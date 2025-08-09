No quería celebrar sus 40 años y sus amigas la sorprendieron en su casa con una particular canción

Un grupo de amigas convirtió una celebración privada en un fenómeno viral: el video en el que sorprenden a una mujer por su 40º cumpleaños, cantando “Señora de las 4 décadas” de Ricardo Arjona, alcanzó casi 700.000 reproducciones y cerca de 67.000 “me gusta” en TikTok.
La escena, difundida por la usuaria @solsegui, comienza en la puerta de la casa de la homenajeada, quien había expresado su deseo de evitar festejos por su cumpleaños número 40. Sus amigas decidieron sorprenderla: llegaron con un parlante, globos y un gran “40” de cartón, irrumpieron en su rutina diaria.
La reacción inicial de la cumpleañera fue de vergüenza, especialmente cuando el grupo la recibió con espuma y la invitó a sumarse a una coreografía improvisada. Entre risas y abrazos, la protagonista terminó participando en el festejo, mientras el círculo de amigas entonaba la canción elegida para la ocasión.
La selección de “Señora de las 4 décadas” no fue casual. El tema de Ricardo Arjona se ha consolidado como un himno para quienes atraviesan esa etapa vital, y su inclusión en la sorpresa reforzó el carácter simbólico del festejo.
El interés generado por el video se vio reflejado en las decenas de miles de interacciones y comentarios de usuarios que reaccionaron a la sorpresa de cumpleaños que se viralizó en las redes sociales.
“Tenés 40 y un hermoso grupo de amigas, felicidades”, “Esas no son amigas, son hermanas”, “Las amigas que me hubiese gustado tener”, “Salió hecha una diva, si alguien viene a mi casa sin avisarme me encuentra con el disfraz de pordiosera”, “Quiero llegar a los 40 con un grupo de amigas así” y “Son lo más. Me da nostalgia, me fui a vivir lejos de mis amigas, estos momentos son un gran tesoro en la vida de las personas”, son algunos de los mensajes.