Le dejaron un mensaje para invitarla a salir y su reacción se hizo viral: “Siento que es acoso”

María Laura recibió una nota escrita por un extraño que dejó su número de teléfono y elogios (Tiktok: marialaurapj)

En un mundo donde las aplicaciones de citas y las interacciones virtuales se han convertido en la norma, un pequeño gesto en la vida real puede resultar sorprendente. La joven venezolana, María Laura y su amiga se encontraban disfrutando de un café en un local, ajenas a que algo tan inesperado como una nota escrita a mano cambiaría el tono de su día. Un hombre desconocido se acercó a ellas, entregó un papel a la joven y se marchó sin decir una palabra. Al principio, parecía una situación como tantas otras, pero lo que contenía el mensaje escrito en la nota fue lo que realmente descolocó a las dos mujeres.

Allí exponía su número de teléfono y una serie de elogios hacia ella. Según las palabras que aparecían en la nota, el hombre expresaba su interés: de forma directa y específica: “Me gustas”. Sin embargo, el contenido no se limitaba a esa simple declaración en el reverso del papel, el hombre había escrito una serie de comentarios detallados sobre lo que le había llamado la atención de María Laura: “Tu cabello negro, largo, elegante”, “Tu seguridad”, “Serás una gran novia para mí”, “Tu diferenciada personalidad” y finalmente, “Serás un buen equipo conmigo”. Este gesto, aparentemente espontáneo, sorprendió a las dos jóvenes, que no esperaban una interacción tan directa y personalizada en medio de un momento tan cotidiano.

De la sorpresa a la publicación en redes

Al principio, las reacciones de María Laura y su amiga fueron de risa, ya que no se tomaron demasiado en serio el gesto del hombre. Sin embargo, la sorpresa fue tal que decidieron grabar el incidente y compartirlo en TikTok, lo que rápidamente generó una serie de reacciones tanto de los usuarios como en su propio círculo cercano. En el video, se observa a María Laura mostrándose visiblemente incómoda con la situación, llegando incluso a manifestar su desagrado por el contenido de la nota. Mientras muestra el papel, expresa que le da miedo tocarlo. “Siento que es acoso”, comenta en un primer momento, en clara referencia al hecho de que un desconocido había decidido acercarse a ella de esa manera. Para María Laura, el gesto resultaba más inquietante que romántico.

Las usuarias de TikTok grabaron su reacción y compartieron el momento en la plataforma

En medio de su relato, la joven ironiza sobre la situación. Mientras su amiga reproduce una canción de violín en la televisión, María Laura bromea diciendo: “Va a ser la canción de nuestra boda”. Esta frase, cargada de sarcasmo, refuerza la atmósfera de desconcierto y humor en torno a lo que parecía ser un intento de cortejo poco convencional.

Por su parte, su amiga también hace referencia a lo que consideran un acto que debería haberse manejado de manera diferente, sugiriendo que el hombre podría haber simplemente pedido su Instagram en lugar de escribir un mensaje tan personal en un papel.

Reacciones en redes sociales: Críticas y apoyo divididos

El video publicado en TikTok, rápidamente acumuló más de 36.000 reproducciones, generando una amplia variedad de opiniones entre los usuarios. Mientras algunas personas defendieron al hombre por su gesto romántico, otros señalaron que su actitud fue inapropiada. Una de las críticas más frecuentes hacia las jóvenes fue la decisión de ridiculizar públicamente al hombre en lugar de simplemente ignorar la nota. Un usuario comentó: “No había necesidad alguna de ridiculizarlo, solo con tirar el papelito era suficiente”.

Sin embargo, no todos coincidieron con esta visión. Muchos usuarios interpretaron el acto como un gesto romántico de “vieja escuela”, argumentando que el hombre se tomó el tiempo para observar y expresar lo que le gustó de María Laura. Entre los comentarios que apoyan esta perspectiva, alguien compartió su experiencia personal: “A mi esposa la vi en un restaurante y le mandé un papelito con el mesero. Ya tenemos 25 años de casados”. Estos comentarios resaltan una actitud más comprensiva, aunque algunos matizaron que el método empleado por el hombre podría parecer extraño dependiendo de su edad.

Las interpretaciones sobre la acción del hombre reflejan la división generacional y cultural en las formas de cortejo. Algunos usuarios consideraron que entregar una nota con elogios escritos a mano es un método anticuado, mientras que otros lo percibieron como una falta de tacto en un contexto social moderno. Un usuario expresó: “Bueno, creo que está un poco raro eso de dejar una nota en un ticket; se hubiera quedado a hablar con ella y pedirle el Instagram”.

Por otro lado, también algunos usuarios señalaron lo inusual del gesto desde una perspectiva crítica hacia el hombre: “Entiendo eso cuando eres niño, pero cuando eres un señor, es raro”. Esto sugiere que el factor edad del hombre también influyó en cómo fue percibido su comportamiento.