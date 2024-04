La discusión viral de dos músicas callejeras que sorprendió en TikTok: “No te pongas justo a mi lado a tocar”

El video tuvo más de 290 mil reproducciones en la red social y generó debate entre sus seguidores de TikTok (@melitaduffymusic)

En los alrededores de la majestuosa Catedral de Barcelona, es habitual encontrarse con músicos callejeros que, con su talento, enriquecen el ambiente de esta emblemática zona. Sin embargo, la convivencia entre estos artistas no siempre es armoniosa, como lo demostró recientemente una joven en un video viral de TikTok.

La usuaria @melitaduffymusic compartió un video donde se ve envuelta en una disputa con otra mujer por cantar en la plaza de la Catedral de Barcelona. En el video, la joven explica con paciencia: “Lo que no puede ser es que si estoy tocando te pongas justo a mi lado a tocar, yo entiendo que si quieres tocar, perfecto, pero no te pongas a mi lado, ponte más lejos porque así no nos molestamos y si te pido por favor que dejes de hacerlo…”.

Sin embargo, la otra mujer parece no entender la molestia de la joven y responde: “¿Qué problema hay si yo toco allí y tú tocas aquí? Si no te he molestado, ¿has visto que me hayan dado algo?”. Ante esta actitud, la chica se ve obligada a lidiar con la presencia molesta de la mujer, quien se coloca cerca y comienza a hacer ruidos y golpear un trozo de madera, agotando la paciencia de la artista.

A pesar de la situación, la chica agradeció el apoyo de las personas que se acercaron a ayudarla y compartió su experiencia en las redes sociales, donde el video se volvió viral en cuestión de horas, acumulando miles de reproducciones y mensajes de apoyo.

En los alrededores de la majestuosa Catedral de Barcelona, es habitual encontrarse con músicos callejeros que, con su talento, enriquecen el ambiente de esta emblemática zona

El video obtuvo más de 290 mil reproducciones en la red social y generó debate entre sus seguidores de TikTok. “Solo son gentuza que no saben otra cosa que molestar y hacer daño a las personas”, “Qué paciencia hija, demasiada educación has tenido”, “Madre mía...además que no es arte, es dar golpes con palos”, “Está haciéndote daño queriendo, es obvio la maldad que tiene contra ti, este tipo de gente son demonios, no servirá de nada hablar”, “Con qué educación y respeto has tratado la situación. Mucho ánimo”, “Lo vi en directo. Qué rabia me dio”, “Pues es lo que tiene dejar entrar sin control a extranjeros, así en todos los ámbitos”, “Llama a la policía. Que le pidan la licencia, y sino tiene pues sanción y listo”, “Le has hablado con muchísimo respeto y eso dice mucho de ti. Ánimo y paciencia con gente así”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.