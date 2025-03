Regaba una planta todos los días, pero era artificial y los vecinos se quejaron

Un cartel en el ascensor de un edificio advirtió sobre una planta artificial que no necesita agua (Threads @anabel_botella)

Una peculiar situación protagonizada en un edificio residencial ha desatado risas y comentarios tanto entre vecinos como en redes sociales. Anabel Botella, escritora nacida en Cartagena, compartió en la red social Threads un cartel que apareció en su edificio, y que rápidamente se volvió viral debido a su insólito contenido.

El mensaje estaba dirigido a un inquilino que, con las mejores intenciones, había estado regando una maceta del patio del edificio, desconociendo que se trataba de una planta artificial.

El cartel, colocado en el ascensor de la comunidad, decía: “Rogamos a la persona que tenga la costumbre de regar esta maceta (ya son tres veces) que compruebe que es artificial. Por lo tanto, no necesita agua y cada vez se encharca el patio, con el consiguiente peligro de resbalar. Además, el macetero está deteriorado por la humedad acumulada“.

La escritora, que fue quien fotografió y compartió el cartel, confesó en Threads: "No es la primera vez que ponen este cartel en mi edificio; las risas que nos hemos echado mi hijo y yo“, en un comentario que acompaña capturas con emojis de carcajadas.

Botella relató que este tipo de mensajes no es nuevo en su comunidad, pero el contexto de este en particular desató cientos de reacciones y debates en redes sociales.

La escritora Anabel Botella compartió en redes sociales la fotografía del mensaje vecinal que provocó risas (Threads @anabel_botella)

Los usuarios, como suele ocurrir en estos casos, no tardaron en añadir comentarios humorísticos. “Mientras sea agua yo no me quejaría“, destacó irónicamente uno de ellos a través de Threads, mientras que otro agregó: ”Igual no la riega, igual la mea“. Estos comentarios provocaron respuesta inmediata de Botella, quien afirmó entre risas: ”Eso he pensado yo, pero creo que es agua“.

A raíz de la publicación viral, comenzaron a surgir propuestas para evitar que la situación se repitiera. Entre las sugerencias mencionadas por los vecinos y usuarios, destacaron tanto adquirir una planta verdadera como eliminar la maceta artificial, para evitar futuros “excesos de generosidad”.

Por otro lado, el inexplicable malentendido llevó a algunos a reflexionar sobre lo inusual del incidente. Los vecinos afectados mencionaron en el mensaje escrito que el exceso de agua no solo deteriora el macetero, sino que representa “un peligro de resbalarse”.

Sin embargo, el tono del cartel deja entrever que no existe animosidad en la comunidad, sino más bien un ánimo de hacer evidente el absurdo de la situación, como indicó la autora de la publicación original.