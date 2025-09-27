Virales

“Es mío”: la reacción celosa de una perra ante la novia de su dueño

La escena, registrada por una usuaria de TikTok, muestra cómo la mascota ladra y hasta muerde suavemente a la joven cuando expresa afecto hacia su pareja

El video se viralizó en las redes sociales

Una escena cotidiana se transformó en fenómeno viral cuando la reacción de una perra ante la pareja de su dueño conquistó TikTok. El video, publicado por la usuaria @lourde.s_, muestra cómo el animal no ocultó su incomodidad al escuchar los piropos que la joven dirigía a su novio, lo que desencadenó una ola de comentarios y visualizaciones que superan el millón.

En la grabación, la perra (de raza american bully) responde con ladridos cada vez que Lourdes expresa afecto hacia su pareja. La tensión aumenta cuando la joven, en tono humorístico, afirma: “Es mío”, lo que intensifica la reacción del animal.

La situación alcanza su punto más llamativo cuando, tras insistir en que se trata de “su novio”, la perra opta por morderle suavemente el pie a la joven, un gesto que ella misma describe con ironía al escribir: “Al final me maltrató”.

La reacción de la perra
La reacción de la perra frente a los gestos de cariño hacia su dueño desató risas y abrió el debate sobre los celos en las mascotas (TikTok)

La publicación no tardó en captar la atención de la comunidad de TikTok. El video acumula cerca de 213.000 “me gusta” y ha generado numerosos comentarios, muchos de ellos identificándose con la escena o compartiendo experiencias similares sobre mascotas celosas.

“Con el suspiro que dio al principio nos podemos dar cuenta que la tenés cansada”, “Cuando te agarró el pie ya se frustró, que hermosa”, “Te recomiendo no hacerla enojar”, “Respetá tu lugar de la segunda” y “Al parecer está vacunada, pero le estás dando una rabia”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Este caso ha reavivado el debate sobre los celos en mascotas, un fenómeno que suele aparecer cuando los animales perciben la llegada de nuevas personas al círculo cercano de sus dueños. Las reacciones pueden ir desde gestos sutiles hasta comportamientos más evidentes, como los ladridos o el contacto físico, y suelen surgir en situaciones cotidianas que, a simple vista, parecen inofensivas.

