Explicó los motivos por los que no puede estudiar en una biblioteca y los usuarios de TikTok se identificaron con su relato

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @elenagortari)

Elena Gortari, conocida en TikTok como @elenagortari, capturó la atención de una audiencia joven y dinámica, mostrándoles un enfoque diferente y personalizado del estudio y la vida diaria.

La mujer, que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores, encontró una manera particular de conectar con su audiencia: compartiendo su método único de estudio. A diferencia de muchos, Elena prefiere estudiar de una forma que podría considerarse poco convencional: habla en voz alta mientras repasa sus notas y lee sus materiales. Esta técnica, que rompe con la norma del silencio bibliotecario, resuena con muchos jóvenes que buscan métodos de aprendizaje que se adapten mejor a sus estilos de vida y personalidades.

En un reciente video compartido en su plataforma, comentó entre risas: “Jajaja yo hablo conmigo misma explicándome las cosas, en alto siempre”. Este enfoque no solo muestra su autenticidad y espontaneidad, sino que también destaca la importancia de encontrar un método de estudio que funcione para cada individuo.

Elena mostró una de sus sesiones de estudio en TikTok

Pero su influencia en TikTok va más allá de simples consejos. Al compartir fragmentos de su vida diaria, desde rutinas matutinas hasta sesiones de estudio nocturnas, la joven inspira a sus seguidores a perseguir sus pasiones y adaptar sus métodos de aprendizaje a sus necesidades individuales.

El video que compartió Elena en su cuenta se volvió viral, ya que cuenta con más de dos millones de reproducciones y alrededor de 430.000 “me gusta”. Asimismo, los usuarios publicaron sus reacciones en la sección de comentarios.

“Literal, no puedo estudiar sin hablar en voz alta”, “Y yo pensando que era la única que estudia así”, “Si no lo digo, no he estudiado bien”, “Las cosas más bien se las explico a mis alumnos ficticios” y “Yo discuto conmigo mismo”, son algunos de los mensajes.