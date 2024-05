La emocionante campaña que se inició en las redes para encontrarle hogar a un cachorro abandonado en pleno centro porteño

La campaña que llevó a cabo @itscroa tuvo más de 4 millones de visualizaciones en X.

En medio del bullicio del centro porteño, una historia capturó los corazones de los usuarios de las redes sociales. Todo comenzó el 10 de mayo, cuando una joven compartió en su cuenta de Twitter unas imágenes tristes: un pequeño cachorro abandonado en la intersección de las calles Florida y Tucumán, con un cartel que decía: “Adoptame”.

“¡Hay un perrito padeciendo el frío con un cartel que dice ‘Adoptame’. Tucumán y Florida. RT!”, escribió la chica, acompañando su publicación con la fotografía del indefenso animal acurrucado en una caja de cartón.

El perro, que estaba acurrucado por el frío, aguardaba ser adoptado en una caja de cartón (@itscroa)

La publicación rápidamente cobró fuerza en las redes sociales, generando una ola de solidaridad y preocupación por el destino del cachorro. Conmovidos por la situación, los usuarios se unieron en una campaña virtual para encontrarle un hogar al pequeño.

La historia dio un giro cuando la misma chica compartió más detalles sobre el caso en un hilo de seguimiento: “Una twittera lo fue a buscar y no está más. Cualquier información de este perro contáctennos. Esperemos que lo hayan salvado”, escribió, adjuntando una imagen de la caja vacía donde había sido dejado el cachorro.

Sin embargo, la incertidumbre se disipó poco después, cuando se reveló que el cachorro no estaba en la caja debido a que lo habían resguardado en un local cercano. Más tarde, se descubrió que había sido víctima de un robo, sumando más preocupación a la situación.

“No estaba en la caja porque se había ido a resguardar a una dietética. Encontramos una publicación en Facebook de un chico contando que le robaron las pocas cosas que tenía. Un grupo lo está buscando hace un rato por la zona y no hay rastro. Tenemos $103.545 para cubrir sus gastos. RT”, agregó la chica, destacando la movilización y la solidaridad de la comunidad virtual.

La incertidumbre se disipó poco después, cuando se reveló que el cachorro no estaba en la caja debido a que había sido resguardado en un local cercano (@itscroa)

A pesar de la preocupación de los usuarios de la plataforma, la historia tuvo un final feliz cuando la joven decidió tomar cartas en el asunto y salió a buscar al cachorro. Sus esfuerzos dieron frutos y finalmente encontró al perrito perdido por el microcentro.

Con un tono emotivo, compartió la última actualización sobre el caso: “Ya está con una de las chicas del grupo de rescate que armé. Este soldado no va a sufrir nunca más. Se llama Chucho y tiene 10 meses”, escribió, acompañando su mensaje con un video del cachorro. “Chucho tiene familia definitiva”, agregó.

La historia de Chucho conmovió profundamente a los usuarios de la red social, que celebraron el final feliz de esta travesía marcada por la solidaridad y el amor.

El final feliz llegó un par de días después cuando la chica confirmó: “Chucho tiene familia definitiva" (@itscroa)

La campaña que llevó a cabo @itscroa tuvo más de 4 millones de visualizaciones en X. “Ahora me puedo ir a dormir sabiendo que tiene una familia y no está solito en la calle”, “Leer este hilo me hizo muy feliz”, “Amo los finales felices”, “¡Qué lindo que es! Felicitaciones para todos los involucrados”, “El día no fue tan malo hoy, Chucho tiene familia”, “La magia de las redes, muchas gracias por ocuparte”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.