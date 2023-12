Los más ricos están utilizando su fortuna para hacer grandes donaciones y dejar huella en Florida

Ken Griffin realza la era de filantropía en Florida con donaciones estratégicas en la región. (Getty Images)

Ken Griffin no es ajeno a hacer generosos regalos en las grandes ciudades donde vive y hacer negocios. En Chicago, el magnate financiero donó 125 millones de dólares en 2019 para ayudar a modernizar el Museo de Ciencia e Industria. En Nueva York, aportó 40 millones para una nueva ala del Museo de Historia Natural.

Ahora, el multimillonario fundador del imperio financiero Citadel está utilizando su fortuna para dejar huella en Florida, donde se trasladó desde Chicago en 2022. Sus donaciones son el ejemplo más destacado de cómo los profesionales financieros recién trasplantados están forjando una nueva era de filantropía en todo el Estado del Sol. De Tampa a Miami y de Sarasota a Boca Ratón, jóvenes adinerados y familias arraigadas en las carreras de Wall Street han contribuido a impulsar un auge de las donaciones.

Uno de los beneficiarios ha sido el Cox Science Center and Aquarium de West Palm Beach. Antes de que los profesionales de las finanzas empezaran a acudir en masa a la región, la mayor donación que recibió fue de 900.000 dólares. Luego, en 2021, se propuso recaudar fondos para un nuevo edificio que se espera que cueste 105 millones de dólares. Griffin donó 8 millones. Al centro le quedan otros 35 millones por recaudar, incluidos 10 millones para crear una dotación.

El reciente “Give Miami Day” de la Fundación Miami, una campaña anual de recaudación de fondos de un solo día para organizaciones benéficas locales, ofrece más pruebas de cómo una nueva clase de donantes está dando un paso al frente. La campaña en línea recaudó 34 millones de dólares este año, más del doble de los 14 millones que aportó en 2019. El número de donantes que ofrecieron 100.000 dólares o más aumentó a 36, frente a los ocho de 2020.

Las fundaciones comunitarias en Florida incrementan activos por el auge filantrópico de nuevos residentes financieros. (Getty Images)

“Bromeo diciendo que si quisieras ser un padre fundador en Nueva York, necesitarías una máquina del tiempo y posiblemente otro cero o dos al final de tu patrimonio neto”, dijo Rebecca Fishman Lipsey, directora ejecutiva de la Fundación de Miami. “Pero si quieres ser fundador en Miami sólo tienes que acercarte a una silla, porque está ocurriendo ahora mismo”.

Las fundaciones comunitarias de Florida, que albergan y distribuyen fondos de donantes para apoyar a organizaciones locales sin ánimo de lucro, han visto cómo se disparaban sus activos. La Community Foundation de los condados de Palm Beach y Martin afirma que sus activos totales han aumentado un 62% en la última década, hasta alcanzar los 245 millones de dólares. En el condado de Broward se han multiplicado por más de seis y en el condado de Sarasota, los activos se han más que duplicado desde 2011.

Recién llegados

El cofundador de Thoma Bravo, Orlando Bravo, se trasladó a Florida en la época del derrumbe de un complejo de condominios en Surfside, en junio de 2021. El desastre provocó su primera donación local, un donativo de 250.000 dólares para ayudar a las víctimas.

Este financiero de 53 años trabaja ahora para traer a Miami un programa que conoció en San Francisco, su antigua ciudad natal. SEO Scholars, dirigido por Sponsors for Educational Opportunity, ayuda a estudiantes de bajos ingresos a terminar sus estudios secundarios y universitarios.

La generosidad de los nuevos residentes financieros ha incrementado notablemente los activos destinados a obras benéficas en el estado del Sol. (REUTERS/Carlos Barria)

Hasta ahora, el 100% de los participantes han terminado el bachillerato y el 90% ha obtenido un título universitario. Bravo, miembro de la junta directiva de SEO, cree que ese éxito puede repetirse en Miami, donde espera recaudar 30 millones de dólares para respaldar el programa durante sus primeros ocho años, con un primer grupo de estudiantes que comenzará en 2025. “Quiero asegurarme de que sea una organización duradera durante mucho tiempo”, afirma Bravo.

En otros lugares, los donantes más jóvenes se interesan por causas locales. En busca de la cultura que tanto les gustaba en Nueva York, el gestor de carteras de Point72, Andrew DiMaria, de 40 años, y su esposa Kelly, de 38, firmaron como donantes fundadores del Centro para las Artes y la Innovación de Boca Ratón, cuya primera sede ha sido diseñada por el arquitecto Renzo Piano. Kelly, que educa a sus hijos en su casa frente al mar de Ocean Ridge, se ha unido a la junta del Jardín Infantil de Delray Beach.

Hace un año, en una cena del sector tecnológico, Pascal Unger, de 35 años y natural de San Francisco, cofundador de la empresa de capital riesgo Focal, animó a sus compatriotas a conocer la Sinfónica del Nuevo Mundo. Tras conocer esa misma noche a un empleado de la Fundación Knight, financiadora de la sinfónica, acabó incorporándose al comité de estrategia digital de la New World.

Dado cómo había visto funcionar las cosas en la zona de la bahía, Unger se sorprendió por la rápida acogida. “Se trata de lo que sé del mundo digital”, dijo, “no de cuánto tiempo llevo por aquí o cuánto dinero tengo para dar”.

Las fundaciones comunitarias en Florida incrementan activos por el auge filantrópico de nuevos residentes financieros. (EFE/Giorgio Viera)

Los nuevos y adinerados residentes a tiempo parcial también están ayudando. Un día, durante un almuerzo en Miami Beach, Laura Blankfein, de 70 años, y unos amigos de Nueva York decidieron formar lo que llamaron Miami-Dade Impact Collective.

“Nuestro pensamiento fue: aquí estamos, disfrutando del clima, las playas, los restaurantes, el arte, y hay una vasta comunidad de residentes de Miami que están desesperadamente necesitados, como en Nueva York y en cualquier ciudad”, dijo Blankfein, la esposa del ex CEO de Goldman Sachs Group Inc. Lloyd Blankfein. “Deberíamos llevar el nido filantrópico a Miami y no limitarnos a dónde volvemos”.

Su objetivo era reunir a 15 donantes de 25.000 dólares cada uno. En cambio, 40 donantes juntos donaron 1 millón de dólares a Lotus House, un refugio para mujeres en el Overtown de Miami. Este año, unos 50 donantes donaron 1,25 millones de dólares, que se repartieron entre Kristi House, un grupo de defensa de la infancia que ayuda a niñas víctimas de la trata, y el Overtown Youth Center, fundado por Alonzo Mourning, ex estrella de los Miami Heat. Blankfein donó 25.000 dólares en cada ronda.

Mantener el impulso

Los veteranos de las organizaciones sin ánimo de lucro observan la oleada con cautelosa esperanza. La riqueza es móvil y no hay garantías de que los nuevos donantes establezcan contactos locales.

La campaña "Give Miami Day" ve un incremento sustancial de donantes significativos, reflejando el crecimiento de la filantropía en la ciudad. (Archivo)

“Aunque hay mucho optimismo en que la comunidad se está uniendo en torno a la necesidad de resolver los problemas de la vivienda asequible y el cambio climático, las soluciones no han surgido”, afirma Maria Ilcheva, del Centro Metropolitano Jorge M. Pérez de la Universidad Internacional de Florida en Miramar, Florida, que lleva más de una década estudiando las organizaciones sin ánimo de lucro. “Tenemos que actuar con rapidez para mantener esa pasión y ese impulso”.

El Centro de Ciencias y Acuario Cox, fundado por la Junior League local en los años sesenta, espera aprovechar la nueva energía para impartir educación científica y tecnológica a 350.000 escolares al año, frente a los 150.000 actuales. Su actual campaña de recaudación de capital cuenta con el apoyo de Julia Koch, viuda de David Koch; Leonard y Judy Lauder; Charles y Helen Schwab; y el Estado de Florida. El centro fue rebautizado después de que el capitalista de riesgo Howard Cox y su esposa, Wendy, hicieran una donación de 20 millones de dólares.

“La base de donantes que tenemos ahora es algo que nunca habíamos tenido antes”, dijo Kate Arrizza, Directora General del centro. Arrizza, veterana de la Marina que creció en la cercana localidad de Jupiter, había sido voluntaria en el centro cuando estaba en el instituto.

Antes de convertirse en directora general en 2020, Arrizza ayudó a dirigir una ampliación de 10 millones de dólares; una renovación de 2,5 millones de dólares de las mohosas oficinas del edificio original para convertirlas en una exposición sobre el cerebro; y una nueva zona al aire libre con un minigolf y un anfiteatro.

Frente al aumento de donantes y la disponibilidad de recursos, líderes locales y académicos enfatizan la necesidad de efectuar cambios sostenibles y efectivos en Miami. (Archivo)

“En cuanto ven el centro y conocen a Kate, quedan convencidos”, dice Howard Cox, que hace unos años compró una casa en Palm Beach, adonde venía desde niño. Los Cox han trabajado duro para atraer dinero al centro científico, que en el pasado había pasado a menudo desapercibido para donantes adinerados.

El centro planea utilizar los nuevos fondos para ampliar su espacio de exposición en 68.000 pies cuadrados. El acuario actual tiene 10.000 galones; el nuevo será más de 10 veces mayor. Una galería de exposiciones digitales tendrá pantallas de 12 metros de altura, muy lejos de los carteles de la feria de ciencias que se exhiben actualmente en un pasillo.

Las exposiciones itinerantes sobre dinosaurios y el Titanic ayudan a sufragar los crecientes gastos del centro. Aun así, incluso con el dinero de sus grandes donantes, las modestas raíces del centro son visibles entre bastidores. Sentada en el remolque que utiliza como despacho, Arrizza señala un lugar donde su tacón ha hecho recientemente un agujero en el suelo. “No utilizamos el dinero para nosotros”, afirma. “No estoy aquí retorciéndome el bigote, revolcándome en mis millones”.

