de los chimpancés con los que había convivido.

Christopher Krupenye, profesor adjunto de la Universidad Johns Hopkins y coautor del estudio, comparó la reacción de los simios con la de cruzarse por la calle con un antiguo compañero de instituto.

“Es posible que te sorprenda”, afirmó. “En cierto sentido, nuestro estudio es así”, agregó.

Michael Platt, profesor de la Universidad de Pensilvania que también ha realizado investigaciones de seguimiento ocular, no llegó a afirmar que el experimento demostrara que los bonobos y los chimpancés reconocían realmente a sus antiguos compañeros. En cambio, los resultados sugieren que los animales pueden haber tenido una sensación de familiaridad con las imágenes de antiguos compañeros de grupo.

“Los autores interpretan que esta diferencia refleja el reconocimiento facial”, dijo Platt, que no participó en el estudio más reciente. “Parece que lo que los autores descubrieron es una prueba de familiaridad”.

El recuerdo de simios a sus antiguos convivientes sugiere raíces evolutivas comunes con humanos, destaca la reciente investigación (Universidad Johns Hopkins)

En el estudio, el tiempo transcurrido desde que un simio convivió con su antiguo compañero de grupo no pareció afectar a los resultados. La bonobo Louise, por ejemplo, vio por última vez a su hermana en el zoo de San Diego en 1992, antes de ser trasladada al zoo de Cincinnati y luego al Santuario de Kumamoto, en Japón.

En lo que respecta a la memoria a largo plazo, los chimpancés y los bonobos se unen a los humanos y los delfines. Según investigaciones anteriores, los delfines pueden recordar los silbidos de los demás durante más de dos décadas.

Y los bonobos y los chimpancés se fijan durante más tiempo en sus antiguos compañeros de grupo, con los que se han acicalado y han mantenido relaciones positivas en el pasado, es decir, durante más tiempo en los amigos que en los enemigos, aunque se ha debatido si los animales son capaces de entablar amistad.

“A veces se dice que en primatología no hay amistad”, afirma Lewis. “Pero parece que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que estas relaciones positivas y duraderas pueden calificarse de amistad”.

Para Krupenye, los resultados confirman lo que él y otros humanos que llevan años trabajando con simios han experimentado de forma anecdótica. “Cuando volvemos, tenemos la clara impresión de que parecen reconocernos”, dijo.

