Virales

No quería celebrar sus 40 años y sus amigas la sorprendieron en su casa con una particular canción

La publicación en TikTok logró captar la atención de miles y resignificó la manera de compartir celebraciones personales

Guardar
El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @solsegui)

Un grupo de amigas convirtió una celebración privada en un fenómeno viral: el video en el que sorprenden a una mujer por su 40º cumpleaños, cantando “Señora de las 4 décadas” de Ricardo Arjona, alcanzó casi 700.000 reproducciones y cerca de 67.000 “me gusta” en TikTok.

La escena, difundida por la usuaria @solsegui, comienza en la puerta de la casa de la homenajeada, quien había expresado su deseo de evitar festejos por su cumpleaños número 40. Sus amigas decidieron sorprenderla: llegaron con un parlante, globos y un gran “40” de cartón, irrumpieron en su rutina diaria.

La reacción inicial de la cumpleañera fue de vergüenza, especialmente cuando el grupo la recibió con espuma y la invitó a sumarse a una coreografía improvisada. Entre risas y abrazos, la protagonista terminó participando en el festejo, mientras el círculo de amigas entonaba la canción elegida para la ocasión.

La mujer había pedido evitar
La mujer había pedido evitar festejos por su cumpleaños, pero un grupo de amigas irrumpió en su casa con música y globos (TikTok)

La selección de “Señora de las 4 décadas” no fue casual. El tema de Ricardo Arjona se ha consolidado como un himno para quienes atraviesan esa etapa vital, y su inclusión en la sorpresa reforzó el carácter simbólico del festejo.

El interés generado por el video se vio reflejado en las decenas de miles de interacciones y comentarios de usuarios que reaccionaron a la sorpresa de cumpleaños que se viralizó en las redes sociales.

“Tenés 40 y un hermoso grupo de amigas, felicidades”, “Esas no son amigas, son hermanas”, “Las amigas que me hubiese gustado tener”, “Salió hecha una diva, si alguien viene a mi casa sin avisarme me encuentra con el disfraz de pordiosera”, “Quiero llegar a los 40 con un grupo de amigas así” y “Son lo más. Me da nostalgia, me fui a vivir lejos de mis amigas, estos momentos son un gran tesoro en la vida de las personas”, son algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

Cumpleaños viralTikTokRicardo ArjonaSeñora de las 4 décadasViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El auge del lunfardo digital: las 10 palabras favoritas de los jóvenes argentinos

Un informe analiza cómo la fusión de culturas y plataformas digitales impulsa la creación de un lenguaje propio entre las nuevas generaciones

El auge del lunfardo digital:

Un perro quedó atrapado adentro de un ladrillo y el video sorprendió en las redes

El animal quedó inmovilizado dentro de un ladrillo, generando millones de visualizaciones y un intenso debate sobre el rescate y la protección animal

Un perro quedó atrapado adentro

Ganó más de un millón de dólares en la lotería y la reacción de su hijo al enterarse emocionó las redes

Tras años de dificultades y una dura batalla de salud, una inesperada fortuna transformó por completo la vida de una familia del Reino Unido

Ganó más de un millón

El insólito récord mundial: levantó 144 kg con un solo dedo

Liu Weiqiang estableció una nueva marca, consolidando así su lugar entre los grandes del strongman internacional

El insólito récord mundial: levantó

Un equipo de bomberos de Hurlingham salvó el dedo de una joven que había quedado atrapado por un anillo

La mujer compartió en TikTok el angustiante momento en que su dedo quedó atorado por un anillo doble. Cómo fue el trabajo de los bomberos

Un equipo de bomberos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre una

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco vuelve a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

El dólar después de octubre: a cuánto se iría la cotización luego de las elecciones

El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky dialogó con Starmer y

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”