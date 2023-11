De la televisión a TikTok: la forma de informarse está cambiando rápidamente en Estados Unidos

La mitad de los ciudadanos en Estados Unidos ahora opta por informarse a través de plataformas digitales con TikTok en aumento. (Marijan Murat/Europa Press)

Ahora mismo, está leyendo las noticias. Puede que sea en un periódico impreso, pero lo más seguro es que esté en Internet, probablemente atiborrado en la pantalla de su smartphone. Tal vez otra persona se tropiece con una publicación en las redes sociales que resuma las palabras que siguen, o escuche hablar de ello en una emisora de radio o televisión local.

Las noticias son coherentes en el sentido de que, mientras existan los seres humanos y todas sus complejidades, nunca dejarán de producirse. Sin embargo, la forma de seguirla está cambiando rápidamente, y eso puede afectar a todo, desde cómo se cubren las historias hasta cómo se siente la gente ante los acontecimientos.

Una nueva encuesta sobre hábitos informativos del Centro de Investigación Pew, publicada el miércoles 15 de noviembre de 2023, muestra que la mitad de los estadounidenses obtienen a veces las noticias a través de las redes sociales, y que son muchos más los que las obtienen a través de sus dispositivos digitales que de la televisión, la radio o las publicaciones impresas.

La encuesta, realizada entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2023, reveló una fuente de noticias en claro aumento: TikTok. Desde 2020, casi se ha duplicado el número de usuarios de TikTok que dicen obtener noticias en la aplicación. Un tercio de los adultos menores de 30 años y el 14 % de todos los adultos de Estados Unidos obtienen ahora regularmente noticias de la aplicación de vídeo viral, aunque sigue por detrás de Instagram, YouTube y Facebook.

Encuesta del Pew Research Center reveló preferencia de los estadounidenses por consumir noticias en redes sociales. (REUTERS/Magali Druscovich)

“La gente elige muy conscientemente los medios sociales a los que recurre, muchas veces en función de su identidad”, declaró en una entrevista Katerina Eva Matsa, directora de investigación de noticias e información del Pew Research Center.

Según ella, los cambios muestran que la gente no sólo busca hechos cuando busca noticias, sino también un sentido de comunidad. Aunque el consumo de noticias impresas, televisión y radio sigue disminuyendo, eso no significa que la gente esté menos informada. Matsa afirma que hay pruebas de que ahora hay más usuarios expuestos a las noticias en general.

“No creo que haya disminuido el apetito por las noticias y creo que algunos acontecimientos coyunturales -en particular la guerra de Ucrania y la de Gaza- han parecido enganchar bastante bien a la generación más joven de estos consumidores”, afirmó Bartosz Wojdynski, profesor de nuevos medios en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Georgia.

Preguntamos a la gente sobre la evolución de sus hábitos informativos y cómo les afectan los acontecimientos mundiales, la salud mental y la desinformación.

Tendencias digitales superan a la TV, radio e impresos como principales fuentes informativas, reflejando cambios en hábitos de audiencia. (Gabby Jones/Bloomberg)

Medios de comunicación tradicionales, pero sólo a veces

Cuando los estadounidenses quieren noticias, lo más probable es que cojan sus teléfonos. Lo que hacen una vez que están en ellos varía y se entrecruza, con enlaces desde las redes sociales a noticias completas y viceversa. Según Pew, los sitios web y las aplicaciones de noticias son la opción más popular, seguidos de cerca por las búsquedas, las redes sociales y los podcasts.

Sheila Milon sólo lee noticias tradicionales cuatro veces al mes. Esta consultora de 23 años de Los Ángeles, California se sienta ante su ordenador o dispositivo y profundiza en las grandes publicaciones de noticias. “Me resulta difícil estar al día de todo en un ciclo de noticias, así que suelo consultarlas los fines de semana”, explica Milon.

Durante la semana, absorbe las noticias por partes a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram y X, antes conocido como Twitter. Escucha los podcasts de NPR y Wall Street Journal en Spotify, y lee los boletines diarios de MorningBrew y ProPublica.

Cuando las noticias que sigue son especialmente intensas, Milon dice que necesita desconectar y tomarse un descanso, como hizo recientemente después de leer sobre Gaza e Israel durante cuatro días seguidos. Me di cuenta de lo privilegiado que es poder desconectar, pero es realmente abrumador, y te sientes impotente”, dijo Milon.

El auge de noticias en dispositivos digitales supera la TV y la radio en Estados Unidos. Las aplicaciones y sitios web de noticias se convierten en la principal fuente de información. (Jonathan Brady/PA Wire/dpa)

Los fieles telespectadores

Los informativos de televisión, antaño un gigante de las noticias internacionales y nacionales de última hora, han caído en desgracia entre los grupos demográficos más jóvenes. Pew descubrió que el 41% de las personas de 18 a 29 años ve las noticias por televisión al menos algunas veces, pero el 85% de las personas mayores de 65 años sí. La mitad de las personas de más edad dicen preferir la televisión para las noticias, cifra que desciende al 8% entre los adultos menores de 29 años.

Tony Adams tiene una rutina constante para obtener noticias en las que confía. Todas las noches pone Fox News en su televisor y lo ve entre una y cuatro horas, dependiendo de lo que ocurra en el país. Si le interesan las noticias deportivas, abre YouTube y teclea los partidos o equipos que sigue. En el trabajo escucha la radio conservadora, las noticias locales son sólo para el tiempo y no se mete en las redes sociales.

“Confío en Fox News, pero no en las fuentes generales de noticias de la CNN”, afirma Adams, de 63 años y residente en Dayton, Ohio.

Aficionados a la agregación

La longitud de las historias, combinada con la enorme cantidad de cosas que ocurren en el mundo en un momento dado, puede resultar abrumadora para personas que ya hacen malabarismos con trabajos a tiempo completo y vidas personales.

Estudio muestra que redes sociales superan a televisión como fuente de noticias para jóvenes. Solo un 8% de adultos menores de 29 años en EE. UU. prefieren la TV frente a un 30% que se informa a través de Facebook. (Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg)

Christopher Bach, un aprendiz de electricista de 23 años de Montebello, California, intenta asegurarse de que sabe lo suficiente sobre todo. Todas las mañanas abre un sitio llamado Ground News y lo consulta durante 30 minutos antes de empezar a trabajar. Para cada titular, el sitio recopila artículos de diversas fuentes y etiqueta sus inclinaciones políticas, asignando una puntuación de “Distribución de Sesgos” a la cobertura.

“Me muestra muchas cosas importantes que están ocurriendo en este momento, y no hay mucha basura ni relleno”, dice Bach. “Por eso no veo las noticias, porque no es la mejor manera de obtener noticias imparciales, es más para entretenerse”.

Su otra fuente de noticias es un podcast progresista sindicado llamado “The David Pakman Show”. Bach tiene redes sociales y recibe algunas noticias de X, pero no las encuentra tan útiles para enterarse de los acontecimientos mundiales. Su feed de TikTok también está desprovisto de muchas noticias, ofreciendo un escape del mundo con contenidos de baloncesto, cocina y comedia al azar.

Aferrarse a las noticias dominantes

Steve Love lee la mayoría de las noticias hasta el final. Este ejecutivo de 54 años de una empresa de ciencia y tecnología de California dice que llega a terminar el 60% de los artículos escritos que abre, pero con los años se ha sentido más cómodo hojeándolos. “En general, los artículos de noticias se agotan”, afirma.

Las nuevas generaciones priorizan aplicaciones de vídeos virales para mantenerse al corriente, con un tercio de jóvenes adultos liderando la tendencia. (YouTube)

Paga una suscripción al New York Times y disfruta de una ronda matinal de boletines informativos de Axios y el Times para ponerse al día en lo básico. Por su trabajo, intenta estar al día de las noticias empresariales.

Con los años, ha tenido que reducir la cantidad de noticias que consume por su salud mental. “El mundo es deprimente”, dice Love. “A finales de la legislatura de Trump dejé de leer tantas cosas y me limité a pasar volando de un artículo o a leer sólo un resumen por la mañana”.

Su uso de X ha disminuido, y no ha tocado Facebook desde 2016, pero mira Instagram un par de veces a la semana, donde encuentra que la política y los teóricos de la conspiración son más fáciles de evitar. Últimamente, obtiene información que echaba de menos de sus hijos adultos jóvenes, que están descubriendo su propia pasión por las noticias y el activismo.

Las alertas y las redes sociales te traen las noticias

“Para mí siempre han sido las redes sociales de alguna forma. Nunca formé parte de la generación que recuerda las noticias de la televisión”, dice Fanny Cheung, de la Generación Z que trabaja en biotecnología en San Francisco.

La facilidad de acceso y la actualización constante hacen de plataformas como Facebook y YouTube canales preferidos para la información. (Archivo)

Personas de todas las edades recurren ahora a las redes sociales, y la mitad de los estadounidenses obtienen al menos algunas de sus noticias de sitios y aplicaciones. Facebook es la fuente más popular, con un 30% de los adultos que se informan regularmente a través de ella, seguida de YouTube, Instagram, TikTok y X, según Pew.

El consumo de noticias en las redes sociales no se traduce necesariamente en la búsqueda de artículos en los sitios de noticias tradicionales. La cantidad de tráfico a sitios de noticias desde Facebook ha disminuido en el último año, según Chartbeat, una empresa de análisis que rastrea el tráfico a sitios de noticias y medios de comunicación de todo el mundo. Mientras tanto, el tráfico procedente de Google Search ha aumentado y sigue siendo la principal fuente de lectores para los grandes sitios de medios informativos.

El camino de Cheung hacia los últimos acontecimientos son las alertas de la aplicación de noticias integrada en el iPhone. Recibe alertas de artículos de The Washington Post, The Times, CNN y otros, y decide si quiere leerlos enteros.

Los ciudadanos adaptan la recepción de noticias a sus necesidades con notificaciones personalizadas y selección de contenido a la carta. (Archivo)

En las últimas semanas, la guerra entre Israel y Gaza ha empezado a adueñarse de sus redes sociales, y ahora calcula que casi el 25% de su algoritmo de TikTok son actualizaciones sobre la guerra. Seguir las noticias la motiva a tomar medidas, como llamar a sus representantes y firmar peticiones, pero necesita descansar de los contenidos más gráficos de las distintas fuentes. “No estoy cansada de verlo, pero es como si ya hubiera hecho las cosas que podía a estas alturas. No sé para qué va a servir ver más”.

Según Wojdynski, incluso cuando se trata de redes sociales, las noticias en sí suelen tener su origen en fuentes tradicionales, o las publicaciones son noticias por derecho propio.

“La persona que consume el vídeo no suele ser el reportero tradicional. La fuente de la que esa persona obtiene la información puede ser una mezcla de fuentes tradicionales, la primera persona en el lugar de los hechos, fuentes que cuestionan las cosas en las redes sociales después de que alguien haya publicado un vídeo comentándolo”, explicó Wojdynski. “Supuestamente están en el lugar de los hechos en Gaza o dondequiera que se esté informando”.

(c) 2023, The Washington Post