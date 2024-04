Se acercó a tomarle el pedido a dos jóvenes que esperaban a una amiga y la respuesta la dejó sin palabras

La anécdota que involcuró a dos jóvenes y una moza en un bar de España (Betsie Van Der Meer/GETTY IMAGES)

Una camarera vivió una experiencia en un bar de España que seguramente recordará para siempre y que se volvió viral en X, antes conocida como Twitter.

La protagonista de esta curiosa historia es @iriirz, una moza del mencionado establecimiento, cuyo encuentro con dos clientas desencadenó una situación tan inesperada como sorprendente. Según su propio relato compartido en redes sociales, las chicas aguardaban pacientemente la llegada de una amiga mientras disfrutaban de la espera con una conversación animada.

La moza, en un gesto amable y natural, se aproximó a las jóvenes para ofrecerles tomar nota de sus pedidos mientras esperaban a su amiga. Con un toque de humor, la camarera comentó: “¿Qué pasa que llega tarde la amiga, eh?”. Sin embargo, la respuesta que recibió fue más allá de cualquier expectativa.

Las jóvenes, con una risa nerviosa, le revelaron a la moza que la tardanza de su amiga se debía a un inesperado suceso: había sido atropellada. Ante semejante confesión, la camarera quedó atónita, sin poder articular palabra por unos instantes. La situación se convirtió en el tema de conversación no solo en el bar, sino también en las redes sociales.

La camarera, en medio de la incredulidad y el humor, compartió incluso su reflexión sobre la situación, admitiendo que no se atrevió a preguntar a la amiga recién llegada sobre el incidente, temiendo que resultara una bienvenida demasiado abrupta.

La anécdota compartida por @iriirz rápidamente se viralizó en X, acumulando más de 13.000 me gusta y numerosos comentarios de usuarios que no podían contener su asombro ante la insólita situación. “Esto es lo que se llama un giro dramático de los acontecimientos”, “Me río pero esa amiga atropellada podría ser yo” y “Ese final no me lo esperaba”, son algunos de los mensajes en la publicación.