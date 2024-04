Explicó por qué en Finlandia le rechazaron la foto para el DNI y su testimonio se hizo viral en las redes

“Cuando la boca está abierta puede dificultar el funcionamiento eficaz de la tecnología de reconocimiento facial”, explicaron (@teacherstudio)

En un reciente video viral de TikTok, una ciudadana española con residencia en Finlandia explicó las estrictas normativas que algunos países imponen sobre las fotografías utilizadas en los documentos de identidad. Esta joven compartió su experiencia intentando renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en Helsinki, evidenciando cómo las normas de ciertas naciones pueden llegar a sorprender a los extranjeros.

Aunque quiso utilizar una fotografía en la que aparecía sonriendo ampliamente, las autoridades del país la rechazaron. Según las palabras de la usuaria de las redes @teacherstudio, “Esta es la foto que yo quería poner, una foto tipo DNI que por fin me gusta”.

La razón detrás de esta particular restricción es más técnica de lo que uno podría imaginar. El Ministerio del Interior británico explicó a la BBC que “Cuando la boca está abierta puede dificultar el funcionamiento eficaz de la tecnología de reconocimiento facial”. Esta aclaración demuestra que, lejos de ser una cuestión de estética o preferencia personal, la prohibición de sonreír con los dientes al descubierto en las fotos para documentos oficiales se basa en la necesidad de garantizar una identificación eficaz y segura mediante el uso de tecnología avanzada.

La relación de esta joven española con sus documentos de identidad, tanto los emitidos en España como el finlandés, ilustra la variabilidad de normas relacionadas con la identidad visual en el ámbito internacional. “La semana pasada vine a la Policía a hacerme mi DNI finés y hoy me ha llegado un mensaje de que ya lo tienen, así que vamos a ver cómo es”, y agregó “Menos mal que se me ocurrió tomar diferentes fotos desde España por lo que pudiera pasar y al final las he necesitado”. En esta narrativa personal se ahonda en la experiencia de adaptación y los desafíos que enfrentan los expatriados al interactuar con nuevas culturas y sistemas legales.

Este episodio no solo generó interés por las peculiaridades de la burocracia finlandesa, sino que impulsó un diálogo más amplio sobre las políticas de identificación en diferentes países. Queda claro que naciones como el Reino Unido y Francia tienen regulaciones similares, prohibiendo fotos con sonrisas abiertas en los documentos oficiales.

Este caso alcanzó una vasta resonancia en las redes sociales, acumulando más de 11.000 reproducciones y cientos de reacciones, lo que subraya el interés y la curiosidad que suscita entre la audiencia global la manera en que la tecnología y la legislación moldean aspectos aparentemente sencillos de la vida diaria.

“En el español no puedes tener flequillo en tu frente, te tienes que retirar el pelo”, “Uff, aquí en Francia creo que es peor, tienes que salir muy seria”, “En Italia tampoco, al menos para mis últimos pasaportes y los de mis hijos nos tuvimos que hacer dos veces las fotos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.