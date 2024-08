“Si tu perro hablara, ¿qué es lo primero que te diría?”: preguntó en la calle y el video se hizo viral

Mucha gente mencionó que sus mascotas pedirían más comida (@guidocone)

Un destacado tiktoker argentino conocido por interactuar con personas en la vía pública sobre una variedad de temas, compartió recientemente un video que llamó la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Esta vez, Guido Iannaccone se enfocó en las mascotas y preguntó a los transeúntes lo primero que dirían sus animales si pudieran hablar. Desde peticiones sencillas hasta declaraciones de amor, las respuestas no dejaron indiferente a nadie.

El video se publicó en la popular plataforma TikTok a través del usuario @guidocone, donde Guido regularmente comparte los mejores momentos de sus entrevistas. En esta ocasión, la interacción con los dueños de mascotas reveló una sorprendente gama de respuestas, que rápidamente se volvieron virales y suscitaron miles de comentarios y ‘me gusta’.

Mucha gente mencionó que sus mascotas pedirían más comida. Una joven comentó que su perro diría “gracias” porque fue rescatado, mientras que otro entrevistado bromeó sobre su mascota diciendo: “Comida, agarra todo, ayer se comió un bizcochuelo, una milanesa, me dejó sin cenar”, mientras en la publicación se veía la popular frase que se hizo viral: “No me quemés”. “¡Te quiero mamá! Porque ella me ama y yo la amo a ella”, exclamó otra persona sobre el vínculo con su mascota.

Entre las respuestas emotivas, una mujer aseguró que su mascota le diría, “Llevame más veces al parque”, reflejando el deseo de los animales de pasar más tiempo al aire libre con sus dueños. Por otro lado, un hombre expresó el cariño de su perro con la frase: “Papi, ¡cómo te quiero!”.

Las reacciones en TikTok no tardaron en llegar. El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas, y los comentarios de los usuarios también añadieron humor y ternura a la publicación. Muchos de ellos compartieron lo que creen que dirían sus propias mascotas, añadiendo así una nueva capa de interacción y participación con el video de Guido.

Un tiktoker argentino lanzó la pregunta en la calle y las respuestas de los dueños sorprendieron a miles de usuarios, provocando risas y ternura

Un detalle que no pasó desapercibido fue la aparición de frases icónicas y populares en la pantalla, como la que se convirtió en viral: “No me quemé”, lo que añadió un elemento divertido a las respuestas. Además, declaraciones como “¡Te quiero mamá! Porque ella me ama y yo la amo a ella”, más la reflexión de otra mujer sobre cómo “lo cotidiano se puede volver extraordinario”, mostraron la profunda relación y el cariño que la gente tiene por sus mascotas.

Este último video de @guidocone no sólo reafirma la popularidad del joven en la red social china, sino que también subraya la conexión especial que muchas personas tienen con sus mascotas y el deseo de imaginarlas como seres hablantes que expresan sus deseos y sentimientos.