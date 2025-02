Se perdió su graduación por un viaje y la aerolínea le organizó una sorpresa en pleno vuelo

Xavier Joel, un niño de 6 años de Florida, celebró su graduación en un vuelo de Frontier Airlines (Janeiry Jay Rivas)

Para muchos niños, terminar el jardín de infantes es un momento especial que marca el inicio de su trayectoria escolar. Sin embargo, Xavier Joel, de 6 años de Florida, no pudo asistir a su ceremonia debido a un compromiso familiar previo. Lo que comenzó como una gran decepción terminó convirtiéndose en una celebración inesperada a bordo de un avión de Frontier Airlines, donde la tripulación le organizó una graduación sorpresa en pleno vuelo.

Por qué Xavier se perdió su graduación

Janeiry Rivas, madre de Xavier, había aceptado meses antes ser la dama de honor en la boda de su prima en Puerto Rico. En ese momento, la escuela aún no había anunciado la fecha de la graduación de su hijo. “Cuando anunciaron que la graduación iba a ser el mismo día de la boda, mi corazón se rompió en mil pedazos”, expresó la mujer oriunda de Orlando en diálogo con FOX Television Stations.

Además, señaló que como madre soltera y comprometida con la educación de su hijo, se sintió frustrada por no poder estar presente en un momento tan significativo para él.

En un intento por buscar una solución, Rivas se comunicó con la escuela para ver si existía la posibilidad de cambiar la fecha del acto. Sin embargo, la institución educativa mantuvo la fecha establecida, lo que obligó a la familia a tomar una decisión difícil: Xavier no podría participar en su propia ceremonia de graduación.

Un festejo en pleno vuelo

A pesar de que Xavier no podría asistir a su graduación escolar, su madre no quería que el momento pasara desapercibido. Por eso, decidió llevar consigo la toga y el birrete en su viaje a Puerto Rico, con la idea de al menos sacarle algunas fotos especiales.

Mientras estaban en el aeropuerto, a Rivas se le ocurrió una idea espontánea: pedirle a los pilotos del vuelo que permitieran a Xavier tomarse algunas fotos en la cabina como un recuerdo especial. Sin embargo, la historia tomó un vuelco cuando la tripulación se enteró de la situación.

Entre los asistentes de vuelo, una azafata llamada Pamela fue quien tuvo la iniciativa de convertir el simple gesto en algo mucho más significativo. Al enterarse de que Xavier no había podido asistir a su graduación, propuso organizar una ceremonia improvisada en pleno vuelo. Con el apoyo del resto de la tripulación, comenzaron a coordinar los detalles para que la sorpresa fuera inolvidable.

La ceremonia

Cuando el avión se encontraba a unos pocos minutos de llegar al destino final, la tripulación decidió poner en marcha la sorpresa. Xavier se vistió con su toga y birrete, mientras los asistentes de vuelo preparaban el ambiente para la ceremonia.

Al momento de que estuviera todo listo, el niño caminó por el pasillo del avión hacia la parte delantera, como si estuviera desfilando en su graduación escolar. Los pasajeros lo recibieron con aplausos y vítores, mientras por los altavoces sonaba “Pomp and Circumstance”, la icónica marcha utilizada en las graduaciones.

Xavier desfiló por el pasillo del avión mientras sonaba una marcha tradicional de graduación (Janeiry Jay Rivas)

Los asistentes de vuelo realizaron el tradicional cambio de borla en el birrete de Xavier, simbolizando su paso a la siguiente etapa escolar. Además, le entregaron pequeños obsequios para celebrar la ocasión.

La emoción del momento se reflejaba no solo en Xavier, sino también en su madre y en los pasajeros del vuelo, quienes fueron testigos de este inesperado acto de bondad. “Me emocioné mucho. Quería llorar porque, como madre soltera y como madre en general, te enfrentás a muchos sentimientos de culpa que te imponés a vos misma”, confesó Janeiry, profundamente emocionada. Y agregó: “Me sentí muy mal porque no pudo asistir a su graduación, pero terminó siendo una bendición para él”.

La viralización del hecho

Rivas compartió su historia con la esperanza de que sirviera como inspiración para otras madres que enfrentan dificultades o sentimientos de culpa cuando las cosas no salen como se planearon. “Como madre, no dejé que esto me frenara ni que le demostrara que estaba desanimada. Eso es ser padres. Ponemos una sonrisa valiente, nos adaptamos y pensamos en nuevos planes”, reflexionó.

A su vez, destacó la amabilidad de la tripulación del vuelo y el apoyo de los pasajeros, quienes convirtieron un momento de decepción en una celebración inolvidable para su hijo. “Fue un claro ejemplo de ello. Como creyente, me demostró que Dios siempre está velando por mi hijo y por mí”, concluyó.