Los sistemas antitanques de Hamas revelan el poderoso arsenal que enfrenta Israel

Palestinos celebran junto a un tanque israelí destruido en la cerca fronteriza de la Franja de Gaza, al este de Jan Yunis, en el sur del enclave, el 7 de octubre de 2023 (AP Foto)

(Jerusalén) - Al comienzo de la operacion israelí de Gaza, un misil antitanque disparado por militantes palestinos alcanzó un vehículo blindado de transporte de tropas, matando -por incineración, conmoción cerebral y metralla- al menos a nueve soldados israelíes.

Ese ataque del 31 de octubre, en la arenosa periferia norte de Gaza, representó el mayor grupo de víctimas israelíes en la guerra terrestre. También mostró la evolución y expansión del poder de fuego de Hamas.

Donde antes las fuerzas israelíes se enfrentaban a piedras y cócteles molotov lanzados por los palestinos, ahora se enfrentan a armas como misiles guiados por láser y municiones antitanques. Hamas se ha estado “armando hasta los dientes”, dijo un analista militar.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran ahora dentro de la ciudad de Gaza, luchando contra Hamas por encima y bajo tierra -entre civiles, alrededor de hospitales, escuelas y mezquitas- en áreas que, según las FDI, están llenas de túneles.

En espacios tan reducidos, los combatientes de Hamas han mostrado parte de su arsenal mejorado: una asombrosa cantidad de lanzagranadas propulsadas por cohetes y misiles antitanques, dicen expertos militares. Muchas de las armas han sido introducidas de contrabando en la Franja de Gaza a través de túneles, cruces terrestres y por mar durante la última década, como resultado de las guerras en Irak, Libia, Siria y Sudán, y también fabricadas por Irán e incluso Corea del Norte.

También se han ensamblado variaciones de estas armas con creciente sofisticación dentro de Gaza en fábricas subterráneas.

Los analistas dicen que Israel ha estado siguiendo de cerca los tipos de armas que posee Hamas: modernos rifles de francotirador, parapentes, lanzagranadas, “bombas magnéticas”, drones de ataque suicida, minisubmarinos, minas terrestres, misiles antitanques y cohetes de largo alcance, que ahora puede atacar tan al norte como Haifa, cerca de la frontera con el Líbano, y tan al sur como Eilat en el Mar Rojo, aunque todavía sin mucha precisión.

El humo se eleva sobre Gaza visto desde el sur de Israel, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo palestino Hamas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Hamas y sus combatientes -una fuerza estimada de 30.000 o más- están tan completamente armados y bien entrenados que sus brigadas, designadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos, parecen “ejércitos estatales”, dijo Michael Milshtein, analista senior del Centro Dayan de la Universidad de Tel Aviv.

Al observar cómo se desarrollaban las dos primeras semanas de la invasión terrestre, Milshtein dijo: “En realidad, no hay nada nuevo o sorprendente en las armas en sí. La principal sorpresa es la cantidad”.

Milshtein dijo que Israel enfrenta “un Hamas mucho más poderoso”.

Aunque ha habido llamados a más “pausas humanitarias” por parte de Estados Unidos -y demandas de un alto el fuego total por parte de las potencias regionales-, Israel no muestra señales de que esté deteniendo su ofensiva. La Radio del Ejército de Israel dijo que los tanques rodearon varios hospitales y exigieron su evacuación, lo que los médicos han dicho que sería imposible hacer de manera segura.

Avi Melamed, ex funcionario de inteligencia israelí y fundador del Inside the Middle East Institute, dijo que Israel enfrentará condiciones “muy desafiantes”. “Es un enemigo masivamente armado”, dijo, “no una pandilla de niños pequeños corriendo con pistolas”.

El despliegue de un gran número de unidades antitanques por parte de Hamas es especialmente preocupante para las fuerzas israelíes, hasta el punto de que las FDI parecen estar centrando su inteligencia en encontrar objetivos para que las fuerzas aéreas y terrestres los aniquilen.

Cada pocos días, la oficina de prensa de las FDI publica información sobre sus tropas atacando y matando a comandantes antitanques de Hamas. Hamas no confirma las muertes de sus agentes, lo que hace que las afirmaciones israelíes a menudo sean imposibles de verificar de forma independiente.

Sin embargo, ya está claro que esta guerra en Gaza -en comparación con los combates de 2009, 2012, 2014 y 2021- es la más mortífera.

Los bombardeos y ataques terrestres israelíes han matado a más de 11.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El 7 de octubre, durante el ataque de Hamas a comunidades agrícolas, bases militares y un concierto a lo largo de la frontera de Gaza, al menos 1.200 israelíes murieron y otros 240 fueron tomados como rehenes.

Los sistemas antitanques desplegados por Hamas incluyen el Bulsae-2, una copia norcoreana del Fagot de la era soviética; el RPG-7, también de origen ruso; así como una versión norcoreana llamada F-7, dijeron analistas militares.

Otros sistemas vistos en videos de Hamas en el pasado incluyen el Kornet y Konkurs de estilo ruso, así como el Raad iraní, que es una versión del Malyutka soviético.

“En conjunto, este cóctel de armas extranjeras puede complicar incluso a los ejércitos más avanzados en un escenario de combate urbano”, dicen expertos; que agregan: “Esperemos más, no menos, énfasis en las armas antitanques y la guerra antitanques por parte de Hamas a medida que las FDI avanzan hacia Gaza”.

“Esta es una guerra diferente. Es una guerra muy difíci. Están equipados”.