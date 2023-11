Así se comportan los estadounidenses más ricos en la previa del Viernes Negro

La inflación y las tasas de interés están afectando el poder adquisitivo de hogares con mayores ingresos en Estados Unidos, impactando negativamente el comercio de productos de lujo. (REUTERS/Stephane Mahe)

Los estadounidenses más ricos están reduciendo sus gastos antes del Black Friday, una señal preocupante para una economía que hasta ahora ha dependido del consumidor para evitar una recesión.

En los tres meses previos a la importante temporada de compras navideñas, un grupo de minoristas que atienden a la clase media alta -entre ellos Apple, Coach y Nordstrom- experimentó su mayor caída de ventas en dos años, según un análisis exclusivo de los datos de Bloomberg Second Measure. El descenso también afectó a los centros comerciales de mayor rendimiento en las zonas más ricas, incluso cuando las cifras generales de ventas minoristas marchan al alza.

A pesar de los tipos de interés récord y la inflación galopante, la clase media alta “había estado impulsando gran parte del gasto más fuerte de lo esperado”, afirma Kayla Bruun, economista senior de Morning Consult, una empresa de investigación de encuestas. Ahora, las personas con ingresos familiares de al menos 100.000 dólares empiezan a ser más austeras, afirma.

El martes, Best Buy Co. y Lowe’s Cos. recortaron sus previsiones y advirtieron de que los compradores estaban retrayéndose en la compra de artículos caros, como electrodomésticos, de cara a la temporada navideña. Kohl’s Corp. registró su séptima caída consecutiva en las ventas comparables, ya que una asociación con Sephora atrajo a los clientes, pero no les animó a gastar más dinero en otros artículos en los grandes almacenes. Incluso los resultados positivos de algunos minoristas dejaron a los inversores con ganas de más, ya que las acciones se desplomaron en Abercrombie & Fitch Co. y American Eagle Outfitters Inc.

Las minoristas de lujo como Apple, Coach y Nordstrom registraron la mayor disminución en sus ventas en dos años en Estados Unidos (REUTERS/Stephane Mahe)

Los compradores adinerados suelen tener un impacto desproporcionado en los cambios en el gasto de los consumidores, porque tienen dinero para derrochar cuando los tiempos son buenos, pero son más rápidos que los ricos para retraerse cuando se sienten presionados. Así pues, un golpe a las marcas, los minoristas y los centros comerciales que atienden a los estadounidenses más ricos presagia una posible debilidad de la economía estadounidense.

Como indicador del gasto de las rentas altas, Bloomberg ha creado un índice de afluencia de 30 grandes minoristas y marcas de 10 categorías (ropa, joyería y electrónica) con valores medios de transacción superiores a los de su grupo.

Todas las empresas del índice superaron una media de 100 dólares por compra en octubre, salvo los vendedores de maquillaje y cuidado de la piel Sephora y L’Occitane. Algunos minoristas, como Apple (USD 267) y West Elm (USD 292), superaron con creces esa cifra. La mayoría son destinos populares de compras navideñas, como Best Buy, Williams-Sonoma.

Los minoristas y las marcas del índice experimentaron un deterioro de las ventas desde enero que se ha acentuado recientemente, según Bloomberg Second Measure, que realiza un seguimiento de las transacciones anónimas con tarjetas de crédito y débito en Estados Unidos. Las ventas del periodo de tres meses comprendido entre agosto y octubre disminuyeron en el 70% de las empresas. La variación media de las ventas reflejó una caída del 14%, el peor resultado en dos años. Las pocas marcas que desafiaron la tendencia fueron de la talla de Ugg, que Vogue calificó a principios de año como el “nuevo zapato de moda”.

Los compradores estadounidenses están adaptando sus gastos ante temores de inestabilidad laboral y financiera (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Julie Robinson-Jasper, de 54 años, cuyo hogar en Seattle gana más de 100.000 dólares al año, ya está planeando mantener un gasto navideño ajustado. Ha limitado los regalos para sus dos hijos a 600 dólares, la misma cantidad que en los últimos tres años, pero con un poder adquisitivo considerablemente menor tras la rápida inflación. La familia come principalmente en casa para evitar los precios más altos de los restaurantes y recurre al mercado de reventa para comprar ropa.

“No queremos que nos pillen con los pantalones bajados si vuelve a ocurrir algo, como un despido o una enfermedad”, dice Robinson-Jasper, que trabaja en un vivero.

El tráfico peatonal en los centros comerciales que abastecen a las zonas de mayores ingresos también está empezando a disminuir por primera vez desde la pandemia, según un análisis de los datos de movilidad de Placer.ai para los principales centros comerciales de 25 estados. En octubre, 21 de los 25 destinos comerciales analizados -desde Birmingham, Alabama hasta Garden City, Nueva York y Bellevue, Washington- registraron descensos en el tráfico peatonal. Las visitas totales cayeron un 3,3% en el último trimestre, el peor resultado desde principios de 2021.

La debilidad se extiende a zonas que han ganado población tras la pandemia. En las afueras de la pujante Houston, donde la renta de los hogares es un 20% superior a la del conjunto de Texas, el centro comercial Baybrook Mall ha registrado este año un descenso del tráfico peatonal de 660.000 visitas, es decir, alrededor del 6%, según Placer.ai, que analiza datos de localización de teléfonos móviles.

La prudencia en el gasto navideño se convierte en una nueva normalidad para familias estadounidenses con altos ingresos (REUTERS/Shannon Stapleton)

“Todo el mundo está en una especie de comportamiento de mirar vitrinas en este momento”, dice Bre Clinton, asistente del gerente de Body Shop en Baybrook Mall. “No llevan muchas bolsas en la mano”.

Clinton, de 25 años, dice que las compras navideñas han empezado despacio, y que los artículos más baratos, como las minitallas de exfoliantes corporales, se venden mejor que las opciones más caras. Para atraer a los compradores, dice, la tienda está regalando más lociones de prueba.

Una portavoz de Brookfield Properties, propietaria del centro comercial Baybrook Mall, declaró que las ventas al por menor en el centro comercial aumentaron en los 12 meses transcurridos hasta septiembre y que la empresa está “encantada” con sus resultados.

La ralentización de los centros comerciales y de los comercios minoristas que atienden a la clase media alta contrasta con las cifras generales de ventas minoristas en Estados Unidos, que han registrado un crecimiento interanual desde 2020, cuando la pandemia paralizó la economía. Durante el bloqueo, los compradores de clase alta empezaron a derrochar en sus casas y nuevos armarios. A medida que Covid se desvanecía, el gasto se trasladó a servicios y experiencias como vacaciones, restaurantes y conciertos de Taylor Swift.

Los productos económicos sobresalen en las preferencias de compra de los consumidores frente a la incertidumbre económica

Pero años de inflación elevada y tipos de interés al alza han agriado el ánimo de algunos consumidores. Aunque el mercado de trabajo se ha mantenido fuerte, los ingresos reales han sufrido periodos de descenso, y la clase media alta ha sido la más perjudicada.

Según datos de la Oficina del Censo, la mediana de los ingresos de los hogares estadounidenses encabezados por una persona con un título universitario cayó un 4,9% hasta los 118.000 dólares en 2022, el doble de la tasa de descenso de todos los asalariados. Solo en los últimos meses los salarios ajustados a la inflación han empezado a subir de nuevo.

Los patrones de gasto entre la clase media alta a menudo reflejan cómo se sienten acerca de su riqueza, que está fuertemente ligada al valor de sus viviendas. En varios mercados importantes, los precios de la vivienda han bajado. Los estadounidenses más ricos están cada vez más preocupados por sus empleos y optan por saldar deudas después de derrochar en viajes de verano, afirma Bruun.

A pesar del aumento en las ventas minoristas, el gasto en productos de lujo esta sufriendo una notable contracción (REUTERS/Stephanie Keith)

Los compradores ya se están retrayendo en la compra de artículos caros como lavadoras, botox e incluso ortodoncias. Comprar a crédito se ha encarecido después de que la Reserva Federal subiera significativamente los tipos de interés para frenar la inflación, lo que ha lastrado las ventas de motocicletas Harley-Davidson y Teslas.

Los clientes “se mantienen al margen”, dijo el mes pasado a los analistas Edel O’Sullivan, director comercial de Harley-Davidson. “Están dejando de lado este nivel de compra discrecional en 2023″.

Del mismo modo, Revolve Group, un minorista de ropa de moda en línea con un pedido medio de alrededor de 300 dólares, advirtió de problemas por delante a principios de este mes cuando el codirector ejecutivo Mike Karanikolas habló con los analistas. “Los consumidores de lujo que hace 18 meses estaban rebosantes de dinero ya no tienen la misma capacidad de gasto”, afirmó.

