La inesperada aventura de un mapache atrapado en un frasco de mantequilla de maní

Un mapache quedó atrapado con la cabeza en un frasco de mantequilla de maní en Massachusetts (@newenglandwildlifecenters/Instagram)

Un mapache joven vivió una experiencia inusual en Massachusetts al quedar con la cabeza atascada en un frasco de mantequilla de maní, lo que movilizó a equipos de rescate animal y veterinarios de la zona. El incidente ocurrió en Barnstable y concluyó favorablemente gracias a la intervención de Barnstable Animal Control y el New England Wildlife Center, según reportó Popular Science.

Intervención rápida y rescate eficaz

El hallazgo se produjo cuando agentes de control animal de Barnstable encontraron al ejemplar, ya destetado y capaz de alimentarse por sí mismo, con el frasco firmemente encajado. Priya Patel, directora médica de vida silvestre del New England Wildlife Center en Weymouth, relató a Popular Science: “Claramente, este joven mamífero podría haberse beneficiado de un poco más de supervisión parental”.

El equipo de control animal trasladó al mapache al hospital del centro de vida silvestre. Dado que la prioridad era liberar su cabeza, no se determinó el sexo del animal; no obstante, Patel señaló que, en su opinión, probablemente era un macho.

El rescate fue realizado por Barnstable Animal Control y el New England Wildlife Center (@newenglandwildlifecenters/Instagram)

El procedimiento fue más sencillo de lo que el equipo esperaba. Un miembro del personal sujetó al animal mientras otro giraba el frasco para liberarlo. El protocolo contemplaba una sedación si la extracción resultaba difícil, pero no fue necesario.

El New England Wildlife Center compartió en sus redes sociales que retiraron el frasco “en un instante” y, de manera divertida, señalaron que el estado de la dignidad del animal no resultó tan ileso como el propio mapache.

Cuidados posteriores y mensaje de concienciación

El animal fue liberado sin lesiones y devuelto a su hábitat natural (@newenglandwildlifecenters/Instagram)

Tras quedar libre, el mapache fue revisado y recibió líquidos para rehidratarse. No presentaba lesiones a causa del incidente. El equipo de control animal lo devolvió a la misma zona donde fue hallado, cerca de su probable madriguera y familia, informó Popular Science.

Patel resaltó que este caso evidencia la necesidad de convivir de forma responsable con la fauna silvestre. Recomendó cerrar adecuadamente la basura y enjuagar los envases reciclables o colocar sus tapas antes de desecharlos, con el objetivo de evitar accidentes en animales silvestres. Este mensaje de prevención también fue difundido en las plataformas del New England Wildlife Center.