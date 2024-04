Se presentó en una entrevista de trabajo y compartió en redes que se trató de una estafa

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @sarameesaa)

La usuaria española de TikTok @sarameesaa relató una estafa en una entrevista de trabajo, que es un fenómeno que causa estragos en la confianza y expectativas de los buscadores de empleo.

La joven, en un video que captó la atención de cientos de miles de usuarios, narró su amarga experiencia en una entrevista laboral que prometía un puesto de “atención al cliente”. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una oportunidad laboral legítima se desveló como una engañosa artimaña. Según su testimonio, la oferta de trabajo carecía de claridad, limitándose a mencionar vagamente la naturaleza del puesto.

Pero el desconcierto de Sara no terminó ahí. Al presentarse a la entrevista, se enfrentó a una realidad completamente distinta. En lugar de la posición anunciada, se le ofreció un puesto como comercial para una empresa de telecomunicaciones, asignado específicamente a la ciudad de Toledo. Una revelación impactante, ya que nada de esto se especificaba en la oferta original.

Sin embargo, las sorpresas no cesaron. A pesar de la promesa de un salario mensual entre 1.000 y 1.300 euros, la joven descubrió que este monto estaba condicionado al cierre de ventas. En otras palabras, si los trabajadores no conseguían cerrar acuerdos, no recibirían remuneración; una práctica injusta y desalentadora que despoja a los empleados de cualquier seguridad financiera.

Y eso no fue todo. La indignación alcanzó su punto máximo al revelar que, además de la incertidumbre salarial, los empleados debían costearse su propia alimentación mientras realizaban su labor, que en su caso implicaba largas jornadas recorriendo pueblos y engañando a la gente con mentiras para cerrar ventas.

Su descontento y decepción fueron palpables cuando expresó su frustración por haber perdido un día entero en Toledo, sin recibir ni siquiera el pago correspondiente por la formación a la que fue sometida.

Ante esta situación, la joven realizó un llamado a la transparencia y honestidad en las ofertas de trabajo. Asimismo, demandó que las empresas proporcionen información clara y detallada sobre las condiciones laborales, los horarios y las expectativas salariales, para que los candidatos puedan tomar decisiones informadas y evitar ser víctimas de engaños.