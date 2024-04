Un reconocido artista lo chocó y el desenlace del incidente se volvió viral en las redes sociales

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @cataperegoo)

En un episodio sorpresivo que capturó la atención de cientos de miles en TikTok, una usuaria identificada como @cataperegoo compartió un clip insólito y humorístico al mismo tiempo. En el video, su padre relata cómo un accidente de tránsito, en un día muy especial, terminó en un encuentro inesperado con un famoso artista argentino urbano.

El padre de Catalina estaba en camino al cumpleaños de su hijo cuando se vio involucrado en un pequeño incidente vial. Lo que podría haber sido un momento de estrés, se transformó en una anécdota para recordar cuando el otro conductor resultó ser nada menos que Tiago PZK, conocido por éxitos como “Además de Mí” y “Nos Comemos”.

En el video, que rápidamente se hizo viral, el papá explicó con una mezcla de sorpresa y humor: “Venía tranquilo por la calle, estaba parado como para irme a tu cumple y qué pasó... Bueno, igual lo perdonamos, porque imaginate que es un amigo, te lo voy a presentar”. Acto seguido, Tiago PZK apareció en el plano, vestido con una capucha, y entre risas se disculpó con el cumpleañero: “¿Qué haces Maurito? Acá el que lo chocó, disculpame, perdón. Feliz cumpleaños amigo, pasala bien y que se cumplan todos tus deseos”.

El clip acumula más de 550.000 reproducciones y aproximadamente 125.000 “me gusta”, convirtiéndose en un fenómeno en TikTok. La jovialidad con que ambos hombres manejaron la situación fue elogiada por miles de usuarios, quienes destacaron la actitud positiva y el buen humor frente a una circunstancia que fácilmente podría haber escalado a un conflicto.

“Tiago: mientras no pregunte el seguro, todo bien”, “Lo llevo de una al cumple, si no. no lo perdono”, “Mínimo tenía que ir al cumple”, “Quién pudiera”, “Se cagaba de risa”, “Es que no te podés enojar con ese pibe y eso que ni lo escucho” y “Cómo no lo vas a perdonar si es un divino”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.