El sueño de Emilia: la historia detrás del viaje a las Malvinas que emocionó en las redes

Con solo tres años, la niña sorprendió a su familia y a miles de usuarios al pedir como regalo un viaje para conocer las islas, desatando una ola de solidaridad y mensajes de apoyo en internet

Por Nazareno Rosen

Un video protagonizado por una madre y su hija despertó en cuestión de días el interés de miles de usuarios en redes sociales. María Fe Jañez, conocida como (@marjanez) en Instagram, compartió con naturalidad la historia de su hija Emilia, quien a pocos días de cumplir cuatro años, le pidió algo que sorprendió a toda la familia: irse de vacaciones a las Islas Malvinas. Ese deseo infantil se transformó rápidamente en una iniciativa familiar y colectiva que llegó al corazón de muchos.

El video viral comienza con María explicando cómo Emilia, una niña de Río Grande, Tierra del Fuego, había desarrollado un entusiasmo particular por la historia argentina y, en especial, por las Malvinas. “Si tu hija de tres años te pide que la lleves a Malvinas, haces lo que tengas que hacer y la llevas a Malvinas”, resume María en la grabación. A partir de ahí, relata cómo buscaron información sobre hoteles, excursiones y la complejidad logística de ir hasta las islas, consultando desde rutas posibles —auto hasta Chile y luego avión a Malvinas— hasta precios y alojamientos.

El interés de Emilia no es casual. Según detalló María en diálogo con Infobae, la pequeña “es muy curiosa y su acercamiento a la temática de Malvinas surgió con los primeros días de jardín, al asistir a actos escolares, escuchar el Himno y la Marcha de Malvinas". Fueron escenarios donde comenzaron sus preguntas, y su familia empezó a responderle empleando recursos didácticos, imágenes y videos apropiados para su edad. Así, el deseo de Emilia por visitar las islas fue consolidándose al punto de pedirlo varias veces, lo que llevó a la madre a evaluar seriamente la posibilidad.

Frente a la dificultad económica que implica concretar el viaje, la familia decidió buscar una alternativa creativa para recaudar fondos. Así nació la idea de fabricar y vender escarapelas con temática de Malvinas, iniciativa mostrada en el mismo video viral. El objetivo no era solo cumplir el sueño de Emilia, sino también fortalecer el lazo emocional y patriótico con la causa Malvinas, trascendiendo lo personal para invitar a otros a sumarse y colaborar.

En un video adicional, se observa un diálogo en el que ella invita a Emilia a explicar qué sucedió en las Malvinas. Ante la pregunta de su madre, Emilia relata que en las islas estaban presentes muchos ingleses y, cuando María le consulta si querían quedarse con el territorio, la pequeña lo confirma con un “sí”. Emilia continúa contando que, tras esa intención, los soldados británicos causaron la muerte de los soldados argentinos. Al indagar sobre quiénes habitan actualmente las islas, Emilia respondió que los ingleses. Sin embargo, frente a la pregunta sobre a quién pertenecen realmente las Malvinas, Emilia, entusiasta y convencida, asegura: “Son nuestras”, y concluye diciendo: “Somos argentinos”.

Muy pronto, la emotiva historia conquistó a la comunidad virtual. El video superó las 15.000 reproducciones en tres días, y los comentarios no se hicieron esperar: más de 400 “me gusta” y varias decenas de mensajes, desde muestras de afecto (“La amo, qué linda la nena”) hasta recomendaciones de hoteles y datos de excursiones para ayudar a planificar el viaje. El impacto fue tal que María declaró sentirse sorprendida y agradecida por la cantidad de personas que enviaron mensajes alentadores y ofrecieron apoyo para hacer realidad el viaje soñado de Emilia.

