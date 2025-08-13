Virales

La inesperada aventura de un mapache atrapado en un frasco de mantequilla de maní

Un operativo único que reunió a personal de control de fauna y veterinarios del New England Wildlife Center, en Massachusetts, permitió salvar al animal silvestre que quedó atascado

Por Constanza Almirón

Guardar
Un mapache quedó atrapado con
Un mapache quedó atrapado con la cabeza en un frasco de mantequilla de maní en Massachusetts (@newenglandwildlifecenters/Instagram)

Un mapache joven vivió una experiencia inusual en Massachusetts al quedar con la cabeza atascada en un frasco de mantequilla de maní, lo que movilizó a equipos de rescate animal y veterinarios de la zona. El incidente ocurrió en Barnstable y concluyó favorablemente gracias a la intervención de Barnstable Animal Control y el New England Wildlife Center, según reportó Popular Science.

Intervención rápida y rescate eficaz

El hallazgo se produjo cuando agentes de control animal de Barnstable encontraron al ejemplar, ya destetado y capaz de alimentarse por sí mismo, con el frasco firmemente encajado. Priya Patel, directora médica de vida silvestre del New England Wildlife Center en Weymouth, relató a Popular Science: “Claramente, este joven mamífero podría haberse beneficiado de un poco más de supervisión parental”.

El equipo de control animal trasladó al mapache al hospital del centro de vida silvestre. Dado que la prioridad era liberar su cabeza, no se determinó el sexo del animal; no obstante, Patel señaló que, en su opinión, probablemente era un macho.

El rescate fue realizado por
El rescate fue realizado por Barnstable Animal Control y el New England Wildlife Center (@newenglandwildlifecenters/Instagram)

El procedimiento fue más sencillo de lo que el equipo esperaba. Un miembro del personal sujetó al animal mientras otro giraba el frasco para liberarlo. El protocolo contemplaba una sedación si la extracción resultaba difícil, pero no fue necesario.

El New England Wildlife Center compartió en sus redes sociales que retiraron el frasco “en un instante” y, de manera divertida, señalaron que el estado de la dignidad del animal no resultó tan ileso como el propio mapache.

Cuidados posteriores y mensaje de concienciación

El animal fue liberado sin
El animal fue liberado sin lesiones y devuelto a su hábitat natural (@newenglandwildlifecenters/Instagram)

Tras quedar libre, el mapache fue revisado y recibió líquidos para rehidratarse. No presentaba lesiones a causa del incidente. El equipo de control animal lo devolvió a la misma zona donde fue hallado, cerca de su probable madriguera y familia, informó Popular Science.

Patel resaltó que este caso evidencia la necesidad de convivir de forma responsable con la fauna silvestre. Recomendó cerrar adecuadamente la basura y enjuagar los envases reciclables o colocar sus tapas antes de desecharlos, con el objetivo de evitar accidentes en animales silvestres. Este mensaje de prevención también fue difundido en las plataformas del New England Wildlife Center.

Temas Relacionados

Rescate animalMapacheMassachusettsBarnstable Animal ControlNew England Wildlife CenterNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un pescador capturó un bagre gigante de 2,6 metros tras una intensa batalla en un embalse de Praga

El ejemplar se acerca a los registros históricos del continente, destacando la dificultad y el prestigio de enfrentar a esta especie en condiciones naturales

Un pescador capturó un bagre

Llegó dos horas tarde al turno para hacerse las uñas y su reacción con la empleada desató un debate en TikTok

El episodio expuso la tensión entre trabajadores y usuarios. Opiniones divididas, testimonios sinceros y una pregunta latente sobre el respeto al tiempo ajeno

Llegó dos horas tarde al

El incómodo comentario que encendió la polémica en una cita que se hizo viral en TikTok

El inesperado desenlace de un encuentro puso en discusión los gestos y prejuicios en las relaciones digitales

El incómodo comentario que encendió

Una fábrica de pastas de La Plata es furor por sus sorrentinos con forma de la estrella de mar viral

Una pasta rellena inspirada en una transmisión científica se convirtió en tendencia en las redes sociales por su originalidad y homenaje a la labor del Conicet

Una fábrica de pastas de

Se coló ebrio en una carrera de ocho kilómetros, la completó y recibió una medalla

En Garrafão do Norte, un hombre sorprendió al sumarse sin inscripción a un recorrido para profesionales. Al ser consultado, el protagonista dio explicaciones sobre su motivación para participar

Se coló ebrio en una
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia anuló la entrega

La Justicia anuló la entrega de bienes decomisados en una causa por lavado de activos en Chaco

“Vos sos una mugre”: el video de los isleños de Ramallo que capturaron a dos sospechosos de robo

Alertan que el aumento del nivel del mar en el Índico comenzó antes de lo estimado: cuáles son los riesgos

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro por 24 horas y habrá otra movilización

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: una persona

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Estados Unidos sancionó a un grupo armado y empresas por minería ilegal en la República Democrática del Congo vinculadas a China

Estados Unidos ofrece USD 5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

TELESHOW
Del mini vestido al corset:

Del mini vestido al corset: los looks elegidos de Tini Stoessel para su paso por México

Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con la China Suárez: “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”