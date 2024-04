Una estadounidense le dejó 100 dólares de propina a la dueña de un hotel en CABA y la extraña razón del gesto se hizo viral

“Mme dijo que con este dinero le compre dulces para tratarlo bien”, expresó la propietaria del hotel refiriéndose a su gato (@nerjisdhadamus1)

En un insólito gesto de generosidad, una turista estadounidense dejó una propina de 100 dólares exclusivamente para un gato llamado Gucci, el cual reside en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Este evento no solo resultó ser un acto inusual de agradecimiento hacia un animal por parte de un huésped, sino que también capturó la atención de miles, volviéndose viral en la plataforma TikTok.

La historia, difundida a través de un video por la usuaria @nerjisdhadamus1, relata cómo Gucci, un gato blanco y negro, tenía la costumbre de dormir cada noche junto a la mencionada viajera estadounidense durante su estadía en el hotel. Al momento de su partida, la turista decidió dejar como propina una suma considerablemente alta dirigida exclusivamente al cuidado y bienestar del gato. “Y recién vino a buscar su maleta y me dijo que con este dinero le compre dulces para tratarlo bien”, expresó la propietaria del hotel, de nacionalidad belga.

Este gesto, según palabras de la hija de la dueña del establecimiento, es un evento sin precedentes en sus 30 años de experiencia en la industria hotelera. La publicación que relata este peculiar acontecimiento acumuló más de 2,2 millones de visualizaciones y superó los 340 mil “me gusta”, generando una amplia repercusión entre los usuarios de la plataforma, quienes compartieron miles de comentarios.

Entre las reacciones del público, se destacan expresiones de sorpresa y admiración por el singular cariño y apreciación mostrados por la huésped hacia Gucci, convirtiendo lo que podría haber sido una anécdota común del día a día en un hotel, en una historia con gran eco en redes sociales. La viralización de este relato subraya cómo, en ocasiones, los gestos inesperados pueden trascender las barreras culturales y geográficas, encontrando un lugar en el corazón de miles de personas alrededor del mundo.

La inusual historia de una turista, un gato argentino y una propina que capturó la atención de millones de usuarios de TikTok

Este episodio no solo celebra el afectuoso vínculo que puede surgir entre humanos y animales, sino que además remarca la capacidad de las redes sociales para difundir historias que, por su naturaleza excepcional, terminan captando la atención de una audiencia global. En este caso, la generosidad mostrada hacia un gato por parte de una turista internacional, se convirtió en el centro de una narrativa que resonó en muchos, quizás por su simplicidad y pureza.

“Gucci, el michi empleado disfrutando de su propina”, “Mi gata pregunta si es soltero”, ”¿Pescado? No no, caviar para Gucci”, “Poné una foto de Gucci en la recepción con: ‘Empleado del mes’ con corbata”, “Gucci: ‘hoy se come, familia’”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.