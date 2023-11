Rosalynn Carter, la primera primera dama en tener un despacho en el Ala Este de la Casa Blanca

El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalynn asisten al "All Together Now - A Celebration of Service" en el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas en Washington 21 de marzo de 2011 (reuters)

Rosalynn Carter, una estrecha asesora política de su marido, el presidente Jimmy Carter, que creó la moderna Oficina de la Primera Dama y abogó por un mejor tratamiento de los enfermos mentales durante sus años en la Casa Blanca y durante cuatro décadas después, murió el 19 de noviembre en su casa de Plains, Georgia. Tenía 96 años.

El Centro Carter de Atlanta anunció su fallecimiento el domingo, tras haber declarado en mayo que padecía demencia y en noviembre que había ingresado en un centro de cuidados paliativos.

Los Carter llevaban casados más de 77 años, el matrimonio presidencial más largo de la historia de Estados Unidos, y pasaban los últimos meses de su vida juntos en la casa familiar de la localidad de Plains, en el suroeste de Georgia. El ex presidente decidió en febrero interrumpir el tratamiento médico contra una forma agresiva de cáncer de piel melanoma.

Durante la campaña presidencial de su marido en 1976, la Sra. Carter adquirió la etiqueta de “magnolia de acero”, una referencia a su porte sureño de voz suave que disimulaba una naturaleza ambiciosa y decidida.

Decidida a no quedar relegada a un papel ceremonial, trabajó siguiendo la tradición de la ex primera dama Eleanor Roosevelt para convertirse en una extensión del presidente y de sus políticas. Fue la primera Primera Dama en tener un despacho en el Ala Este de la Casa Blanca y la segunda, después de Roosevelt, en testificar ante el Congreso.

En mayo y junio de 1977, el Presidente Carter envió a su esposa en un viaje diplomático a América Latina que fue más sustantivo que social y sin precedentes para una primera dama. Su agotador viaje la llevó a siete países y a recorrer más de 12.000 millas en 13 días. Su misión era explicar la política exterior estadounidense a una parte del mundo que su marido creía que Estados Unidos había descuidado.

Se entrevistó con personalidades de los gobiernos de América Central y del Sur sobre temas como los derechos humanos, la exportación de carne de vacuno, la reducción de armamentos, la desmilitarización, el narcotráfico y la energía nuclear. Tras cada jornada de conversaciones, presentaba un informe al Departamento de Estado. En muchas de sus reuniones habló en español, tras haber completado recientemente un curso intensivo de idiomas.

La Sra. Carter apoyó al veterano senador Walter F. Mondale (demócrata de Minnesota) como compañero de fórmula de su marido y trabajó duro por los temas que le interesaban personalmente: la salud mental, la atención a las personas mayores y la Enmienda para la Igualdad de Derechos.

A pesar de sus logros profesionales, algunas mujeres dudaron de la fuerza de su compromiso con el feminismo. Aunque nunca abogó por la derogación de Roe contra Wade, la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1973 que legalizó el aborto, consideraba que el aborto era objetable por motivos morales y religiosos.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Jimmy Carter y la primera dama Rosalynn Carter bailan en un Baile del Congreso en la Casa Blanca en Washington, el 13 de diciembre de 1978

La Sra. Carter animó a su marido a reunir a Menachem Begin, de Israel, y Anwar Sadat, de Egipto, en el retiro presidencial de Camp David, Maryland, para mantener conversaciones de paz en 1978. Dividiendo su tiempo entre Camp David y la Casa Blanca, prestó apoyo y asesoramiento a su marido en la negociación de un histórico acuerdo de paz entre las dos naciones.

Fue Rosalynn Carter, en respuesta a la caída en picado de las encuestas de la Casa Blanca de Carter en 1979, quien sugirió a su marido que reorganizara su gabinete y pronunciara un discurso de “crisis de confianza” a la nación. Aunque Carter nunca utilizó la palabra, se conoció como el discurso del “malestar”.

En sus memorias, “First Lady From Plains” (1984), se describió a sí misma como “mucho más política que Jimmy y... más preocupada por la popularidad y por ganar la reelección”. Dijo que instó a su marido “a posponer ciertas controversias, como los tratados del Canal de Panamá o algunas de las decisiones sobre Oriente Medio, hasta su segundo mandato”. Habló repetidamente de su sed de victoria. “No me gusta arriesgarme a perder”, escribió. “¡Siempre quiero ganar!”.

En una entrevista de 2018 con The Washington Post, la señora Carter dijo que estaba más disgustada que su marido cuando perdió su intento de reelección en 1980 ante Ronald Reagan.

“Odio perder”, dijo.

La estrecha relación laboral de los Carter comenzó en la comunidad agrícola de Plains, donde se conocían prácticamente desde que nacieron. Regresaron a Plains después de que Jimmy Carter abandonara una prometedora carrera en la Marina para hacerse cargo del almacén familiar de cacahuetes a la muerte de su padre. Ella participaba plenamente en todas las decisiones que su marido tomaba en relación con el negocio.

Años más tarde, en las décadas posteriores a la derrota de Jimmy Carter a manos de Reagan, la pareja continuó su asociación como cofundadores del Centro Carter, una organización sin ánimo de lucro con sede en Atlanta comprometida con los derechos humanos y la eliminación del sufrimiento en todo el mundo.

El ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, a la izquierda, y la ex primera dama Rosalynn Carter, a la derecha, visitan el Omni Coliseum de Atlanta, Georgia, sede de la Convención Nacional Demócrata de 1988, antes de que el presidente pronuncie su discurso el 18 de julio de 1988.

De las llanuras a Washington

Eleanor Rosalynn Smith nació el 18 de agosto de 1927 en la granja familiar de su madre, a las afueras de Plains, entonces un pueblo de unos 600 habitantes. Cuando tenía 13 años, su padre, mecánico y conductor de autobús escolar, murió de leucemia. Su madre, que sólo contaba con un pequeño seguro de vida y una exigua pensión, se las arregló para sobrevivir cosiendo y trabajando a tiempo parcial en una tienda de comestibles antes de convertirse en la jefa de correos de Plains.

Rosalynn, la hija mayor, cuidaba de los niños más pequeños, ayudaba con la costura y ganaba dinero para gastos personales lavando el pelo en un salón de belleza. También fue la mejor de su promoción.

Se desplazaba diariamente al Georgia Southwestern College, una universidad de dos años situada cerca de Americus, donde estudiaba secretariado y participaba activamente en los Jóvenes Demócratas. Su mejor amiga era Ruth Carter, la hermana menor de Jimmy Carter.

Jimmy Carter, tres años mayor que Rosalynn, se fijó poco en la amiga de su hermana hasta el verano de 1945, justo antes de regresar para cursar su último año en la Academia Naval de Annapolis. Tras una cita, el joven guardiamarina anunció a su madre que Rosalynn era la chica con la que quería casarse.

Tras un noviazgo relámpago, se casaron el 7 de julio de 1946, pocas semanas después de la ceremonia de graduación en Annapolis. A Rosalynn le faltaban pocas semanas para cumplir 19 años; él tenía 21.

La joven esposa estaba ansiosa por salir de Plains y buscaba horizontes más amplios en compañía de su marido, un oficial de la marina. Durante los siete años siguientes, la Sra. Carter siguió a su marido en una sucesión de destinos mientras Jimmy Carter avanzaba hacia el puesto de comandante de submarinos. También tuvieron tres hijos entre 1947 y 1952.

El rumbo de su vida matrimonial cambió repentinamente en 1953, cuando el suegro de la Sra. Carter murió de cáncer y Jimmy Carter decidió abandonar su carrera en la Marina y volver al negocio familiar en Plains. Rosalynn Carter odiaba la idea.

“Discutí, lloré. Incluso le grité”, escribió en sus memorias. “Me encantaba nuestra vida en la Marina y la independencia que por fin había conseguido. Sabía que se esfumaría si volvía a casa a vivir en la misma comunidad con mi madre y la madre de Jimmy”.

Sus lágrimas y gritos no sirvieron de nada. En 1954, los Carter regresaron a Plains. “Pensé que lo mejor de mi vida había terminado”, recuerda en su autobiografía. “Pero Jimmy se volvió hacia mí con una sonrisa y me dijo alegremente: ‘¡Estamos en casa!”.

Regresaron a Plains a tiempo para soportar una de las peores sequías de la historia de Georgia. La cosecha de cacahuetes fracasó, los cultivos de algodón y maíz se quemaron, y sus ingresos ese primer año fueron de menos de 200 dólares.

Como no tenían dinero para contratar ayuda, se dedicaron codo con codo a su trabajo en el almacén: Rosalynn llevaba la contabilidad, Jimmy trabajaba en el almacén y captaba negocios de los agricultores de cacahuete de la zona. Las lluvias llegaron en 1955, y el equipo formado por el marido y la mujer fue dando la vuelta al negocio.

En 1962, Jimmy Carter se presentó como candidato al Senado por el estado de Georgia, y su mujer se encargó de toda la correspondencia de su campaña. Una vez elegido, ella dirigió el negocio familiar durante los tres meses del año que él pasaba fuera, en Atlanta.

También desempeñó un papel importante en su primera campaña para gobernador en 1966, una campaña que se saldó con una amarga derrota en las primarias demócratas frente a Lester Maddox, un ardiente segregacionista que se había hecho famoso agitando una pistola y blandiendo el mango de un hacha contra los afroamericanos que intentaban comer en su restaurante de Atlanta. Un año después, la pareja tuvo a su cuarta hija, Amy, que nació pocos meses después de que Rosalynn Carter cumpliera 40 años.

Además de su marido y su hija, Rosalynn Carter tiene tres hijos, John W. “Jack” Carter, James E. “Chip” Carter III y Donnel J. “Jeff” Carter. Carter; 11 nietos y 14 bisnietos.

Trabajando entre bastidores

Durante las primeras campañas políticas de su marido, Rosalynn Carter se contentó con trabajar entre bastidores. Después de que él fuera elegido gobernador en 1970, adquirió una nueva confianza en sí misma como anfitriona oficial del estado y en sus obligaciones como oradora pública.

Se interesó por los problemas de salud mental, en parte por los recuerdos de infancia de una prima lejana de Plains que entraba y salía de un psiquiátrico estatal.

Fue miembro de la Comisión del Gobernador para mejorar el servicio a los discapacitados mentales y emocionales. Ayudó a crear 134 guarderías para los discapacitados mentales del estado y trabajó como voluntaria en el Hospital Regional de Georgia, en Atlanta, para conocer de primera mano los problemas de los enfermos mentales.

“En 1971, cuando fuimos a la Mansión del Gobernador, pensé que volveríamos a casa, a Plains, en 1975, porque el gobernador de Georgia no podía sucederse a sí mismo”, recuerda la Sra. Carter. “Pero no fue así. Desde principios de 1972, Jimmy había estado planeando discretamente presentarse a la presidencia”.

Carter había estado, en esencia, midiéndose con posibles presidentes que casualmente pasaban por Georgia y eran invitados políticos de los Carter. Entre ellos estaban los senadores Edmund Muskie (Maine), Henry M. “Scoop” Jackson (Washington), George S. McGovern (Dakota del Sur) y Hubert H. Humphrey (Minnesota), el candidato del Partido Demócrata en 1968.

Cuando su marido hizo oficial su candidatura, ella se lanzó como de costumbre en apoyo de sus aspiraciones políticas, aunque recordaba que cuando, durante los primeros días de la campaña, decía a la gente que se presentaba a presidente, a menudo le preguntaban: “¿Presidente de qué?”.

Hizo campaña durante 18 meses en un total de 42 estados. Recordó haber respondido a preguntas sobre salud mental, educación, reforma penitenciaria, reorganización del gobierno y precio de los fertilizantes.

La relativamente desconocida gobernadora de Georgia, que se presentaba como una outsider con el mandato de sanear el Washington del Watergate, consiguió la candidatura demócrata y el derecho a enfrentarse al republicano Gerald Ford. En la madrugada del 3 de noviembre de 1976, Ford cedió y Jimmy Carter fue elegido 39º Presidente de Estados Unidos.

A Rosalynn Carter la vida en la Casa Blanca le pareció estimulante, sobre todo durante los primeros meses, pero siguió manteniendo los parámetros de la asociación de trabajo que ella y su marido habían forjado años antes. Durante sus cuatro años en Washington, llevó la contabilidad, extendió los cheques y controló las obligaciones fiscales.

Con el apoyo de su marido y a pesar de las objeciones de otros, Rosalynn Carter amplió el papel de primera dama. Asistió a las reuniones del Gabinete, trabajó en salud mental y otras prioridades políticas, y creó formalmente la Oficina de la Primera Dama, en el Ala Este, con su propio jefe de gabinete.

“Hay muy pocas personas en esta administración a las que tema”, declaró a Newsweek un empleado anónimo de la Casa Blanca. “Rosalynn Carter encabeza la lista”.

La Sra. Carter escribió en sus memorias: “Una vez que la prensa y nuestros persistentes oponentes se enteraron de mi asistencia a las reuniones, ¡muy pronto se rumoreó que yo le estaba ‘diciendo’ a Jimmy lo que tenía que hacer! Obviamente, ¡no conocían a Jimmy! Pero también creo que había una insinuación no muy sutil de que las reuniones del Gabinete no eran lugar para una esposa. Yo debía ocuparme de la casa, y punto”.

El punto culminante histórico de la administración Carter fue la firma de los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel en 1978. La Sra. Carter recordaba que ella y su marido esperaban quedarse en Camp David tres o cuatro días como anfitriones de Begin y Sadat. Estuvieron 12 días, superando el desánimo, la decepción y las esperanzas frustradas hasta llegar a un acuerdo que esbozaba un marco para una paz global en Oriente Medio.

Estaba orgullosa de su marido. “Begin y Sadat compartieron el Premio Nobel de la Paz ese año”, escribió en sus memorias, “pero fue Jimmy quien lo hizo posible”. Jimmy Carter recibió el Premio Nobel de la Paz 24 años después por su labor postpresidencial en la resolución de conflictos mundiales y la defensa de los derechos humanos.

Como primera dama, la Sra. Carter siguió trabajando en estrategias para ayudar a los enfermos mentales. “Quería sacar del armario las enfermedades mentales y los trastornos emocionales, para que la gente supiera que está bien admitir que se tiene un problema sin miedo a que te llamen loca”, escribió en su autobiografía. “Si pudiéramos considerar las enfermedades mentales con la misma franqueza que las enfermedades físicas, los afectados podrían buscar ayuda y ser tratados de forma abierta y eficaz”.

Sus esfuerzos fueron decisivos para que el Congreso aprobara y financiara la Ley de Sistemas de Salud Mental de septiembre de 1980, la primera gran reforma de los programas federales de salud mental financiados con fondos públicos en casi dos décadas.

“Nuestra celebración fue breve”, recuerda la Sra. Carter en su libro. “Al cabo de un mes Ronald Reagan fue elegido presidente y, con el cambio de administración, muchos de nuestros sueños y la mayor parte de la financiación de nuestro programa desaparecieron. . . Fue una amarga pérdida”.

La decepción de la salud mental llegó hacia el final de la presidencia de Carter. El principio del fin fue Irán, donde, en la mañana del 4 de noviembre de 1979, militantes tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y mantuvieron secuestrados a diplomáticos estadounidenses durante 444 días

La Sra. Carter instó a su marido a decretar inmediatamente un embargo de petróleo, pero cuando ni esa medida ni ninguna otra pudieron conseguir la rápida liberación de los rehenes, la opinión pública se volvió contra la administración.

Con el presidente confinado en la Casa Blanca a causa de la crisis de los rehenes, la Sra. Carter se lanzó a la campaña electoral. Viajó por todo el país como su representante durante las primarias de invierno y primavera de 1980. También trabajó para atraer a los partidarios de su contrincante, el senador demócrata Edward M. Kennedy.

Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, con el presidente Biden y Jill Biden en su casa de Plains, Georgia (AP)

La noche de las elecciones, cuando estaba claro que Jimmy Carter perdería abrumadoramente frente al candidato republicano, Reagan, un miembro del personal de la Casa Blanca mencionó al presidente que no parecía amargado. La Sra. Carter respondió: “Estoy suficientemente amargada por los dos”.

“Lo decía en serio”, escribió en sus memorias. “Estaba amargada por lo que había visto en televisión durante semanas y que me parecía tan injusto para Jimmy; amargada porque la situación de los rehenes dominó las noticias durante los últimos días antes de las elecciones, mientras los medios ‘celebraban’ el aniversario de la captura de los rehenes; amargada con la oposición por engañar deliberadamente al pueblo americano; amargada porque culparon a Jimmy de la crisis de los rehenes cuando deberían haberle alabado por su buen juicio y su paciencia”.

Tras la toma de posesión de Reagan en enero de 1981, los Carter regresaron a Plains, a la casa que habían construido dos décadas antes. Abandonaron la Casa Blanca mucho antes de lo que esperaban, profundamente frustrados por la inacabada agenda de Jimmy Carter y preocupados por el destino de la nación bajo Reagan.

El ex presidente tenía 56 años, la ex primera dama 53, y tenían que decidir qué hacer con el resto de sus vidas, como cuentan en el libro del que son coautores, “Everything to Gain: Aprovechar al máximo el resto de tu vida” (1987).

En 1982 fundaron el Centro Carter, en el que Rosalynn Carter siguió trabajando en temas de salud mental como presidenta del Grupo de Trabajo sobre Salud Mental del centro. Escribió o fue coautora de cinco libros, principalmente sobre cuidados y salud mental.

Viajó por todo el mundo para el Centro Carter en viajes para promover los derechos humanos y las iniciativas de paz y para supervisar elecciones. Ella y su marido pasaban una semana al año construyendo casas para personas de bajos ingresos con Hábitat para la Humanidad, y construyeron o remodelaron más de 4300 casas en 14 países.

En la entrevista de 2018 con The Post, dijo que en una remodelación reciente de su casa en Plains, ella y el ex presidente derribaron una pared del dormitorio ellos mismos en lugar de dejar que el contratista lo hiciera. “Para entonces, habíamos trabajado tanto con Hábitat que era algo natural”, dijo.

Incluso bien entrados los 90, los Carter caminaban al menos media milla al día para hacer ejercicio por las calles de la ciudad donde ambos nacieron, y donde planeaban ser enterrados en su terreno bajo un bonito sauce.

Realizaron parte de la entrevista de 2018 mientras caminaban por West Church Street en dirección a su casa. Jimmy Carter señaló la Iglesia Metodista Unida de Plains, donde vio por primera vez a su futura esposa. Fueron al cine, y a la mañana siguiente Carter le dijo a su madre que iba a casarse con Rosalynn.

“Hacía años que no lo sabía”, dijo ella con una sonrisa, cogiéndole la mano.

Les preguntaron si querían algo.

“No se me ocurre nada”, dijo Carter, volviéndose hacia Rosalynn. “¿Y tú?”

“No, soy feliz”, dijo ella.

