El canje más inesperado: un teléfono móvil por 11 cortes de pelo, la insólita historia que conquistó a TikTok

Cambió su celular por 11 cortes de pelo y la anécdota con sus amigos se volvió viral

En medio de una cena entre amigos, una conversación aparentemente trivial dio un giro inesperado y terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más virales del momento en redes sociales. En el video subido a TikTok por el usuario (@matiasjafif) todo comenzó cuando uno de los integrantes de un grupo de amigos fue consultado acerca del costo de sus habituales cortes de pelo, a lo que respondió que actualmente no estaba pagando. Destacó que el peluquero no sólo no le cobraba, sino que además tenía asegurados varios cortes gratis, desatando rápidamente la incredulidad y la curiosidad del resto.

Ante la insistencia del grupo por entender cómo había logrado semejante “privilegio”, el joven detalló el singular acuerdo al que había llegado con su peluquero: intercambió su celular, un modelo iPhone XR, a cambio de 11 cortes de pelo. La revelación provocó la carcajada generalizada y un aluvión de preguntas y bromas sobre el origen y la conveniencia del trueque. “¿Cómo que cambiaste un celular por 11 cortes de pelo?”, le preguntaron al unísono, aún incrédulos ante lo que acababan de oír. El protagonista del intercambio explicó que había surgido de una conversación directa con el peluquero, cuando este le preguntó casualmente qué celular tenía. A partir de esa consulta se inició la negociación, que concluyó en una especie de contrato informal: él entregaba su teléfono y, a cambio, recibía los once cortes de pelo a lo largo del tiempo.

El joven explica el trato que hizo con el peluquero (Captura de video: TikTok: @matiasjafif)

Esta ingeniosa solución llamó poderosamente la atención de sus amigos, quienes aprovecharon para sacar cuentas y debatir si el joven había salido ganando o perdiendo con el trato. Algunos, tras pensar en los precios habituales de los cortes —uno de los presentes señaló que había pagado 30 mil pesos recientemente—, consideraron que el canje era una oferta favorable, mientras que otros dudaron del valor de la transacción respecto al costo real del teléfono. La charla se tornó aún más amena cuando el grupo comenzó a bromear: “Con razón estás tan prolijo, porque te cortas el pelo gratis las veces que quieras”, dijeron entre risas; “Es el nuevo método de pago”, agregó otro; y una frase se destacó entre los comentarios del momento: “Es el canje del siglo”.

El joven, lejos de molestarse por las ocurrencias del grupo, continuó aclarando la génesis de la insólita idea. Explicó que la cifra final de cortes surgió de la propia negociación, ya que originalmente el trato contemplaba diez, pero él logró aumentar: “En realidad eran 10 cortes, pero le saqué uno más y quedamos en 11”, contó, desatando una nueva ola de risas. Esta dinámica de “regateo” y la habilidad para obtener un beneficio adicional fue considerada por los presentes como muestra de ingenio y creatividad en tiempos en los que los métodos tradicionales de pago se ven reemplazados, en ocasiones, por acuerdos prácticos y originales.

La publicación se volvió viral en pocos días (Captura de video: TikTok: @matiasjafif)

El valor humorístico y creativo de la situación motivó que el encuentro se grabara y fuera subido como video a TikTok por uno de los testigos (@matiasjafif). En solo cuatro días, la publicación acumuló más de 150 mil reproducciones. Entre las respuestas de los usuarios abundaron elogios y bromas sobre la capacidad del joven para negociar, algunos afirmaron que revivió el concepto del trueque y otros celebraron el trato con frases como: “Para mí hizo un gran negocio”. El video tampoco pasó desapercibido para quienes veían en la historia una nueva forma de afrontar la economía cotidiana, sugiriendo incluso que ellos mismos intentarían replicar el método para obtener servicios a través de intercambios ingeniosos como este.

En pocas horas, la historia trascendió el círculo íntimo de amigos y se convirtió en un fenómeno viral, registrando la vigencia del trueque en tiempos modernos, en clave de humor y creatividad.