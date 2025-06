El insólito desenlace del festejo de una graduada que conquistó TikTok: “Espero toda su vida para este momento”

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @conytof)

Una graduación en La Plata rompió con lo cotidiano, ya que lo que comenzó como una celebración tradicional terminó convirtiéndose en un fenómeno digital gracias a un inesperado protagonista.

La escena muestra a una joven recién graduada de traductora realizando un recorrido festivo por la ciudad, con su auto decorado con globos y un cartel que anunciaba con orgullo su logro académico.

Pero lo que convirtió esta celebración en un verdadero acontecimiento viral no fue la alegría del título, sino el sorpresivo accionar del un cuidador de autos, quien sin previo aviso lanzó un balde de agua sobre las jóvenes que estaban en el baúl.

La autora del video, @conytof, captó el momento anecdótico que desplazó el motivo original del festejo

La publicación, titulada “Tu amiga se recibe, vas en el baúl con ella. Pov el trapito”, superó rápidamente las 100.000 visualizaciones y acumuló cerca de 7.000 “me gusta”, reflejando el fuerte impacto del clip. En la descripción del video, la autora escribió con humor: “Esperó toda su vida para este momento”, haciendo alusión al hombre que, según se interpreta, trabajaba cuidando autos en la zona.

Lo cierto es que su participación espontánea y cargada de humor fue tan llamativa que desplazó el foco del video, quitándole protagonismo momentáneo a la flamante traductora y colocándolo sobre el hombre del balde.

El momento, registrado en video y difundido por la usuaria de TikTok @conytof, captó rápidamente la atención de miles de usuarios que no tardaron en reaccionar.

Los comentarios se multiplicaron, muchos compartiendo anécdotas similares, otros elogiando la buena onda de todos los involucrados. “Ella era como la nena en el cumpleaños que también quiere apagar la vela”, “Solo pensé ‘el auto por dentro’”, “Cuando me recibí, también me hizo eso”, “Aplausos para los que se ponen felices de ver los logros ajenos como si fueran propios” y “Por estas cosas no estudio”, son algunos de los mensajes.