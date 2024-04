Mostró el departamento que alquiló a través de una aplicación y dejó a los usuarios de TikTok en shock

El video de la influencer tuvo más de 1,3 millones de reproducciones y superó los 118 mil likes (@nataliaxprr)

Natalia Palacios, una joven usuaria de TikTok, compartió en su perfil de la red social china la impactante experiencia que vivió al hospedarse en España a través de una reserva realizada mediante una aplicación. Calificándolo como “el Airbnb más terrorífico de Madrid”, Natalia mostró a sus seguidores cada detalle peculiar de la vivienda.

Desde el inicio, Palacios advirtió sobre la singularidad del lugar, describiéndolo como diseñado por alguien que “no está bien de la cabeza”. Al adentrarse, se encontró con un pasillo que parecía achicarse a medida que avanzaba, y una decoración extraña, repleta de elementos curiosos.

Entre árboles, cuadros extravagantes, una puerta que no se abría, escaleras peculiares y un suelo con apariencia de terciopelo. El colchón de dos plazas estaba en el piso y en el lugar había muchas plantas secas. Lo más sorprendente estaba reservado para el baño. Allí, se topó con un retrato que la intimidó por completo y estaba entre la ducha y el inodoro.

Esta singular experiencia generó risas entre sus seguidores, dejando a muchos usuarios sin palabras y despertando la curiosidad sobre este insólito alojamiento en Madrid.

Natalia mostró a sus seguidores cada detalle peculiar de la vivienda que la calificó como "la más terrorífica de Madrid"

El video de la influencer obtuvo más de 1,3 millones de reproducciones y superó los 118 mil likes. “A Tim Burton le gusta ese apartamento”, “Os hacéis los sorprendidos pero lo normal es ver fotos del sitio que escoges antes de reservar eh”, “Parece más un scaperoom jaja”, “Mirar bien que no haya cámaras jaja”, “Jajaja es el apartamento que cogieron mis amigas para mí despedida”, “¿Soy la única que nunca me quedo en sitios que me parezcan mínimamente raros?”, “¿Pero no lo visteis en las fotos antes de reservar?”, “Sorry pero no paro de reírme con tu video jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.