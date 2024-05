Una joven explicó en qué consiste la “teoría de las novias tristes” y su relato sorprendió en las redes

Su teoría tuvo más de 1 millón de reproducciones y el video generó debate entre los usuarios de la plataforma (@palogonzaleze)

En el mundo de las redes sociales, una nueva teoría surgió y causó revuelo entre los usuarios de plataformas como TikTok. La hipótesis propuesta por una joven influencer, generó debate sobre las bases de las relaciones amorosas, especialmente entre aquellos que creían haber encontrado el verdadero amor.

La chica detrás de esta teoría es la tiktoker @palogonzaleze, quien explicó detalladamente su concepto en un video que rápidamente se volvió viral. Según la joven, la esencia de la teoría reside en la persistencia del amor pasado en los hombres , incluso cuando están involucrados en una nueva relación.

“Los hombres, una vez que aman a una persona, nunca dejan de hacerlo”, expresó en su video, desencadenando una ola de reacciones entre sus seguidores. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la confirmación por parte de numerosos hombres, quienes avalaron la veracidad de la teoría propuesta.

La esencia de esta teoría radica en la idea de que una vez que un hombre ha experimentado el amor verdadero, nunca deja de sentirlo por esa persona, incluso si está en una relación nueva “O sea si logran conectarse con el amor nunca dejan de amar a esa mujer”, amplió la influencer y remarcó que “lo peor de todo es que los varones lo confirman”.

La propia @palogonzaleze expresó su conmoción ante el descubrimiento, admitiendo que esta nueva perspectiva podría hacerla más reticente a embarcarse en nuevas relaciones. “Yo ahora no me quiero poner más de novia porque voy a estar muy tóxica con esta teoría que ya está avalada”, señaló.

Su teoría tuvo más de 1 millón de reproducciones y el video generó debate entre los usuarios de la plataforma. “Mi pregunta es: ¿si aman a esa persona por qué no se quedan con esa persona?, “No adhiero. Hecho el duelo, todo queda atrás”, “Una vez se conecta, después uno va amando libremente pero sabiendo que no es el mismo amor que sentiste en su momento con “esa persona””, “No la dejamos de amar, solo aprendemos a vivir sin ella”, “La realidad visto del punto de vista psicológico es que aman la idealización de algo que fracaso. El individuo es indistinto”, “¿Y por qué no se quedan con esa mujer?, “Es verdad, pero depende de cómo haya terminado la relación”, “Yo creo que las mujeres también tenemos un amor difícil de olvidar”, “Así es , el hombre se conecta una sola vez en la vida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.