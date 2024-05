Encontró tirada una billetera en Noruega y reveló cómo logró contactarse con el dueño buscando en internet

El video tuvo más de 40 mil reproducciones en la plataforma china (@carlanebulosa)

Carla, una usuaria española de TikTok, residente en Noruega, compartió en su perfil la historia de cómo devolvió una billetera perdida en las calles de este país nórdico. Lo que podría parecer un acto común en muchos lugares del mundo, tomó un giro inesperado debido a las diferencias culturales entre España y Noruega.

“Me he encontrado una cartera en Noruega en el suelo, con unas gafas y un paquete de bolsitas de nicotina que se ponen debajo del labio”, comienza explicando Carla en un video publicado en su perfil de TikTok (@carlanebulosa).

En lugar de llevar los objetos perdidos directamente a la policía, como es común en muchos lugares, decidió tomar un camino diferente. Al notar que la billetera pertenecía a un individuo llamado Ricardo, decidió emprender la búsqueda por sí misma. “Cuando veo el nombre de Ricardo, me digo que seguro es hispanohablante, así que lo busco porque la privacidad en Noruega es diferente. En cuanto he puesto en Google su nombre, me ha salido su número de teléfono”, relata en el video.

El hecho de que el número de teléfono de la persona fuera fácilmente accesible en línea, según Carla, es un ejemplo de las diferencias culturales en cuanto a la privacidad entre Noruega y España. Mientras que en muchos lugares del mundo puede resultar impensable que el número de teléfono de alguien sea de dominio público, en Noruega esta práctica es más común debido a las regulaciones y normativas en materia de privacidad.

“El otro día me quejaba de la falta de privacidad en Noruega con esas “páginas amarillas” digitales en las que googleas un nombre o un número de teléfono y te sale toda la información. Pues mira, algo bueno tendría que tener porque gracias a eso, encontré al dueño de la cartera jeje”, escribió la chica en el video.

ientras que en muchos lugares del mundo puede resultar impensable que el número de teléfono de alguien sea de dominio público, en Noruega esta práctica es común.

Finalmente, Carla cuenta en su video que se puso en contacto con Ricardo y acordaron encontrarse para devolverle todas sus pertenencias y conocerse en persona.

“Muy efusivo no parece, éste lleva muchos años en Noruega”, “Me deja loca que el número de teléfono salga en Google”, “En Noruega es habitual dar una propina a la persona que encontró. No te dio nada”, “Se ha quedado un poco indiferente porque no tenía dinero pero ya que le has avisado pues se ha visto en la obligación”, “Muy contento no estaba, si soy yo te abrazo, nos vamos a tomar algo y nos hacemos amigas seguro, que curioso lo del tabaco debajo del labio”, “Como debería de ser en todo el mundo. Bien hecho, lo noruego seria dejarla encima de cualquier valla, para que cuando pase su propietario lo vea... allí nadie recoge nada que no sea suyo. De todas maneras, creo que has actuado muy bien”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.