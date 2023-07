La carrera de 57 días de Christopher Nolan para rodar “Oppenheimer”

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su mujer, Kitty, en el set de rodaje de la película "Oppenheimer" en Nuevo México. CRÉDITO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

LOS ALAMOS, N.M. - El camino a Los Álamos desde el valle es traicionero, incluso ahora.

J. Robert Oppenheimer eligió este lugar intensamente remoto del norte de Nuevo México para el Proyecto Manhattan, el programa secreto del gobierno estadounidense para construir una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque está situado en un laberinto de cuatro mesetas separadas por profundos cañones. Es casi imposible de encontrar, e impenetrable si alguien lo localizara. ¿Qué mejor lugar para salvar a la civilización occidental que una alta meseta desértica, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que parece sacada de una película del oeste de John Ford?

Al igual que en 1943, la entrada principal a la ciudad es una estrecha carretera que serpentea y gira sobre acantilados de roca volcánica. La única diferencia es que ahora está asfaltada. Y fue por esa “carretera complicada”, como él la llama, por la que Christopher Nolan se encontró conduciendo en junio de 2021, en un viaje por carretera desde Los Ángeles con su hijo Magnus, que entonces tenía 13 años. Para entonces, el director, conocido por éxitos de taquilla aclamados por la crítica como “Inception” y “Dunkerque”, llevaba ya meses escribiendo el guión de su propio proyecto secreto sobre el hombre conocido como el padre de la bomba atómica -una adaptación de la biografía de Kai Bird y Martin J. Sherwin, ganadora del Premio Pulitzer, “American Prometheus”- y se había topado con un bloqueo creativo. Así que decidió peregrinar a la ciudad que Oppenheimer (y el ejército estadounidense) construyeron.

“Estaba dispuesto a verlo y a pararme allí para ver qué se sentía”, dice Nolan. Cuando llegaron, Nolan y su hijo actuaron como un equipo de exploración de localizaciones formado por dos hombres. Primero se detuvieron en una reproducción de la puerta principal del Proyecto Manhattan que en su día impedía la entrada de visitantes no autorizados a “la Colina”, como llaman los lugareños al pueblo. Ahora forma parte del Parque Histórico Nacional del Proyecto Manhattan y está casi en el mismo lugar que la puerta principal original. Mientras exploraban la zona, también encontraron un pequeño museo situado en Fuller Lodge, la gran casa señorial del centro del pueblo, cuyas paredes se construyeron con casi 800 troncos gigantes de pino ponderosa.

Oppenheimer había visto el lodge por primera vez en 1922, en su primer viaje a Nuevo México, cuando su padre lo envió desde Nueva York al Suroeste como parte de su recuperación de un ataque de colitis, enfermedad que le aquejaría el resto de su vida. Allí había un rancho-escuela para niños que el Proyecto Manhattan usurparía décadas más tarde.

El plató de Los Álamos en Ghost Ranch que el equipo de Ruth De Jong construyó desde cero, postes telefónicos incluidos. CRÉDITO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Nolan y Magnus visitaron Bathtub Row, una serie de casas sencillas donde vivían los científicos de alto nivel del Proyecto Manhattan, otro vestigio del rancho escuela, llamado así porque eran las únicas viviendas del pueblo con bañera (aunque al principio carecían de cocina). La mayoría de estas viviendas están vedadas a los visitantes porque ahora viven en ellas los propietarios, pero la casa de Oppenheimer estaba desocupada. “No sé si debería decir esto o no, pero Magnus hizo de vigía mientras yo saltaba la valla y conseguía algunas fotos de la casa de Oppenheimer”, cuenta el director.

Nolan regresó a Los Ángeles lleno de inspiración y se sumergió de nuevo en el guion. Pero también se encontró con un problema. Si quería filmar la ciudad tal y como había existido en los años 40, renunciando por completo a los omnipresentes trucos cinematográficos modernos de imágenes generadas por ordenador (CGI) y pantalla verde, tendría que emular el mismo proyecto sobre el que estaba escribiendo. Tendría que ir a un desierto remoto y construirlo él mismo.

Christopher Nolan dirige a Cillian Murphy y Emily Blunt en la verdadera casa de Oppenheimer en Bathtub Row. CRÉDITO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Para mí, hay una cuestión “clave” que planea sobre la vida de Oppenheimer, y es que nadie inventó la bomba atómica”, dice Nolan. “No fue el primero en dividir el átomo. No fue el primero en lograr una reacción en cadena autosostenida. Pero, de alguna manera, es el tipo que lo unió todo e hizo que ocurriera en el momento en que ocurrió”.

En concreto, el físico logró que ocurriera en un lugar que era uno de sus lugares favoritos de la infancia, donde tenía buenos recuerdos de montar a caballo.

“Leyendo el libro, te das cuenta de que, cuando están buscando un lugar [para el Proyecto Manhattan], él lo dirige suavemente hacia donde pasaba los veranos de niño”, dice Nolan. “De joven, decía que si encontraba la manera de combinar la física y Nuevo México, podría alcanzar la felicidad completa. Pues bien, lo hizo y lo fue - durante un tiempo. Y su personalidad fue tan influyente que el principal laboratorio del mundo sigue en pie en un lugar donde a él sólo le gustaba ir de vacaciones”.

Ese detalle del personaje fue suficiente para que Nolan imaginara el mundo que podría crear en la pantalla, contado a través de los ojos de Oppenheimer: un mundo de amplias vistas desérticas combinadas con una serie de efectos especiales abstractos, creados de nuevo sin CGI, para ilustrar una vida interior de física cuántica y átomos y moléculas. “Ese contraste es maravillosamente cinematográfico”, dice Nolan, que se dispuso entonces a elaborar una historia que describe como parte del viaje del héroe, parte de película de atracos y parte de drama judicial, con las imágenes de un western, todo ello presentado de forma no lineal, muy al estilo de Nolan.

El director sabía que quería explorar el ascenso a la fama de Oppenheimer, así como su humillante juicio tras la guerra, que acabó con la revocación de su autorización de seguridad por sus asociaciones con comunistas. La parte que él llama “el atraco” describe la loca carrera de las mentes más brillantes del mundo para llevar a cabo el imposible proyecto de construir una bomba atómica antes de que lo hiciera Adolf Hitler.

Nolan y Emma Thomas -su compañera de producción en todas las películas desde “Following”, de 1998, y también su esposa- habían empezado a reunir a su equipo de producción en septiembre de 2021. A finales de mes, la diseñadora de producción Ruth De Jong (de “Nope”, de Jordan Peele, y “Yellowstone”, de la televisión) estaba en casa de Nolan, trabajando codo con codo con el director mientras este editaba el guión, y acabando por crear un diorama o “maqueta blanca” hecha a mano de su decorado de Los Álamos de los años 40, tan grande que solo cabía en el patio trasero de Nolan.

La investigadora Lauren Sandoval se unió a ellos, recorriendo las 180 páginas del guión en busca de cualquier discrepancia histórica, así como creando archivos para utilizarlos como referencias de reparto para 79 personajes, todos los cuales, excepto uno, existían en la vida real. A medida que aumentaban los preparativos y la producción, encontraba referencias fotográficas de la bomba real o planos arquitectónicos de la torre de acero del centro de pruebas Trinity, cerca del Parque Nacional White Sands, en el sur de Nuevo México, donde se produjo la primera detonación.

Mientras tanto, Cillian Murphy ya se estaba preparando para el gigantesco papel protagonista, su sexta colaboración con Nolan, pero la primera en la que interpretaría el papel principal. Para empezar, tendría que perder peso para aproximarse mejor a la silueta casi demacrada de Oppenheimer. Y tendría que perfeccionar sus habilidades como jinete para una escena en la que Oppenheimer y su esposa, Kitty (interpretada por Emily Blunt), corren a caballo por el desierto. Blunt acababa de rodar un western para televisión, “The English”, mientras que Murphy bromea diciendo que, en su serie de televisión “Peaky Blinders”, los caballos rara vez iban más rápido que un paseo. “Lo brillante es que, en la historia, Kitty era fantástica a caballo, aparentemente mejor que Robert, así que funcionó”, dice Murphy. “Emily era tan grácil y elegante, y yo menos”.

Tuvieron sólo tres meses para prepararse para una película que se rodaría en sólo 57 días y duraría tres horas, la más larga de Nolan hasta la fecha. “No somos como otras grandes películas que se preparan durante meses y meses y meses”, dice el productor ejecutivo Thomas Hayslip. “Chris es de la opinión de que él y el equipo necesitan 12 semanas de preparación y que lo haremos en 12 semanas, y que más que eso es una pérdida de tiempo”.

Desde aquel primer viaje por carretera, Nolan estaba convencido de que sería imposible rodar íntegramente en Los Álamos. “Cuando estuve allí con Magnus, vi cuántas cosas habían cambiado, obviamente, desde la década de 1940″, dice Nolan. “Quiero decir, hay un Starbucks”.

El Starbucks ofensivo está en lo que habría sido la calle principal de Los Álamos, antaño una vía pública al estilo del Salvaje Oeste. Aparte de Bathtub Row y la bien conservada Fuller Lodge, que los científicos del Proyecto Manhattan utilizaban como cafetería, se ha conservado muy poco de cuando el teniente general Leslie Groves (interpretado por Matt Damon en la película) y Oppenheimer se hicieron cargo de la ciudad.

Después de buscar localizaciones por todo el suroeste, Nolan y su equipo construyeron el pueblo en una sección completamente virgen del Ghost Ranch, un retiro educativo y espiritual a una hora y media al norte de Santa Fe, que se hizo famoso por la pintora Georgia O’Keeffe. Allí encontraron exactamente lo que querían para su Los Álamos: una meseta en un saliente elevado sobre el desierto sin nada más alrededor.

“Cuando llevé allí a Chris, me dijo: ‘Esto es muy épico’”, recuerda De Jong. “Te sientes como: ‘Aquí no te va a encontrar nadie’. No hay nadie. El resto del mundo está pasando y pasando, y nosotros estamos haciendo esto que creemos que salvará a la humanidad”.

La "maqueta blanca" de foamcore del plató de Los Álamos en Ghost Ranch. CRÉDITO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Cuando la compañía empezó a reunirse en Nuevo México para iniciar el rodaje en el Rancho Fantasma el 28 de febrero de 2022, la pintura apenas se había secado en la reconstruida ciudad de Los Álamos. La construcción se había llevado a cabo en pleno invierno desértico y el equipo había perdido días de trabajo porque el suelo estaba demasiado helado para excavar o porque la nieve había bloqueado las carreteras. Por falta de tiempo, el equipo de producción sólo dispondría de seis días programados en este plató de 3 millones de dólares que habían pasado tres meses construyendo.

“Nadie me convencerá jamás de que esto sería mejor si se rodara en un plató”, dice Damon. “Cuando tienes que hacer el viaje hasta el medio de la nada en Nuevo México y no sabes qué tiempo va a hacer o qué viento va a soplar, todo eso afecta a la interpretación. La imprevisibilidad y la realidad de estar ahí fuera te da algo que no puedes conseguir en un entorno controlado”.

Quizá la secuencia más importante rodada en el Rancho Fantasma fue el momento en el que Murphy se pone por primera vez el característico sombrero de Oppenheimer, una acción simbólica de la verdadera madurez del físico como líder de este esfuerzo masivo.

Christopher Nolan ajusta el sombrero de Cillian Murphy para conseguir el look preciso de Oppenheimer. CRÉDITO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

“Creó esta iconografía, esta versión de sí mismo”, dice Murphy. “Fue muy consciente de sí mismo, y el sombrero y la pipa fueron clave. Me ayudó mucho saber que eran decisiones que él había tomado. Creo que era vanidoso. Creo que era ambicioso. Le gustaba que hablaran de él y que le identificaran, y el sombrero y la pipa eran indicadores de ello”.

Los cigarrillos también eran clave para su persona. “Oppenheimer era un fumador empedernido”, dice el maestro de atrezzo Guillaume Delouche. “Y cuando digo fumador empedernido, es que fumaba cerca de 150 cigarrillos al día. Cuando no fumaba cigarrillos, se tomaba un descanso fumando en pipa”.

Para ayudar a Murphy a recrear el hábito que acabó provocando a Oppenheimer un cáncer de garganta mortal, Delouche fabricó cigarrillos de hierbas con sabor a mentol que Murphy podía fumar constantemente sin enfermarse. Delouche estampó los cigarrillos con el logotipo de Chesterfield, la única marca que fumaría Oppenheimer, y creó paquetes de cigarrillos específicos para cada época de la película.

Nolan cree que hay que mantener un ritmo intenso para que el reparto y el equipo puedan cumplir un horario civilizado, dormir e irse a casa con sus familias. También observa una estricta rutina, entrando en el plató todos los días y desayunando -una tortilla con aguacate y bacon crujiente- a las 7 de la mañana.

“Chris trabaja tan deprisa que el único momento en que sales del plató es para ir al baño, y ponemos los lavabos muy cerca de ti, para que no tengas que ir demasiado lejos”, dice Hayslip.

Para los recién llegados, las normas de Nolan fueron una sacudida para el sistema. “Para mí fue una auténtica llamada de atención”, dice Blunt. “Los decorados de Chris pueden parecer estrictos al principio, pero luego te das cuenta de que lo primero es la película. Todas las escenas están muy compenetradas, porque todo el mundo ha estado hablando con los demás. Nadie ha estado sentado en su propio aislamiento mirando Instagram, distrayéndose de lo que están haciendo. Me pareció la experiencia más centrada y colaborativa de mi carrera. Simplemente corrí a trabajar. Me encantó”.

A Blunt le costó adaptarse a la exigencia de Nolan de que los actores acudieran al plató disfrazados, exactamente como aparecerían en la película. Llevar un café o ponerse un abrigo, sombrero o botas personales mientras ensayaban estaba desaconsejado. El razonamiento del director se basaba en la eficiencia y en mantener a los actores listos para rodar en cualquier momento. También quería que estuvieran totalmente inmersos en el mundo que intentaban recrear, sin intrusiones modernas como los teléfonos móviles.

Blunt dice que nunca olvidará el día en que se presentó en el plató de Ghost Ranch con botas Ugg. “Era como una escena de ‘El diablo viste a la moda’”, dice la actriz riendo. (Chris te mira los zapatos y es como si Meryl Streep estuviera mirando tu horrible elección de moda. Pensé: ‘Nunca me volverán a ver muerta con botas Ugg cerca de él’”.

Para su regalo de envoltura a Nolan tras el rodaje, Blunt dice que le regaló al director “las zapatillas Ugg más feas que pude encontrar.”

Reproducción de la puerta principal de seguridad de Los Álamos en el plató del Rancho Fantasma. Es idéntica a la reproducción que se encuentra en lo alto de la carretera del acantilado, a las afueras de la actual Los Álamos. CRÉDITO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

El rodaje de las escenas interiores en el Los Álamos real comenzó el 8 de marzo de 2022. Nolan había vuelto a estudiar la posibilidad de rodar en los edificios históricos que existen allí, como Fuller Lodge y un dormitorio del Cuerpo Femenino del Ejército de 1940 (que la producción convirtió en la sala de conferencias de Oppenheimer), cuando se dio cuenta de que no tenían ni tiempo ni presupuesto para construir esos decorados desde cero en el Rancho Fantasma. Esto significó que finalmente tuvo la oportunidad de rodar en la casa de Bathtub Row donde Oppenheimer y Kitty vivieron una vez. Para el director, estar allí no sólo daba a las escenas un valor de producción único, sino que añadía algo inefable a las interpretaciones.

“Para los actores es mucho mejor estar en el lugar real. Eso influye mucho en lo que hacen”, afirma. “Es justo lo contrario de hacer algo en un escenario con pantalla verde, y sobre todo cuando la gente está cansada y hastiada de las películas por trabajar muchas horas. Hay algo mágico en entrar en la casa real de Oppenheimer”.

El equipo de De Jong y el departamento de decoración de decorados habían amueblado el espacio con objetos auténticos, incluso encontraron sillas con respaldo que eran iguales a las que habían visto en una foto de Oppenheimer y Kitty relajándose con unos martinis. También incorporaron obras de arte y muebles que Murphy había descubierto durante su investigación, ayudando al actor a “fundirse” en el espacio de Oppenheimer.

“Definitivamente, hay algo en el aire y en el ambiente del lugar”, dice Murphy, “que te confiere una especie de responsabilidad, como intérprete, y también una responsabilidad a Chris, como director. Rodar en lugares reales, donde las personas a las que retratas vivieron sus vidas, añade un nivel de respeto, y creo que el público lo percibe inconscientemente”.

Para Blunt, la casa la ayudó a acercarse a Kitty y a comprender mejor su perspectiva. “Bebían mucho y apenas comían y fumaban como chimeneas, y sentían verdadera pasión y fuego el uno por el otro”, dice Blunt al hablar de los primeros días de su relación.

Pero entre la indiferencia de Kitty hacia la maternidad y el aislamiento de Los Álamos, empezó a perderse en el alcoholismo. “La soledad de la vida en Los Álamos debió de ser extraordinaria, y me sentí muy unida a esta mujer que no era una buena persona y que realmente molestaba a la gente”, dice Blunt.

En una escena clave rodada en el patio de la casa de Bathtub Row, Kitty cuelga la ropa mientras Oppenheimer se dirige al sur para probar la bomba atómica, su momento más triunfal. “Ella no llega a verlo”, dice Blunt. “Está ocupada colgando la ropa. Pobre Kitty. No me extraña que se diera a la bebida”.

Cillian Murphy y Emily Blunt graban un emotivo momento en el set de rodaje de la década de 1940 en Ghost Ranch, Nuevo México. CRÉDITO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Como ventaja inesperada de rodar en la sede del Proyecto Manhattan, la producción pudo contar con científicos reales del Laboratorio Nacional de Los Álamos como actores de fondo.

“Yo pensaba: Es un pueblo de 13.000 habitantes conocido por la bomba atómica. Estoy seguro de que está lleno de gente que conoce la historia y tiene parientes que la vivieron’”, dice Nolan, que pidió al departamento de casting que organizara un casting abierto en la ciudad.

Olivia Thirlby, que interpreta a la científica Lilli Hornig, dice que los actores aprendieron rápidamente a apoyarse en sus nuevos amigos científicos. “Podíamos preguntar: ‘¿Qué estoy diciendo en este discurso? Y recibíamos descripciones increíblemente precisas y detalladas, lo que no facilitaba la comprensión”, dice riendo.

Los actores de fondo fueron especialmente importantes para una serie de escenas de Los Álamos que representaban el próximo final de la guerra y el horrible sentimiento de culpa de Oppenheimer una vez que las bombas caen sobre Hiroshima y Nagasaki, matando o hiriendo a más de 200.000 personas. En una de ellas, un nutrido grupo de científicos debate si seguir adelante con el uso de la bomba sobre Japón tras enterarse de que Alemania ha sido derrotada.

Al director le sorprendió que los científicos presentes en la sala pudieran improvisar conversaciones geopolíticas increíblemente complejas basándose en sus conocimientos sobre la bomba.

“Los actores improvisaban a partir de lo que les decían los extras”, explica Nolan. “Era una situación muy inusual”.

