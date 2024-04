Su empleada doméstica se quedó encerrada en la habitación mientras limpiaba y su decisión lo dejó sin palabras

El posteo tuvo más de 6 millones de visualizaciones en la plataforma y obtuvo más de 64 mil likes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernán Diaz, un usuario de la red social “X” causó revuelo al exponer a su empleada doméstica por un inusual incidente ocurrido en su casa, dejando a muchos sorprendidos. El hombre compartió en su cuenta la decisión insólita que tomó la mujer mientras él estaba ausente.

En su publicación, @DiazHernanOk detalló que su empleada doméstica quedó accidentalmente encerrada en una habitación y, para salir, tuvo que romper la puerta.

“Quiero llorar. La señora que trabaja en casa se quedó encerrada en mi habitación mientras yo estaba trabajando, y para salir rompió toda la puerta. No tengo palabras.”, escribió el hombre. Su mensaje fue acompañado por dos fotos que evidenciaban los daños en la puerta, mostrando un agujero considerable en un costado y varios agujeros más pequeños en la parte inferior de la madera. En uno de los comentarios el hombre aclaró que los agujeros habían sido realizados con una escoba.

La publicación se volvió viral en la red social, acumulando más de seis millones de reproducciones y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, con algunos usuarios mostrando sorpresa y otros haciendo comentarios humorísticos sobre la situación. “Jajajaja pero se fue al carajo amigo”, escribió uno, mientras que otro sugirió en tono de broma: “Yo que vos la asciendo a personal de seguridad”. Una usuaria elogió la actitud de la mujer comentando: “Una mujer que resuelve”.

El posteo obtuvo más de 6 millones de visualizaciones en la plataforma y superó los 64 mil likes. “¿Te dijo por qué la rompió y no te esperó? ¿O por lo menos no te llamó para contarte que se quedó encerrada?”, “Tiene que ser un chiste”, “No tienes palabras. Ni tampoco puerta”, “Te hicieron un favor, esas puertas de cartón son una verdadera mala práctica, ahora pon una puerta decente”, “¿Estás seguro de que no te allanaron, loco?”, “La cara del perro dice mucho”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.