Fue a un restaurante con su novio y una escena los dejó sin palabras: “El amor al chisme nos domina”

En una era dominada por la tecnología y las redes sociales, la anécdota de Carlos Peguer, un conocido influencer español, contó en su cuenta de X una escena que vivió en público mientras cenaba con su pareja.

Durante la comida ambos estaban inmersos en sus teléfonos móviles, una actitud que suele ser criticada por algunas personas. Sin embargo, la realidad era otra: estaban comentando de forma privada la conversación de la mesa contigua a través de WhatsApp.

“La pareja que tenemos al lado en este restaurante pensará que mi novio y yo no nos aguantamos porque estamos los dos con el móvil pero lo que no saben es que estamos comentando su conversación por WhatsApp”, escribió el chico en sus redes sociales.

La historia, narrada con humor por Carlos, generó risas entre sus seguidores, acumulando miles de likes y reproducciones de los usuarios de las redes que comentaron que vivieron situaciones similares en lugares públicos.

El posteo tuvo más de 820 mil visualizaciones y superó los 42 mil likes (@carlospeguer)

El posteo obtuvo más de 820 mil visualizaciones y superó los 42 mil likes. “Una falta de respeto no contarnos cuál era la conversación”, “Que icónicos por favor”, “Mira, yo vivo esto varias veces al día, pero llevamos 6 días de viaje, no tenemos tanta conversación y cuando nos sentamos a comer/cenar nos gusta relajarnos en nuestras mierdas. Nos ha costado aceptarlo pero somos felices así”, “Lo he vivido con mi marido cuando dios señoras discutían cual adolescentes por el papá de una amiga de mi hija. No dábamos crédito”, “Los chismes se cuentan enteros”, “Mi pareja y yo hacemos lo mismo muy seguido jajaja. Amo”, “Con mi marido hacemos lo mismo jaja. El amor al chisme nos domina”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.